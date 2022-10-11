«Рейнджерс» — «Ливерпуль». Юргена Клоппа рано провожать на пенсию

Не всё получается в команде красных, но их наставник ещё повоюет.

12 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей. Поставить на успех красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39, а победа шотландского клуба оценена в 7.40. Заключить пари на ничью предлагается за 5.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» 12 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Ливерпуль» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.75. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» (12.10.2022)

Матч 4-го тура Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» состоится 12 октября в Глазго на стадионе «Айброкс». Начало — в 22:00 мск. Смогут ли финалисты прошлого розыгрыша Лиги Европы справиться с командой Юргена Клоппа? Разбираемся вместе.

«Рейнджерс» под руководством Джованни ван Бронкхорста в прошлом сезоне не сумел защитить наследие Стивена Джеррарда. Команда в рамках шотландского Премьершипа финишировала на втором месте турнирной таблицы. Она преуспела в еврокубках, а в минувшем розыгрыше Лиги Европы «Рейнджерс» дошёл до финала, где навязал достойную борьбу за трофей «Айнтрахту».

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Второе место в чемпионате привело к последствиям. Путь к групповой стадии Лиги чемпионов начался с третьего раунда квалификации. Коллектив Джованни ван Бронкхорста оставил не у дел бельгийский «Юнион» (0:2, 3:0) и нидерландский ПСВ (2:2 и 1:0). Уже в группе клуб осознал, что участвовать в Лиге чемпионов — это совсем другой уровень.



Команда Джованни ван Бронкхорста играет по схеме 4-2-3-1. Контролирует мяч 34,5 встречи: проводит 36% игрового времени в обороне и ещё 45% — в центре поля. Выполняет по 12,3 перехвата мяча (шестой результат в Лиге чемпионов) и блокирует по 21,7 удара (лучший показатель в престижном еврокубке).

Если в прошлом сезоне в Лиге Европы «Рейнджерс» показывал надёжную игру в обороне, за 17 игр на пути к финалу пропустив лишь 16 голов, то в Лиге чемпионов выглядит статистом. Клуб пропустил в еврокубках девять мячей за три встречи.

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Шотландцы в матчах с «Ливерпулем», «Наполи» и «Аяксом» беззубо выглядели в атаке. Футболисты действуют лишь 19% игрового времени у штрафной соперников. Выполняют по 6,7 удара, из которых лишь два приходятся в створ ворот (31-й и 30-й показатели в ЛЧ). Ни разу не отличились в воротах европейских грандов.

«Ливерпуль» в минувшем сезоне АПЛ до последнего тура держал накал вокруг чемпионской гонки, но в итоге команда Юргена Клоппа финишировала лишь второй. В текущем розыгрыше мерсисайдцы далеки от борьбы за титул.

За восемь игр в чемпионате Англии они одержали победу только в двух матчах — с «Борнмутом» (9:0) и «Ньюкаслом» (2:1). Расписали четыре мировые — с «Фулхэмом» (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1), «Эвертоном» (0:0) и «Брайтоном» (3:3). Потерпели поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Арсенала» (2:3). Расположились на экваторе турнирной таблицы.



«Ливерпуль» играет по тактической формации 4-3-3. В текущем матче на фоне кадровых проблем наверняка клуб перестроится на 4-2-2-2. Владеет мячом 60,7% игрового времени (четвёртый результат в ЛЧ): действует 41% матча в середине поля и ещё 42% — в атакующем блоке. Игроки наносят по 20,7 выстрела по воротам, из которых девять приходятся в цель (третий и четвёртый показатели). Забили лишь пять голов.



«Ливерпуль» подходит ко встрече с переполненным лазаретом. Вне игры осталось немало важных футболистов. Несмотря на это, вряд ли Юрген Клопп будет переживать, ведь резервов у такой богатой команды хватает.

«Рейнджерс» в родных стенах недооценивать не стоит. За последний год на «Айброкс» подопечные Джованни ван Бронкхорста проиграли лишь в трёх встречах, пять раз сыграли вничью и выиграли в 25 играх. «Ливерпуль» превосходит соперника в опыте и мастерстве. За счёт существенной разницы в атакующих потенциалах команда Юргена Клоппа должна побеждать и продолжать борьбу за плей-офф ЛЧ.

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Учитывая, насколько беззубо выглядит атака шотландцев, мы бы присмотрелись к ставке на победу «Ливерпуля» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.55. К тому же потихоньку пошли разговоры о том, что тренер красных не справляется с работой в новом сезоне. Экс-защитник красных Дитмар Хаман заговорил о том, что близок конец эпохи Юргена Клоппа. Кажется, слишком рано отправлять наставника на пенсию.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» 12 октября 2022 года

Мерсисайдцы по-прежнему результативны и очень опасны. За 12 игр во всех официальных турнирах они забили 28 голов и лишь раз уходили с поля без результативных действий. Атака «Рейнджерс» не справляется с обороной представителей квартета A. За три матча Антонио Чолак и компания ни разу не забили. Отсюда следует ставка на победу «Ливерпуля» через тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.



Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.55.

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