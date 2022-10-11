«Металлург» — «Ак Барс». Александр Радулов готов порадовать Знарка, но не победой

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.42. Успех казанцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 12 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.80. Заключить пари на то, что будет забитый гол в пустые ворота, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (12.10.2022)

В Хоккейной континентальной лиге 12 октября состоятся два матча. В самом раннем из них на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске померятся силами местный «Металлург» и «Ак Барс». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Коллективы встречаются впервые в текущем сезоне.

За 16 матчей в текущей регулярке «Магнитка» потерпела шесть поражений — от ЦСКА (2:6) в матче за Кубок Открытия, «Северстали» (3:4 ОТ), «Амура» (4:5 ОТ), «Нефтехимика» (5:6), «Авангарда» (1:5) и «Динамо» (1:3), которое ровно 11 лет не побеждало в Магнитогорске. Проклятие снято.

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В овертайме подопечные Ильи Воробьёва одержали победу над «Спартаком» (2:1 ОТ). Во всех остальных встречах выиграли в основное время. Сначала они разделались с раздухарившимся «Торпедо» (5:4), затем с «Амуром» (3:0 и 3:2), «Адмиралом» (2:0 и 3:1), «Куньлунем» (4:0) и минским «Динамо» (4:1), а затем одолели «Трактор» (5:2) и «Салават Юлаев» (3:2).



За этот отрезок магнитогорцы забросили 50 шайб, но и в свои ворота получили немало — 42. Большую часть из них пропустил Эдди Паскуале, приобретённый «Металлургом» в это межсезонье на смену опытному, но возрастному, Василию Кошечкину. В нескольких встречах канадский вратарь выступил очень здорово. Особенно запомнился его сумасшедший сейв во время игры с «Амуром» (3:0).

Голкипер в падении сумел поймать ловушкой «мёртвую» шайбу. Кстати, в той встрече он сделал шат-аут. Тем не менее затем Паскуале начал постепенно сбавлять обороты и много пропускать. В последнем матче КХЛ с «Динамо» вратарь и вовсе отметился автоголом. Он заехал в ворота вместе с шайбой, которая угодила в него, отскочив от стекла, после броска форварда «Динамо» Ивана Муранова.

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«Ак Барс» же, мощно усилившийся этим летом звёздными хоккеистами и опытным тренером — Олегом Знарком, — в текущем сезоне очень нестабилен. За 15 матчей в регулярке он потерпел семь поражений — от московского «Динамо» (0:2), минского «Динамо» (2:3 ОТ), «Спартака» (0:2), «Автомобилиста» (2:5, 4:5 ОТ и 1:2 ОТ), а также «Барыса» (2:3).

Любопытно, что практически во всех этих встречах подопечные Знарка нанесли больше бросков в створ ворот, но проиграли. Впрочем, превзошли соперников казанцы не только в данном плане, но и по силовым приёмам, и, как следствие, заработанным штрафам. К слову, КХЛ дисквалифицировала Кирилла Адамчука на пять матчей за грубый удар в колено форварда «Автомобилиста» Кёртиса Валка.



Олег Знарок вводил штрафы для подопечных за ненужные удаления. Очевидно, это не помогло. Дисциплина по-прежнему хромает. Особенно это касается Александра Радулова, выступавшего в прошлом сезоне в НХЛ за «Даллас Старз». Тасманский дьявол заработал целых восемь двухминутных штрафов за 15 матчей в регулярке. Для нападающего это очень много.



Как бы там ни было, в этом сезоне «барсы» разгромили действующего чемпиона КХЛ — ЦСКА (5:1), а также одержали победы над «Адмиралом» (2:1 ОТ), «Торпедо» (2:1), минским «Динамо» (3:2 ОТ), «Спартаком» (4:1), «Трактором» (3:2), «Салаватом Юлаевым» (3:0) и «Амуром» (3:2 ОТ). Списывать их со счетов определённо не стоит.

Оппоненты подходят к грядущему матчу с несколькими поражениями. Магнитогорцы уступили в последних двух встречах регулярки «Авангарду» и московскому «Динамо», а казанцы проиграли «Автомобилисту» и «Барысу». На предстоящий матч они наверняка заряжены и настроены строго на победу. Всё-таки хорошие шансы на успех есть и у тех и у других.

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Поэтому ждём яркой игры и большого количества заброшенных шайб. В девяти из 15 матчей «барсов» в текущем сезоне КХЛ тотал голов неминуемо пересекал отметку в 4.5 снаряда. Думаем, сыграет ТБ 4.5 шайбы за коэффициент 1.70.

«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 октября 2022 года

У «Металлурга» лучше результаты и полный порядок с результативностью, но подводит Эдвард Паскуале. «Ак Барс», в свою очередь, создаёт в каждом матче очень много моментов, но проблемы с реализацией и большое количество удалений часто мешают ему добыть два очка. Кроме того, сейчас казанцы ослаблены дисквалификацией защитника. В конце концов, у обеих сторон очень мощные и техничные нападающие, а также наверняка есть особая мотивация после поражений. Ждём от них не менее пяти заброшенных шайб на двоих.



Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.70.

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