Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 4.5: Клопп и Хвича не будут шутить

12 октября продолжится 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Ливерпуль» 12 октября

Возможно, болельщики «Рейнджерс» уже пожалели, что их любимцы пробились в Лигу чемпионов. 0 очков после трёх туров – это грустно. Но 0 голов за три матча – катастрофа. При этом «Рейнджерс» сообразили всего шесть ударов в створ за эти три игры. Тогда как каждый из трёх соперников прицельно бил не менее девяти раз за матч. С таким уровнем игры стоило ещё сезон повариться в Лиге Европы. Впрочем, даже на третье место, которое даёт пропуск в плей-офф этого турнира, «Рейнджерс» рассчитывать очень сложно.

Да, команда из Глазго хорошо играет дома, но тот же «Наполи» это совсем не смутило. Поражение от неаполитанцев, к слову, стало одним из восьми матчей за 10 последних игр «Рейнджерс», в котором забивала только одна команда.

«Ливерпуль» сыплется в чемпионате Англии, и Лига чемпионов для парней Юргена Клоппа – настоящая отдушина. Победы над «Аяксом» и «Рейнджерс» на своём поле подняли настроение фанатам. Сейчас тоже самое время заглушить негатив после обидного поражения от «Арсенала» (2:3). Да, у «Ливерпуля» много травмированных футболистов, но соперник испытывает точно такие же проблемы. Победа «красных» будет уверенной. Рекомендуем ставку на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.95.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Аякс» 12 октября

«Наполи» уверенно продвигается по групповой стадии ЛЧ. Возглавляет квартет А с максимальным количеством очков после трёх туров. Команда Лучано Спаллетти крупно переиграла «Ливерпуль» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0), а также прошлась катком по «Аяксу» (6:1).

«Партенопейцы» контролируют мяч в среднем 50,6% встречи. Футболисты действуют 43% игрового времени в середине поля и ещё 25% — в атаке. При этом игроки достаточно активно играют у штрафной соперников. Наносят в среднем 23 удара (из них 10,7 — в створ ворот) и забили 13 голов — лучшие показатели на групповой стадии Лиги чемпионов.

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«Аякс» тоже обладает завидным атакующим потенциалом. Но пока коллектив Алфреда Схрёдера демонстрирует его в полной мере лишь в Эредивизии. Рекомендуем ставку на победу «Наполи» за 1.59.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Брюгге» 12 октября

«Атлетико» не отличается стабильностью на стартовом отрезке. Демонстрирует значительно лучшие результаты в национальном первенстве. После восьми туров Примеры команда расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице. Победила в пяти встречах, раз сыграла вничью и потерпела два поражения — в матчах с «Вильярреалом» (0:2) и «Реалом» (1:2).

В Лиге чемпионов дела у команды идут не лучшим образом. По итогам трёх туров групповой стадии она расположилась на дне квартета B. В матче прошлого тура с «Брюгге» подопечные Диего Симеоне более активно играли впереди — нанесли 20 ударов по воротам против семи у соперника, но не сумели конвертировать своё атакующее превосходство в голы — 0:2. При этом показатель ожидаемых голов (xG) был 2,17.

Недооценивать гостей не стоит. И это Карл Хуфкенс доказал ещё в первом матче. «Брюгге» лишь в двух встречах из 15 официальных на всех фронтах не сумел забить. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Атлетико» за 1.45.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 12 октября

Ставка 1: победа «Ливерпуля» в матче с «Рейнджерс» с форой (-1.5) за 1.95.

Ставка 2: победа «Наполи» в матче с «Аяксом» за 1.59.

Ставка 3: победа «Атлетико» в матче с «Брюгге» за 1.45.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.59 Х 1.45 = 4.50.



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