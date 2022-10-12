«Колорадо» — «Чикаго». Ничушкин отпразднует старт нового сезона

13 октября состоится матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.46, а успех «Блэкхоукс» идёт за 6.30. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» 13 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Чикаго Блэкхоукс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.46. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 16.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Колорадо» — «Чикаго» (13.10.2022)

На 13 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу шесть встреч регулярного чемпионата. Стоит особо уделить внимание матчу между «Колорадо» и «Чикаго», который пройдёт на льду «Болл-Арены» в Денвере, а первое вбрасывание состоится в 4:30 мск. Обладатель Кубка Стэнли с Ничушкиным подходит к игре с боевым настроем.

«Колорадо» провёл предсезонку не лучшим образом. За шесть встреч команда одержала всего три победы. Накануне клуб обыграл «Даллас» (3:1 и 2:1). Вроде бы неплохо, но соперник слабоват. «Эвеланш» роль основного вратаря наверняка оставят за Павлом Францоузом.

«Колорадо» — фаворит на победу в Кубке Стэнли по мнению игроков.

Нельзя забывать про Александра Георгиева, который в последней предсезонной встрече был неплох. На фоне шести пропущенных от «Вегаса» — это уже совершенно другой результат. Плюс в составе есть Кейл Макар и Натан Маккиннон. Ещё одной звездой команды остаётся Валерий Ничушкин. Россиянин вместе с «Колорадо» в прошлом сезоне завоевал Кубок Стэнли.



«Чикаго» провалил предсезонку, одержав лишь одну победу за шесть матчей. Накануне клуб уступил «Сент-Луису» (0:6). Соперник оказался выше уровнем и довёл игру до нужного результата без труда. Поражение стало уже четвёртым подряд. Более того, за этот отрезок на счету «индейцев» всего одна заброшенная шайба (при 16 пропущенных) — это повод кричать о кризисе.

За пять прошлых очных встреч между командами «Колорадо» на своём льду одержал четыре победы. У команды всё неплохо с составом и результативностью. Гости пока не радуют голами, а в их защите образовалась огромная брешь. Действующий обладатель Кубка Стэнли просто обязан порадовать красивой игрой на старте.

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Сейчас «Колорадо» на ходу, не имеет ярко выраженных проблем, а в резерве есть классные голкиперы. «Чикаго» похвастаться этим не может. Поэтому мы рассмотрим ставку на победу «Колорадо» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.36. Коэффициент неплохой, да и гости явно не готовы к новому сезону. Патрик Кейн один не сможет переиграть такого серьёзного соперника.



К тому же «индейцы» не заключили новых серьёзных контрактов за межсезонье. Даже, наоборот, потеряли Марка-Андре Флёри, и это скажется на результатах. Хозяева — полная противоположность во всём. Звёзд в составе хватает, да и после победы в Кубке Стэнли мотивация будет запредельной сделать это вновь.

«Колорадо» — «Чикаго»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 октября 2022 года

Обладатель Кубка Стэнли начнёт сезон не с самого сильного соперника. История очных встреч за ним. Плюс с результативностью проблем нет. По звёздности состава у хозяев всё отлично, а гости такой скамейкой не владеют. Поэтому проверим комбинированную ставку на победу команды Ничушкина через тотал больше.



Ставка: победа «Колорадо» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.36.

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