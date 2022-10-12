«Будё-Глимт» — «Арсенал». Микель Артета заставит Хайкина пережить это вновь

«Канониры» разгромили команду, за которую выступает россиянин, неделю назад со счётом 3:0, но сделают это ещё раз.

13 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.48. Успех норвежского клуба оценён экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Будё-Глимт» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч группового этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал» (13.10.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. На 13 октября запланировано 16 матчей 4-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Аспмюра» в Будё, Норвегия, местный «Будё-Глимт» примет лондонский «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Последняя личная встреча команд состоялась неделю назад. Победу одержал «Арсенал» со счётом 3:0. Как и в матче 1-го тура группового этапа текущего розыгрыша Лиги Европы с «Цюрихом» (2:1), Микель Артета выделил немало игрового времени не входящим в основу игрокам. Помог довести счёт до разгромного твёрдо закрепившийся в стартовом составе новобранец «канониров» — Габриэл Жезус.

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Бразилец, выигравший в прошлом сезоне АПЛ в составе «Ман Сити», вышел на замену на 58-й минуте. Через 26 минут после этого он совершил потрясающий сольный проход по флангу, который привёл к взятию ворот. Перехитрив нескольких защитников и голкипера «Будё-Глимт» Никиту Хайкина, форвард выкатил точную передачу, которую превратил в гол ещё один новичок лондонцев — Фабиу Виейра.

Очевидно, «Арсенал» не прогадал с трансферами в это межсезонье. За девять туров текущего розыгрыша чемпионата Англии «канониры» потерпели лишь одно поражение — от «Манчестер Юнайтед» (1:3). Во всех остальных матчах одержали результативные победы, в том числе над «Тоттенхэмом» (3:1) и «Ливерпулем» (3:2). За этот отрезок Жезус забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

На данный момент «канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ с 24 очками. А ведь ещё год назад они впервые в ХХI веке остались без еврокубковых соревнований. Микелю Артете стоит отдать должное. Наставник сопутствовал качественному росту своих подопечных.

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Заметно прибавили Гранит Джака, Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Мартин Эдегор. Взаимопонимание между футболистами вышло на высочайший уровень. Также улучшилась их культура паса, техника и вариативность перемещения на поле. Помимо того, появилась взаимозаменяемость.

«Будё-Глимт» тоже заметно спрогрессировал за последние несколько лет благодаря чуткому руководсту главного тренера — Хьетиля Кнутсена. Как мы помним, по итогам прошлого сезона он стал чемпионом Норвегии и добрался до 1/4 финала Лиги конференций. Дальше не пустила «Рома» Жозе Моуринью, которая в результате и выиграла турнир.

В текущем сезоне клуб из Будё стартовал весьма неплохо. Сначала он без особого труда добрался до раунда плей-офф Лиги чемпионов, где обидно уступил загребскому «Динамо» (2:1 и 1:4 ДВ). А после этого сыграл вничью с крепким ПСВ и одержал победу над «Цюрихом» в матчах группового этапа Лиги Европы.

Однако затем последовало поражение от «Арсенала». Несмотря на старания Никиты Хайкина, парировавшего два мощных удара Гранита Джаки и спасшего свою команду на 26-й минуте после выхода Фабиу Виейры один на один, норвежцы без шансов проиграли. Стараний российского голкипера оказалось недостаточно.

Повторится ли история в Норвегии? Думаем, да. Безусловно, «Будё-Глимт» очень опасен на домашнем стадионе. В прошлом сезоне он дважды обыгрывал на нём «Рому». Возможно, подопечным Хьетиля Кнутсена удастся навязать борьбу лондонцам и забить один-два мяча. Однако гораздо больше верится в успех англичан. Думаем, сыграет П2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.05.

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«Канониры» ещё на предсезонке наглядно продемонстрировали, что настроены стабильно добывать очки и много забивать. Во всех пяти товарищеских матчах они одержали результативные победы. Забили целых 20 мячей, причём 12 из них пришлось на долю отнюдь не слабых команд — «Эвертона» (2:0), «Челси» (4:0) и «Севильи» (6:0).

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Арсенал» 13 октября 2022 года

В 15 из 16 матчей во всех соревнованиях (включая товарищеские матчи) в текущем сезоне «Арсенал» побеждал. За этот отрезок лишь два раз тотал забитых мячей не пересекал отметку в три мяча — во встрече 1-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:0) и в товарищеской игре с «Эвертоном» (2:0). Результаты говорят сами за себя. «Канониры» пребывают в отменном тонусе. Думаем, домашние стены и Никита Хайкин не спасут «Будё-Глимт» от результативного поражения в грядущем сражении.



Ставка: победа «Арсенала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.05.

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