«МЮ» – «Омония». Над Роналду продолжат смеяться

Португалец превратился в мишень для насмешек, но ничего не исправит в этом матче.

13 октября состоится матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Омония». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.11. Успех «Омонии» оценивается в 29.0. На ничью дают коэффициент 12.0.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Омония» 13 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «МЮ» – «Омония» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.44.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «МЮ» – «Омония» (13.10.2022)

«Реал Сосьедад» возглавляет группу Е в Лиге Европы, а «МЮ» продолжает погоню за ним. Как и предполагалось, «Шериф» и «Омония» не смогли зацепиться за очки в матчах с манкунианцами. Молдаване проиграли дома без шансов, а киприоты умудрились даже дважды забить именитому сопернику, но это им ничего не дало.

«Омония» проиграла все три матча на групповом этапе, но это и неудивительно. Киприоты объективно слабее всех в своём квартете, даже «Шериф» в последние годы успел зарекомендовать себя крепкой командой. «Омония» сделала несколько сенсаций в отборе, но на этом её успехи, похоже, закончились.

Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с «Копенгагеном».

Два гола в ворота «МЮ» перед родными болельщиками для «Омонии» уже немалый успех. Тут даже не имеет смысла делать какие-то скидки на форму англичан. Команды просто из разных футбольных миров. «Омония» не боялась атаковать и идти вперёд, что уже само по себе круто. Результат тут даже вторичен, просто киприоты получают удовольствие от игры в еврокубках.

Нынешний подъём «Омонии» связан в первую очередь с персоной тренера. Назначение Нила Леннона для киприотов стало настоящей удачей. Толковый наставник с отличным портфолио из Шотландии и опытом игры в еврокубках. Странно, что Нил не нашёл себе другой, более престижный вариант, но, видимо, он имел на то причины.

Подписав контракт с Ленноном, «Омония» обеспечила себе мощное усиление в летнее трансферное окно. Тренер привёл за собой тех, кого знал по выступлениям в Англии и Шотландии. Вряд ли с другим наставником в «Омонию» приехали бы те же Мэттьюз, Хупер и Ансарифард. Киприоты в привычном стиле собрали состав из известных, но уже возрастных игроков. Особых перспектив у них нет, но здесь и сейчас всё работает.

Аллегри тянет «Ювентус» на дно. Тренер обязан подать в отставку.

«МЮ» пришёл в себя после громкого поражения от «Ман Сити» и добыл две волевые победы. За характер манкунианцев можно похвалить, но есть и моменты, за которые их следует ругать. Например, игра в обороне. Даже без Гарри Магуайра, который своей игрой тянул команду вниз, «МЮ» в последних матчах пропускает слишком много.

Два гола от «Омонии» и один от «Эвертона», который не блещет в атаке – это слишком слабо. Обвинить в пропущенных мячах кого-то конкретного нельзя, тут скорее командная недоработка. Появляются вопросы к тен Хагу, который спустя два с лишним месяца не смог добиться от команды стабильности.

«МЮ» продолжает играть отрезками. Ждать осечку в матче с «Омонией» не стоит. После встречи с киприотами у «красных дьяволов» просто убойный календарь. Впереди ждут такие соперники, как «Ньюкасл», «Челси» и «Тоттенхэм». Есть смысл поберечь силы в Лиге Европы.

Огромной потерей для «МЮ» станет травма Антони Марсьяля. Француз только успел восстановиться от предыдущего повреждения и набрал отличную форму. В трёх матчах, в каждом из которых он сыграл всего по полчаса, Антони забил три гола и отдал одну результативную передачу. Одной угрозой воротам «Омонии» меньше.

Промес пообещал «порвать» ЦСКА в дерби.

Роналду хочет исправиться и вернуть уверенность в себе. К сожалению, он только в недавнем матче с «Эвертоном» забил свой первый гол в нынешнем сезоне АПЛ. Тен Хаг вообще перестал выпускать футболиста в основе, и, если бы не травма Марсьяля, кто знает, когда португалец получил бы столько игрового времени. Болельщики негодуют, а футбольные эксперты и критики открыто надсмехаются над такими показателями легендарного нападающего.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы «МЮ» – «Омония» 13 октября 2022 года

Аналитики верят в то, что у «МЮ» снова начнёт забивать Криштиану Роналду. Португалец очень слабо стартовал в новом сезоне, но в первом матче с «Омонией» отметился результативной передачей, а во встрече с «Эвертоном» забил победный мяч. Тем не менее Роналду до сих пор не в оптимальной форме, и больше шансов, что он не сможет пробить аутсайдера, чем на второй результативный матч подряд.

Ставка: Криштиану Роналду не забьёт за 2.55.

Экспресс с коэффициентом 14.50.

Ледяхов: сейчас делается всё, лишь бы россияне не приезжали в Испанию.

Анри раскритиковал Мбаппе за отношение к «ПСЖ».

Фердинанд не верит, что Холанд достигнет цифр Месси и Роналду.

Прогноз на матч «Виктория» — «Бавария» с коэффициентом 9.90.

Аллегри тянет «Ювентус» на дно. Пора в отставку.