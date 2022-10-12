«Ференцварош» — «Црвена Звезда». Станислав Черчесов останется доволен

13 октября состоится матч группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — «Црвена Звезда». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ференцвароша» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «Црвены Звезды» оценивается аналитиками в 2.94. Поставить на ничью можно за 3.60.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Црвена Звезда» 13 октября 2022 года

Букмекеры не определились, насколько результативным получится матч: на тотал меньше 2.5 мяча и на тотал больше 2.5 мяча можно поставить с одинаковым коэффициентом – 1.97. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.26, а гол «Црвены Звезды» оценивается в 1.32. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.71.

Анализ и прогноз на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Црвена Звезда» (13.10.2022)

13 октября в 22:00 мск свисток польского рефери Даниэля Стефанского, который раздастся над стадионом «Групама Арена» в Будапеште, возвестит о начале матча 4-го тура групповой стадии Лиги Европы. Чемпион Венгрии «Ференцварош» примет чемпиона Сербии «Црвену Звезду».

На экваторе турнира ситуация в группе очень напряжённая. Первую и последнюю команду разделяет всего три балла. «Ференцварош» с двумя победами и одним поражением возглавляет борьбу за выход в плей-офф, тогда как у «Црвены Звезды» ситуация зеркальная – одна победа, два поражения и последнее место.

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Пикантность ситуации в том, что последняя команда в группе имеет в своём активе домашнюю победу как раз над лидером квартета. В матче, состоявшемся 6 октября в Белграде, «Црвена Звезда» по всем статьям расправилась с «Ференцварошом» – 4:1.



Два из четырёх мячей «Црвены Звезды» стали результатом исполнительского мастерства Стефана Митровича и Гелора Канги, забивших дальними ударами из-за пределов штрафной. Ещё один гол Канга — с пенальти, а Александар Катаи в центре штрафной воспользовался неразберихой среди защитников.

«Ференцварош» ответил на это мячом престижа в исполнении норвежца Кристоффера Закариассена, который замкнул эффектную передачу Генри Уинго. Впрочем, о каком престиже можно говорить, когда венгерская команда весь матч только и делала, что безуспешно отбивалась от атак соперника?

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Поражение в гостях от «Кечкемета» не стало какой-то громкой сенсацией, потому что новичок венгерского высшего дивизиона проводит блестящий сезон и идёт вторым в турнирной таблице. К тому же «Ференцварош» играл на фоне только что закончившейся международной паузы, во время которой в разных сборных было задействовано больше половины основного состава.

Как бы то ни было, «Ференцварош» погасил негатив, дежурно обыграв во внутреннем чемпионате «Дебрецен» со счётом 2:0, и готовится провести второй домашний матч подряд. Переполненный стадион «Групама Арена» наглядно покажет гостям из Сербии, что поддержка в Венгрии будет запредельной.

Имеющиеся в текущем сезоне поражения чемпиона Сербии пришлись как раз на матчи, которые прошли на больших стадионах. Обидчиками «Црвены Звезды» стали «Глазго Рейнджерс», «Маккаби Хайфа» и «Трабзонспор». При этом сербы забивали в 9 из 11 выездных еврокубковых матчей, которые были сыграны за последние полтора года. Ставка на победу хозяев и «обе забьют» видится логичной и оценивается коэффициентом 4.60.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Црвена Звезда» 13 октября 2022 года

Станислав Черчесов пережил два тяжёлых матча после окончания международной паузы, впервые проиграв дважды подряд во главе «Ференцвароша». Возвращение на родной стадион дало обратный эффект, и он одержал победу над «Дебреценом». «Ференцварош» на своём поле взял верх в шести матчах подряд. Кроме того, клуб из Венгрии играет результативно, но и «Црвена Звезда» не промах. Сербы редко побеждают в еврокубках на выезде, но почти всегда там забивают. Так что победа «Ференцвароша» будет уверенной, но не сухой.



Ставка: победа «Ференцвароша» и обе забьют за 4.60.

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