«Айлендерс» — «Флорида». Сергей Бобровский сыграет слабее Сорокина

Дуэль русских вратарей — это интересное событие в НХЛ, но на этот раз тяжелее будет самому титулованному.

14 октября состоится матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.48, успех «Пантерз» идёт за 2.50. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» 14 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.24. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Айлендерс» — «Флорида» (14.10.2022)

На 14 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 10 встреч регулярного чемпионата. Стоит уделить особенное внимание матчу между «Айлендерс» и «Флоридой», который пройдёт на льду «Ю-Би-Эс-Арены», а первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Айлендерс» хорошо провели предсезонку, где одержали четыре победы кряду в шести играх. Накануне, перед стартом сезона, клуб обыграл принципиального соперника — «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:1), а до этого «Нью-Джерси» (5:2). В воротах команды по-прежнему играет отменный дуэт в лице Семёна Варламова и Ильи Сорокина.

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Как раз в межсезонье к ним перешёл Александр Романов из «Монреаля». А также в основном составе есть Никита Сошников, забросивший шайбу в дебютном матче с «Дэвилз». Так что для вратарской бригады такое пополнение в составе российских хоккеистов только в радость. Тем более что команда показала неплохие результаты.



«Пантерз» тоже сыграли шесть предсезонных матчей, но одержали лишь две победы, накануне проиграв в контрольной встрече с «Тампа-Бэй» (2:5). В тот день в воротах стоял Спенсер Найт, а не Сергей Бобровский. Соперник, наоборот, играл звёздным составом. Григорий Денисенко, который пробивался в основной состав, за шесть встреч отметился лишь одной результативной передачей.

Однако в очных встречах между соперниками насчитывается 53 матча. У ньюйоркцев 25 побед, а у гостей — 28. Явного фаворита в этой паре выделить трудно. Увы, на данный момент положение дел лучше у хозяев. Правда, это первый официальный матч команд. Гости тоже выставят основной состав, поэтому ожидаем увидеть на воротах Бобровского.

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При этом в 10 последних встречах только дважды тотал был меньше четырёх шайб. Будем ждать, что и в первом матче нового сезона с голами проблем не будет. Тем более что хозяева забросили за шесть встреч 16 шайб, а гости — 14.

«Айлендерс» не проиграют + тотал больше 4.5 шайбы за 2.20 — это наиболее вероятная ставка на матч. Клуб будет заряжен на идеальный старт сезона в НХЛ, и поддержка трибун ему в этом поможет. Не стоит ждать, что русские голкиперы будут непоколебимы. Всё-таки это только начало, и нападающим захочется порадовать публику открытым хоккеем.



Интересно посмотреть, кто из россиян пропустит меньше. Также не будем забывать о ещё одном голкипере «Айлендерс» — Семёне Варламове. Этот спортсмен в случае чего легко может заменить Сорокина.

«Айлендерс» — «Флорида»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 14 октября 2022 года

Хозяева неплохо провели предсезонку, а гости столкнулись с проблемами. Если брать во внимание статистику очных встреч, то фаворита в матче становится ещё сложнее выделить. На данный момент сильнее и предпочтительнее выглядят «Айлендерс», но нельзя забывать про Бобровского из «Флориды». Он может сыграть ключевую роль. Поэтому присмотримся к комбинированной ставке на победу ньюйоркцев и крупный тотал.



Ставка: «Айлендерс» не проиграют и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.

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