«Миннесота» — «Рейнджерс». Кирилл Капризов и Артемий Панарин дадут огня

14 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Рейнджерс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Рейнджерс» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.20.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота» — «Рейнджерс» 14 октября 2022 года
Букмекеры уверены, что матч «Миннесота» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.
Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (14.10.2022)
В КХЛ некоторые команды успели провести уже по 17 матчей. Регулярный чемпионат НХЛ же только начинает набирать обороты. «Миннесота» не провела в текущем сезоне ещё ни одного официального матча. 14 октября на льду «Эксел Энерджи-центр» она примет «Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.
По итогам минувшего сезона «Миннесота» заняла второе место в Западной конференции со 113 очками. За 82 встречи она забросила целых 310 шайб. В 108 (47+61) из них принял непосредственное участие Кирилл Капризов. Таким образом, он установил клубный рекорд по набранным очкам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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Однако, несмотря на старания бывшего нападающего ЦСКА, «Уайлд» не далеко ушли в плей-офф НХЛ. Они вылетели из Кубка Стэнли, уступив на стадии 1/8 финала «Сент-Луису» (2-4). 25-летний форвард принял участие во всех шести встречах серии и записал на свой счёт семь заброшенных шайб, а также одну результативную передачу. Подвели россиянина одноклубники.
Как бы там ни было, в летнее трансферное окно «Миннесота» неплохо усилилась, а затем отлично провела предсезонку. За семь товарищеских матчей потерпела лишь одно поражение — от всё того же «Сент-Луиса» (2:4). Во всех остальных играх одержала результативные победы, в том числе над мощным «Колорадо» (3:2 ОТ), «Чикаго» (4:1) и «Далласом» (5:1).
Эти три матча мы выделили, разумеется, не случайно. В них принял участие Кирилл Капризов. В каждой из встреч нападающий отметился результативными действиями, чем вновь вызвал восхищение у болельщиков — и не только. В преддверии грядущего розыгрыша регулярки некоторые авторитетные журналисты включили его в список главных претендентов на «Харт Трофи».
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«Рейнджерс», в свою очередь, по итогам прошлого розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ занял четвёртое место в Восточной конференции. За 82 встречи он забросил меньше, чем «Миннесота» — 254 шайбы. Зато клуб пропустили лишь 207 шайб. Особый вклад в данный результат внёс талантливый Игорь Шестёркин.
Голкипер выиграл по итогам минувшего сезона НХЛ «Везину Трофи». Не без его усилий «синерубашечники» добрались до полуфинала Кубка Стэнли, где уступили «Тампа-Бэй» (2-4). На предыдущих стадиях турнира они одолели в семиматчевых сериях «Питтсбург» и «Каролину». Пропустили за эти 20 встреч 58 шайб, что немало, но, если бы не Шестёркин, цифры были бы гораздо страшнее.
Тем не менее в межсезонье «Рейнджерс» из-за высокого потолка зарплат лишился нескольких важных игроков, которые помогли добраться до финала конференции. Они добыли лишь две победы за шесть предсезонных матчей — над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) и «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1). Уступили «Бостону» (2:3 ОТ и 4:5), «Дэвилз» (2:5), а также «Айлендерс» (1:3).
Зато в регулярке подопечные Жерара Галлана стартовали с уверенной победы над «Тампа-Бэй» (3:1). Дублем отметился нападающий «синерубашечников» Мика Зибанеджад. Одну из шайб форвард забросил с передачи Артемия Панарина, набравшего 96 очков (22+74) по системе «гол+пас» за 75 матчей минувшего розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ.
Россиянин провёл потрясающий матч с «Лайтнинг», поразив невероятным дриблингом и культурой паса. При таком раскладе, выявить фаворита в предстоящем матче, который обещает получится очень ярким и интересным, на наш взгляд, не представляется возможным. Полагаем, лучше проверить ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 1.70.
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Во-первых, команды только-только вливаются в новый сезон. Они полны сил и энергии, но о стабильности и их тонусе судить сложно. В то же время, у обоих коллективов отменные группы атаки и полный порядок с результативностью на дистанции. Кирилл Капризов и Артемий Панарин наверняка устроят шоу.
«Миннесота» — «Рейнджерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 14 октября 2022 года
Ставший лидером «Миннесоты» Кирилл Капризов в строю и полон сил. «Рейнджерс», несмотря на старания Игоря Шестёркина, много пропустил от сильных команд в плей-офф НХЛ. Голкипер наверняка порадует сейвами в грядущей игре, но вряд ли предотвратит результативный исход встречи. В конце концов, у клуба из Нью-Йорка тоже весьма неплохая линия атаки. Ждём от команд не менее шести заброшенных шайб на двоих.
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.70.
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