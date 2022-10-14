Экспресс на 14 октября с коэффициентом 16.2: Знарок в тупике, Крал – лучше бы в «Спартаке»

14 октября стартует очередной футбольный уикенд, а также пройдут очередные матчи в КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 16.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс» 14 октября

Этот сезон дарит немало интриг в противостояниях, которые ранее казались довольно однозначными. Ещё в прошлом сезоне «Ак Барс» практически не оставлял шансов «Автомобилисту» в очных матчах, даже не имея столь мощного состава, как сейчас. Однако теперь ситуация резко поменялась – эти команды встречались в нынешнем сезоне уже три раза, и подопечные Николая Заварухина одержали три уверенные победы. Два матча в Казани завершились лишь в овертайме, однако по игре екатеринбужцы победного результата заслуживали всякий раз.



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«Автомобилист» сейчас вообще заслуживает большой похвалы, ведь эта команда уже давно держится на первом месте в конференции при серьёзной плотности, обладает второй лучшей атакой чемпионата и прекрасно справляется без пары основных форвардов, продолжая радовать игрой в большинстве. «Автомобилист» одержал три победы в четырёх последних играх и две — над «Ак Барсом». Казанцы сейчас, похоже, не знают, как бороться со столь активной впереди командой, а ведь подопечные Олега Знарка сейчас в целом в очень плохой форме.

У гостей серия из четырёх поражений, также они пропускали минимум по три шайбы от «Барыса» и «Металлурга». У «Ак Барса» в последних матчах наметились проблемы с атакой, слабая реализация и не лучшая форма звёзд не позволяют добиваться приемлемого результата. Едва ли сейчас казанцы смогут прервать неприятную серию – можно взять просто победу «Автомобилиста» за 2.26.

Прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Урал» 14 октября

«Ростов» объективно сильнее «Урала», но команда Виктора Гончаренко сейчас на подъёме и может дать бой фавориту. «Урал» выиграл три матча подряд и стремительно покинул зону вылета, да ещё и в Кубке России сделал основательную заявку на выход из группы. Единственное, что смущает – это уровень соперников, гости побеждали только аутсайдеров и с командами уровня «Ростова» не играли уже давно. Плюс обилие потерь — «Урал» явно не обладает таким мощным составом, чтобы просто не заметить такую толпу травмированных.



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Мощный камбэк с «Краснодаром» быстро вывел ростовчан из пике. В родных стенах «Ростов» сейчас очень опасен и может дать бой любому сопернику. Дисквалификация Дмитрия Полоза больно ударит по атакующей мощи хозяев, но в любом случае есть ещё и Комличенко, который в текущем сезоне забивает не меньше. Для победы над «Уралом» хватит и его усилий, плюс есть другие лидеры у «Ростова», которые сейчас в хорошей форме.

Если не рисковать, то тут достаточно просто взять победу «Ростова» за 1.84.

Прогноз на матч Бундеслиги «Шальке» – «Хоффенхайм» 14 октября

Громкое поражение в прошлом туре от прямого конкурента по подвалу турнирной таблицы больно ударило по «кобальтовым». Тут дело даже не в том, что «Байер» сорвался после всех неудач и забил им четыре гола. Сам «Шальке» после череды не самых плохих матчей умудрился сыграть просто отвратительно и не создал ничего у ворот соперника.

Несмотря на то что между командами разница в восемь очков, да и в турнирной таблице они находятся далеко друг от друга, «Хоффенхайм» сейчас недалеко ушёл от соперника. «Крестьяне» хорошо начали сезон, но потом ощутимо притормозили и сейчас идут на серии из трёх матчей без побед. По игре «Хоффенхайм» не слишком превосходил даже кризисную сейчас «Герту», с которой сыграл вничью.

Велика вероятность, что и тут «крестьяне» не смогут выиграть. «Шальке», а в особенности их тренер, сейчас припёрт к стенке и будет цепляться за любые очки, плюс дома «кобальтовые» играют не так уж плохо. «Хоффенхайм» не сможет подобрать ключи к очередному аутсайдеру и разойдётся с ним миром. Поставить на ничью можно за 3.90.

Экспресс на матчи 14 октября

Ставка 1: победа «Автомобилиста» в матче с «Ак Барсом» за 2.26.

Ставка 2: победа «Ростова» в матче с «Уралом» за 1.84.

Ставка 3: ничья в матче «Шальке» — «Хоффенхайм» за 3.90.

Общий коэффициент: 2.26 Х 1.84 Х 3.90 = 16.40.



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