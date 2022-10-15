Экспресс на РПЛ с коэффициентом 11.9: Талалаев на взлёте, Йоканович всё ниже

14 октября продолжится 13-й тур РПЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.9 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Локомотив» 15 октября

Московские торпедовцы приняли очередное судьбоносное решение для клуба. Команду возглавил Андрей Талалаев, уволенный из «Ахмата» по ходу сезона. Несмотря на последнее место в турнирной таблице, хозяева не проигрывают три матча подряд (победа и два ничейных исхода).

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Локомотиву» потребовалось пять поражений подряд в национальном первенстве, чтобы уволить немецкого специалиста Циннбауэра. Последней каплей, переполнившей чашу терпения владельцев клуба, стало поражение от «Сочи» 0:4. Слухи упорно связывают Галактионова с назначением на пост главного тренера, но на дерби с «Торпедо» команду выведет Фёдоров.

Дерби станет отправной точкой для команд. Им предстоит принимать требования новых тренеров и в кратчайшие сроки выходить из кризиса. Андрей Талалаев известен умением оперативно создавать крепкую оборону. Весьма вероятно, что он сумеет создать непреодолимые преграды форвардам «Локомотива». Рекомендуем изучить ставку «Торпедо» не проиграет» за коэффициент 1.82.

Прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Оренбург» 15 октября

Москвичи сейчас растеряли форму и постепенно откатились с завоёванных позиций. Команда в большинстве матчей полагалась на оборону, но в последнее время эта линия не так надёжна, как раньше. Два пропущенных от «Зенита», от «Ахмата», в Кубке от «Оренбурга». Разве что с ЦСКА получилось сыграть хорошо и пропустить всего один, хотя моментов армейцы создали предостаточно.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

Славишу Йокановича сейчас многие критикуют, и вполне за дело. Серб уже достаточно времени проработал в новом клубе, но так и не привнёс в него чего-то особенного. Команда откатилась в нижнюю половину турнирной таблицы и уже находится на приличном расстоянии от борьбы за медали. Даже прибавивший в последних матчах «Оренбург» успел обойти «Динамо», хоть и проиграл вдвое больше матчей.

«Газовики» мощно выглядели дома, но выездные матчи они проводят куда скромнее. Да, последний выезд в Нижний Новгород получился удачным, но это не значит, что в Москве получится сыграть так же хорошо. Ещё ни разу в чемпионате «Оренбург» не сыграл вничью, сейчас она к нему подкралась очень близко. Вряд ли набравшие форму гости смогут обыграть «Динамо», но и проигрывать они тоже не должны. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3.80.

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» – «Ахмат» 15 октября

«Ахмат» прервал свою серию из трёх побед неудачной поездкой в Оренбург. Но есть поводы и для радости — команда продолжает играть мощно и зрелищно. Если грозненцы продолжат в том же духе, то и результаты не заставят себя ждать. Единственное, что немного напрягает – это игра в обороне, команда стабильно пропускает.

После короткого удачного отрезка «Краснодар» снова забуксовал. Слабый матч с «Крыльями», в котором «быки» довольствовались ничьей. Игра с «Ростовом» — отдельная боль. Да, соперник серьёзный, но упускать победу, ведя по ходу матча в два гола, просто подарив очки конкуренту, это непростительная расточительность. Если играть так же безответственно против «Ахмата», то гости запросто смогут наказать фаворита.

Победа «Краснодара» тут имеет место быть, но ставить на растерявших форму «быков» рискованно. Хозяева могут запросто подвести тех, кто в них поверит. Лучше сосредоточиться на голах, обе команды очень любят результативные матчи. Предлагаем ставку на тотал больше 2.5 за 1.72.

Экспресс на матчи 15 октября

Ставка 1: «Торпедо» не проиграет «Локомотиву» за 1.82.

Ставка 2: ничья в матче «Динамо» — «Оренбург» за 3.80.

Ставка 3: ТБ 2.5 в матче «Краснодар» — «Ахмат» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.82 Х 3.80 Х 1.72 = 11.90.

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