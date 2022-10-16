«Барыс» — «Торпедо». Скабелка организует Ларионову суровый приём в Казахстане

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» — «Торпедо». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.40. Успех астанчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.65.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Торпедо» 17 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барыс» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» Астана — «Торпедо» Нижний Новгород (17.10.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 17 октября состоятся пять матчей. В самом раннем из них на льду «Барыс-Арены» в Астане, Казахстан, померятся силами местный «Барыс» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Первое вбрасывание запланировано на 16:30 мск.

«Барыс» не лучшим образом стартовал в текущем сезоне КХЛ, но опытный Андрей Скабелка провёл работу над ошибками, и дела пошли в гору. За последние девять матчей его подопечные потерпели только три поражения — от набравшего ход «Нефтехимика» (1:2), от «Торпедо» (1:3) и «Куньлуня» (0:5).

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Победы команда из Астаны одержала над «Локомотивом» (1:0 Б), «Спартаком» (3:1), «Сочи» (5:4 ОТ), «Ак Барсом» (3:2), «Адмиралом» (3:1) и «Амуром» (5:1). Последняя игра наиболее интересна, так как в ней забросил свою первую шайбу в сезоне Никита Михайлис. Для этого ему потребовалось 19 матчей.



Восхищавший в минувшей регулярке результативностью форвард выдал в начале этого сезона ряд невнятных выступлений, вследствие чего лишился капитанской нашивки. Скабелка объяснил данное решение тем, что капитанство слишком сильно давило на нападающего. Может быть, долгожданный гол поможет обрести ему дополнительную уверенность в собственных силах и улучшить статистику?

«Торпедо», напротив, продуктивно и эффектно начало сезон благодаря остроатакующей и открытой стратегии Игоря Ларионова. Однако после разгромного поражения от СКА (0:3) результаты клуба из Нижнего Новгорода ухудшились. В последних восьми играх он добыл лишь четыре победы — над «Локомотивом» (3:1), «Барысом», минским «Динамо» (5:2) и «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).

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Уступили торпедовцы «Спартаку» (3:4), минскому «Динамо» (2:3 ОТ), «Автомобилисту» (1:4) и «Металлургу» (1:2). Важно, что в трёх из четырёх игр они потерпели поражения на выезде. Проблемы с гостевыми матчами при Профессоре отчётливо проглядываются и на дистанции.

За девять встреч нижегородцы одержали только четыре победы, причём две из них не в основное время. За этот отрезок они забросили 16 шайб, а пропустили 20. Тем не менее после поражения от «Металлурга» Ларионов заявил, что не собирается отходить от полюбившейся болельщикам модели хоккея. Он подчеркнул, что за большим риском стоит большое вознаграждение.



«Торпедо» действительно демонстрирует очень красивую и интересную игру, которой Профессор дал следующее определение — неорганизованный хаос-хоккей. Однако на выезде сильно молодящаяся в межсезонье команда остаётся уязвимой. Думаем, лучше проверить победу астанчан в матче за коэффициент 1.97.



Дело ещё в том, что для нижегородцев предстоящий матч станет уже четвёртым подряд на выезде. Уровень предыдущих соперников был очень высок. В оппоненты подопечным Профессора достались лидеры Восточной конференции — «Автомобилист», «Металлург» и «Салават Юлаев». После такого не помешал бы небольшой перерыв для восстановления энергоресурсов.

Безулосновно, у «барсов» недавно был крайне неудачный матч с «Куньлунем» (0:5), да и в последней очной встрече они проиграли. Однако после поражений подопечные Скабелки вернулись сильнее и справедливо обыграли «Ак Барс», «Адмирал» и «Амур». Думается, они воспользуются слабостями оппонента и возьмут реванш.

«Барыс» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 октября 2022 года

«Барыс» добыл хорошие результаты в последних девяти матчах. Также наконец-то забросил первую шайбу один из лидеров — Никита Михайлис. Главным преимуществом астанчан в предстоящем матче является домашний стадион. У «Торпедо» серьёзные проблемы с выездами. Плюс встреча станет для них четвёртой подряд в роли гостей, что отнимает много сил. Нам больше верится в успех хозяев.



Ставка: победа «Барыса» в матче за коэффициент 1.97.

Экспресс с коэффициентом 10.50.

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