«Металлург» — «Авангард». Рябыкин дебютирует в матче, где будет много голов

17 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.06, а успех омичей по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 17 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Металлург» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.48. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 12.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Омск (17.10.2022)

На 17 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано всего пять встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между магнитогорским «Металлургом» Ильи Воробьёва и омским «Авангардом». Матч пройдёт на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» Ильи Воробьёва расположился на второй строчке в Восточной конференции с 26 очками, добытыми за 18 игр. Накануне клуб принимал «Торпедо» Игоря Ларионова (2:1). До этого одержал победу над казанским «Ак Барсом» Олега Знарка (4:1). Команда пытается наладить игру, сделать её идеальной.

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Относительно недавно клуб встречался с «Авангардом» на выезде и уступил со счётом 1:5. Следом команда потерпела поражение от «Динамо» — 1:3. Как видно, с результативностью у «Магнитки» появились какие-то проблемы. Матч с омичами важен, ведь в нём можно взять реванш.



«Авангард» наконец расстался с Дмитрием Рябыкиным, и исполняющим обязанности главного тренера назначили Михаила Кравеца. Увы, после 16 игр у команды Рябыкина было лишь шесть побед. Его отставки захотели все после шести поражений кряду на старте сезона, но решение затягивалось.

«Ястребы» под руководством нового тренера успели сыграть лишь в двух встречах. Они одержали победу над хабаровским «Амуром» (4:1), но накануне клуб уступил дома владивостокскому «Адмиралу» (3:4 Б). Пока он остаётся на восьмой строчке Востока с 16 очками, добытыми за 18 игр, но с результативностью проблем точно нет.

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Это уже неплохо, да и стоит отметить, что «Адмирал» очень хорошо усилился легионерами в межсезонье. Плюс «ястребы» вели со счётом 3:1 к началу третьего периода, но Николай Елисеев был с этим не согласен, оформив дубль. Победный буллит на счету Михала Криштофа. Впереди ещё более грозный оппонент.

История личных встреч соперников насчитывает 75 игр, где у хозяев 33 победы, а у гостей — 42. Весомого преимущества в этой паре нет, потому и сложно судить команды. Хотя на общем фоне «лисы» смотрятся куда более стабильными, и старт сезона у них был явно лучше. Плюс за последние 10 встреч тотал матчей лишь раз был ниже 5 шайб. Так что с голами проблем быть не должно.



Лучшим бомбардиром у «Металлурга» является Брендан Лайпсик (12 очков в 15 играх) а у «Авангарда» — Рид Буше (14 очков в 18 встречах). Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 5 шайб за 1.68.

Дмитрия Рябыкин после увольнения из «Авангарда» без работы не остался. Его пригласили в «Металлург» и включили в тренерский штаб. Свою работу в клубе он начнёт уже в этой встрече и попробует доказать, что верен «Магнитке». Сделать это будет непросто, но он постарается.

«Металлург» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 октября 2022 года

«Авангард» поменял тренера, но пока результат средний. Зато с результативностью проблем нет. «Металлург» последнее время лихорадит, но он держится на плаву. Попробуем взять ставку на тотал больше. Матчи между этими соперниками на Востоке всегда проходят ярко и зрелищно. С учётом желания «Магнитки» взять реванш, уверенность в крупном счёте только усиливается.



Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.68.

Экспресс с коэффициентом 10.50.

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