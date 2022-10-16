«Динамо» Москва — ЦСКА. Московское дерби станет средством от бессонницы

17 октября состоится матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах сомневаются в выборе фаворита. Поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, а победа ЦСКА оценена в 2.60. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА не порадует обилием голов: тотал больше 5.5 шайбы котируется за 2.75, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.48. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.80. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва — ЦСКА (17.10.2022)

Хоккейный сезон КХЛ набрал обороты. 17 октября в городе Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоится матч «Динамо» Москва — ЦСКА. В прошлом розыгрыше КХЛ команды встречались восемь раз. В текущем сезоне это первое дерби между ними. Стоит ли ждать сенсации?

Московское «Динамо» мощно проводит стартовый отрезок. За 19 встреч команда Алексея Кудашова потерпела всего шесть поражений. Три в основное время — дважды от СКА (1:4: и 2:3) и раз от «Локомотива» (1:3). Трижды уступила в серии буллитов — «Нефтехимику» (2:3), «Салавату» (2:3) и «Сибири» (3:4). Команда расположилась на второй строчке Западной конференции с 29 очками в копилке.

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Статистика забитых и пропущенных неплохая (53:33). На фоне соперника у бело-голубых в обороне дела обстоят заметно лучше, а с игрой в атаке положение более-менее схожее. Клуб выстроил надёжную оборону и редко нарушает правила, поэтому мало удаляется. Также стоит отметить уверенную игру вратарей — отразили 93,26% бросков из 490 выполненных в створ ворот.



Игроки достаточно активно действуют в атаке — выполняют по 31,42 броска за матч и отличаются завидной реализацией, особенно в домашних встречах. Забросили 53 шайбы за 19 игр (8,9% реализации, а в домашних матчах — 10,3%). Активное участие в результативных действиях команды принимают: Дмитрий Рашевский (10+9) и Эрик О'Делл (8+8). Оба входят в топ-10 игроков лиги по количеству набранных очков.

На стартовом отрезке текущего сезона ЦСКА смотрится не столь убедительно, как в прошлом, по итогам которого команда Сергея Фёдорова выиграла Кубок Гагарина. За 17 игр армейцы одержали десять побед. Семь из них были добыты в основное время, а две в овертайме. Расположились армейцы на шестой строчке Западной конференции.

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Качество игры в защите и надёжность тылов у красно-синих снизились. За 17 игр они пропустили 43 шайбы — медианный показатель. При этом команда имеет третий показатель надёжности игры в меньшинстве — шесть пропущенных шайб в 59 моментах (89,8%). Если в прошлом сезоне Иван Федотов отражал 91,9% бросков в регулярке и совершал 93,7% сейвов в плей-офф, то в текущем розыгрыше вратари отразили 90,51% из 453 нанесённых в створ их ворот.

Команда постепенно приходит в чувства после череды неудач. Подопечные Сергея Фёдорова подходят к встрече с московским «Динамо» с серией из четырёх побед подряд. Игроки прибавили в атаке. Они наносят по 35,35 броска за игру и реализовывают 8,2% из них — 49 голов за 17 игр. Армейцы забросили 14 шайб при игре в большинстве, реализовав 25% моментов из 56 игр (третий показатель в КХЛ).



Московское «Динамо» на стартовом отрезке выглядит убедительнее своего визави. Команда Алексея Кудашова очень хороша в защитном блоке. К грядущей встрече бело-голубые подходят после досадной осечки в матче с «Сибирью» (3:4). Игроки в московском дерби постараются реабилитироваться за эту неудачу. Учитывая превосходство ЦСКА в классе и опыте, на наш взгляд, недооценивать гостей не стоит. Рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.48.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Динамо» Москва — ЦСКА 17 октября 2022 года

Оба клуба играют неплохо в нападении, но всё же выделяются на общем фоне за счёт уверенной игры в обороне. На двоих они пропустили 76 шайб за 36 игр. Учитывая турнирную мотивацию и статус матча, соперники наверняка будут играть от обороны. Отсюда ставка на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.48.



Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.48.

Экспресс с коэффициентом 4.40 на КХЛ.

Прогноз на матч «Динамо» — ЦСКА с коэффициентом 3.35.

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