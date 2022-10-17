«Миннесота» — «Колорадо». Кирилл Капризов не рад визиту Ничушкина

18 октября состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.68, а победа «Эвеланш» идёт за 2.33. На ничью предлагают поставить за 4.48.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» 18 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.56, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.50. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Колорадо» (18.10.2022)

На 18 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу девять встреч регулярного чемпионата. Стоит уделить особенное внимание матчу «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», который пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота» начала сезон не лучшим образом. Она потерпела два поражения: от «Рейнджерс» (3:7) и от «Кингз» (6:7). Увы, 14 пропущенных шайб за две встречи это очень много. Не помогла тренеру даже смена голкипера, поэтому стоит задуматься об обороне.

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Нападающие старались, но этого оказалось недостаточно. Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две результативные передачи в двух играх. Матс Цуккарелло записал на свой счёт два гола и ассистентский дубль. Увы, их старания были напрасными. В защите есть большие проблемы.



«Колорадо Эвеланш» неплохо начал текущий сезон. Клуб обыграл «Чикаго» (5:2), но потом потерпел поражение от «Калгари» (3:5). Даже гол Валерия Ничушкина в третьем периоде не смог завести команду, но у российского нападающего это третья шайба за два матча. Натан Маккиннон был тоже хорош, забросив шайбу и отдав результативную передачу. Жаль, но этого не хватило.

И всё же обладатель Кубка Стэнли явно чувствует себя лучше, чем «Уайлд». Статистика забитых и пропущенных говорит об этом прямо. У «Миннесоты» — 9:14, а у «Колорадо» — 8:7. Оба клуба предпочитают результативный и открытый хоккей. Даже когда играют между собой: в 10 очных встречах лишь раз играл тотал меньше 5.5 шайбы. Матч обещает быть ярким и запоминающимся.

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Положение команд сейчас разнится. Хозяева расположились на 14-й строчке, не набрав очков, а гости заняли восьмое место, набрав два очка в двух матчах. Однако история личных встреч, которая насчитывает 85 игр, явного фаворита выделить не может. Так у «Уайлд» — 49 побед, а у «Эвеланш» — 36. И всё же сейчас гости будут смотреться более предпочтительно.

Даже букмекеры не отдают никому большого предпочтения. Это и понятно, ведь в предсезонке соперники побеждали каждый на своём льду, но старт сезона показал совсем иную готовность. При этом у «Эвеланш» вратарская линия смотрится куда сильнее. Александр Георгиев уже имеет одну победу, а Павел Францоуз не смог сдержать натиск «Калгари», но опыта выступлений у него чуть больше.



Марк-Андре Флёри же пропустил 11 шайб за две встречи, и, кажется, пока он не нашёл свою игру, а хорошее нападение не смогло перекрыть дыру в защите. Пока что, на наш взгляд, стоит рассмотреть ставку на то, что «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10. Оба соперника будут нацелены набрать очки, но пока у гостей шансов больше.

Нельзя забывать и о том, что Ничушкин и Капризов вместе выступали за ЦСКА в КХЛ, но играли в разных тройках. Валерий называет Кирилла своим другом. Интересно, устроят ли хоккеисты между собой гонку? В любом случае «Миннесота» в кризисном состоянии, а приезд обладателя Кубка Стэнли лишь усугубит ситуацию. Идеальным вариантом был бы любой из середняков в соперниках, чтобы почувствовать уверенность в себе.

«Миннесота» — «Колорадо»: прогноз и ставка на матч НХЛ 18 октября 2022 года

Соперники не лучшим образом начали сезон. Однако гости смотрятся намного интереснее и лучше. Явных проблем с обороной нет, а звёзды показывают неплохую и стабильную игру. Кирилл Капризов старается, но нужно ещё держать оборону.Гости могут похвастаться Валерием Ничушкиным. Так что с голами проблем не будет. Более стабильна на старте сезона команда «Колорадо», поэтому проверим комбинированную ставку на то, что она не проиграет через тотал больше.



Ставка: «Колорадо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 13.38.

«Миннесота» не хочет отпускать Капризова в Россию в 2023 году.

Прогноз на матч «Автомобилист» – «Амур» с коэффициентом 2.68.

Цуккарелло: «Миннесота» играет в обороне как юниорская команда.

Прогноз на матч «Металлург» Мг — «Авангард» с коэффициентом 6.90.