«Локомотив» — «Химки». Пока можно и без Галактионова

18 октября состоится матч Кубка России «Локомотив» — «Химки». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Победа химчан оценена в 5.70. Заключить пари на ничью предлагается за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — «Химки» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.23. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» (18.10.2022)

Матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» состоится 18 октября в городе Москва на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 18:00 мск. Смогут ли «Химки» удивить железнодорожников?

Текущий сезон для «Локомотива» начался с большой трансферной компании под формальным руководством Йозефа Циннбауэра. Если на старте сезона команда ещё демонстрировала более-менее хорошие результаты, то с наступлением осенней части окончательно посыпалась. После пяти поражений кряду руководство клуба решило поставить точку, отправив специалиста в отставку — вместе со спортивным директором Томасом Цорном.

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Главной интригой ближайших недель для «Локо» будет поиск кандидата на должность тренера, который будет вытаскивать команду из болота. Временно исполняющим обязанности назначен Андрей Фёдоров. Его дебют пришёлся на матч с «Торпедо», который благодаря голу Артёма Карпукаса получился победным — 1:0.



«Локомотив» играет по схеме 4-2-3-1. Контролирует мяч в среднем 51,2% встречи: проводит 28% игрового времени в защитном блоке и ещё 43% — в середине поля. Игроки выполняют по 17 отборов мяча (лучший показатель в Российской Премьер-Лиге), но при этом только в двух матчах сохранили собственные ворота в неприкосновенности. Вратари отразили лишь 64,38% ударов из 73 нанесённых в створ их ворот — 26 пропущенных. Лишь «Оренбург» пропустил больше.

«Химки» плодотворно поработали на трансферном рынке и достаточно уверенно вошли в новый сезон. Под началом Сергея Юрана команда обыграла «Пари Нижний Новгород» (3:0) и «Торпедо» (3:1). Сыграла вничью с «Зенитом» (1:1) и уступила «Ростову» Валерия Карпина (0:1). Неплохо!

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На этом фоне руководство клуба решило провести странную ротацию, вверив команду в руки Николая Писарева. Три поражения в чемпионате — от «Ахмата» (1:3), «Локомотива» (0:3) и «Сочи» (1:4), а также осечка в матче с «Краснодаром» (0:2) в Кубке России послужили причиной для новой отставки.

В начале сентября красно-чёрных возглавил Спартак Гогниев. И вот уже третьему тренеру руководство клуба дало срок на исправление ситуации до зимы. Под его началом команда в РПЛ потерпела четыре поражения и два раза сыграла вничью — с «Крыльями Советов» (0:0) и «Факелом» (0:0). По итогам отрезка команда упала на предпоследнее место в таблице.



«Химки» варьируют тактические схемы 3-1-4-2 и 3-4-2-1, чаще отдавая предпочтение последней. Игроки стараются не отсиживаться на своей половине поля и выискивают моменты в атаке. Команда контролирует мяч 52,4% игрового времени: действует 44% в центре поля и ещё 28% — у штрафной соперников.



Кадровый ресурс не позволяет воплотить тактические задумки в жизнь. Игроки наносят по 11,8 удара, из которых 3,5 — в створ (12-й и 13-й результаты). Забили лишь 13 голов, что лишь на 0,87 меньше ожидаемого (xG). Только «Торпедо» забило меньше.

Железнодорожники под началом Йозефа Циннбауэра тремя неделями ранее камня на камне не оставили от «Химок», забив пять безответных голов. Учитывая положительные сдвиги в игровых процессах после назначения Андрея Фёдорова, в очередном успехе «Локомотива» сомневаться особо не приходится.

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На стороне железнодорожников фактор родных стен, превосходство в мастерстве и опыте игроков. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Локомотива» за 1.55. К тому же, по слухам из источников, к зимнему перерыву команду должен возглавить Михаил Галактионов. Контракт с новым тренером будет рассчитан на три года. Воодушевит ли это железнодорожников?

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года

Железнодорожники расстались с тренером, но рады таким переменам. Команда переживала кратковременные взлёты и продолжительные падения. Исполняющим обязанности назначили Андрея Фёдорова, который дебютировал победой над «Торпедо» (1:0). Проблема с наставниками знакома «Химкам», у которых сменилось несколько тренеров за сезон. Химчане всё ещё пребывает в поисках своей игры и являются отличной мишенью для превосходящего в классе и опыте «Локо». Отсюда ставка на домашнюю победу «Локомотива» за коэффициент 1.55.



Ставка: победа «Локомотива» за 1.55.

Экспресс с коэффициентом 13.38.

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