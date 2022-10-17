«Торино» — «Читтаделла». Алексей Миранчук преодолеет кризис

За последние пять матчей гранатовые не одержали ни одной победы. Пора исправлять положение.

18 августа состоится матч Кубка Италии «Торино» — «Читтаделла». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Торино» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Победа «Читтаделлы» оценена экспертами в 7.10. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Торино» — «Читтаделла» 18 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Читтаделла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии «Торино» — «Читтаделла» (18.10.2022)

Позади первые 10 туров Серии А, а также матчи первого раунда Кубка Италии. На 18 октября запланированы две встречи второго раунда. В самой поздней из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине местный «Торино» примет «Читтаделлу». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

За последние пять туров в чемпионате Италии клуб из Турина не одержал ни одной победы. Сначала он уступил «Интеру» (0:1) и «Сассуоло» (тоже 0:1), а затем проиграл в матче с «Наполи» (1:3), поделил очки с «Эмполи» (1:1) и потерпел поражение в туринском дерби от «Ювентуса» (0:1).

Кокорин: деньги я не выпрашивал, мне их давали, пусть где-то и переоценённо.

За этот отрезок гранатовые лишь раз пропустили больше одного мяча за матч — от лидирующих неаполитанцев. В первую очередь за это стоит отдать должное голкиперу «быков» — Ване Милинковичу-Савичу. Сербский вратарь великолепен. За 11 официальных встреч в этом сезоне он совершил 37 сейвов.



Защитники «Торино», пожалуй, тоже не заслуживают упрёка, а вот к нападающим накопилось немало вопросов. После ухода Андреа Белотти эффективность атакующей линии туринцев заметно упала. Оставшиеся профильные форварды не справляются со своими обязанностями, и Ивану Юричу приходится экспериментировать.

В матче последнего тура Серии А с «Ювентусом» наставник решил использовать на позиции центрфорварда Николу Влашича. В итоге экс-хавбек ЦСКА стал одним из главных действующих лиц самого опасного момента «быков» в игре. Сыграв в стенку с Алексеем Миранчуком, он вышел на ударную позицию и пробил с левой ноги в ближний угол. Увы, мяч не лёг на ногу как надо, и Войцех Щенсны парировал удар.

Кокорин: на тренировках в «Фиорентине» я ничем не уступал Влаховичу.

В целом связка Миранчук — Влашич выглядит многообещающе. Оправившийся от травмы россиянин весьма неплохо провёл матч с «Эмполи» и даже забил мяч, который, к сожалению, был отменён из-за положения вне игры. Однако полузащитникам, да и всей туринской команде по-прежнему не хватает сыгранности и реализации моментов.

Впрочем, даже при таком раскладе у гранатовых есть все шансы на победу в предстоящем матче. Дело в том, что «Читтаделла» является середняком второго по значимости дивизиона Италии. По итогам минувшего сезона она заняла 11-е место в Серии В. Сейчас подопечные Эдоардо Горини идут на 14-й позиции, набрав 10 очков.



За последние семь туров они одержали только одну победу — над «Фрозиноне» (1:0). Вничью сыграли с «Венецией» (1:1), «Асколи» (0:0), «Брешией» (1:1) и СПАЛом (0:0). Уступили «Реджине» (0:3) и «Тернане» (0:2). Отметим, что победный гол в матче с «Фрозиноне» команда из Читтаделлы забила в компенсированное ко второму тайму время.



Удивительно, как при этом в матче первого раунда Кубка Италии она обыграла «Лечче» (3:2 ДВ). Впрочем, то было на старте сезона, и соперник, по-видимому, был не готов. Сейчас, когда клубы набрали ход, разница в классе и уровне чемпионатов наверняка даст о себе знать. Думаем, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.11.

У «быков» качественнее и техничнее состав, но имеются проблемы с результативностью. За 11 матчей в текущем сезоне они забили лишь 11 мячей. Полагаем, в предстоящем матче гранатовые сумеют прервать безвыигрышную серию, но большого количества забитых мячей не ждём.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Торино» — «Читтаделла» 18 октября 2022 года

Обе команды подходят к встрече не в лучших кондициях, с серией неудач. Однако у «Читтаделлы» ниже уровень подготовки и меньше ресурсов. Плюс встреча состоится на домашнем стадионе «Торино». Важно отметить и то, что у туринцев очень надёжный голкипер, но хромает атакующая линия. Полагаем, они одержат победу, но будут осторожны в атаке.



Ставка: победа «Торино» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 20.63.

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