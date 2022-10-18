«Тампа-Бэй» — «Филадельфия». Никита Кучеров обманет ожидания

19 октября состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Лайтнинг» в основное время можно с коэффициентом 1.69, а победа «Флайерз» идёт за 4.22. На ничью в основное время предлагают поставить за 5.05.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» 19 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Филадельфия Флайерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Филадельфия» (19.10.2022)

На 19 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу восемь встреч регулярного чемпионата. Стоит особо уделить внимание матчу «Тампа-Бэй» — «Филадельфия», который пройдёт на льду «Амали-Арена» в Тампе, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Тампа» уже провела три официальных матча, где одержала лишь одну победу. Команда потерпела поражение от «Рейнджерс» (1:3), а после обыграла «Коламбус» (5:2). В последнем матче клуб уступил «Питтсбургу» (2:6). Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос забросили по шайбе, а Никита Кучеров сделал ассистентский дубль.

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Увы, это не помогло добиться даже ничейного результата. Джон Купер не может наладить игру своих подопечных в атаке. Андрей Василевский надёжен в воротах, но в одиночку невозможно постоянно тащить команду. Пока клуб находится лишь на 12-й строчке в Восточной конференции, набрав два очка в трёх встречах.



«Филадельфия» приняла участие в двух официальных встречах и в каждой одержала победу. Клуб обыграл «Нью-Джерси» (5:2), а следом выиграл в матче с «Ванкувером» (3:2). Таким образом, команда находится на четвёртой строчке в Восточной конференции, заработав четыре очка.

Джону Торторелле удалось изменить игру команды. Радует Иван Проворов, который сделал три результативные передачи в двух матчах. В последней встрече «Филадельфия» уступала со счётом 0:2, но сумела переломить ход матча, в итоге одержав победу — 3:2.

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Соперники сыграли между собой 43 игры, в которых у «Лайтнинг» 28 побед, а у «Флайерз» — 15. Преимущество хозяев очевидно. За последние 10 матчей лишь раз тотал был ниже четырёх шайб. Клубы часто играют результативно.

Естественно, «Тампа-Бэй» постарается исправиться за ошибки, но гости стабильны. Огромный вклад внёс новый тренер, и «Филадельфия» при нём преображается. Поэтому можно проверить ставку на то, что гости не проиграют, а дополнительно сыграть на тотале.



Рекомендуем ставку Х2 + тотал больше 4.5 шайбы за 3.26. Она выглядит рискованной, но команда гостей сейчас действительно выступает стабильнее соперника. Плюс вспоминается момент, когда Торторелла, работая в «Коламбусе», уже серьёзно насолил Куперу, теперь есть возможность это сделать и во главе «Флайерз».



Недавно The Score опубликовал список 100 лучших игроков НХЛ на данный момент. Из россиян выше всех находится Никита Кучеров — у него шестое место в общем рейтинге. Даже Александр Овечкин занял 22-е место.

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: прогноз и ставка на матч регулярного сезона НХЛ 19 октября 2022 года

Джон Купер снова играет против Джона Тортореллы, но многое поменялось с момента их последней встречи. Старт «Филадельфии» гораздо лучше, чем у «Тампы». «Молнии» испытывают проблемы в обороне, а гости навели в своей защите порядок. Плюс в очных матчах проблем с результативностью не было. Поэтому проверим комбинированную ставку на гостей через тотал больше.



Ставка: «Филадельфия» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 3.26.

Экспресс с коэффициентом 3.87 на НХЛ.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Сочи» с коэффициентом 2.66.

Прогноз на матч «Тампа» — «Филадельфия» с коэффициентом 4.25.

The Score: Овечкин — хоккеист, который появляется один раз в истории клуба.

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