«Арсенал» – ПСВ. Артета и Габриэл Жезус повеселятся в Лондоне

20 октября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52. Победа голландского клуба оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.94.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 2-го тура Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ 20 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Арсенал» – ПСВ должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ (20.10.2022)

В Лиге Европы наконец будет доигран отложенный матч между «Арсеналом» и ПСВ. Команды не смогли сыграть из-за объявленного траура в Англии. Интересно, но даже с учётом того, что клубы пропустили один тур, они продолжают удерживать лидерство в группе А. Первое место у «канониров», а второе за голландцами.

Нет ничего удивительного в том, что именно эти команды сейчас главные претенденты на выход из своей группы. «Цюрих» проваливается, а норвежцам не хватило класса, чтобы стабильно набирать очки в такой группе. Получается, именно в матчах между «Арсеналом» и ПСВ решается судьба первого места.

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Обе команды подходят к матчу в отличной форме. «Арсенал» сейчас стабилен, из 13 матчей текущего сезона он проиграл только в одном. Ко встрече с ПСВ лондонцы подходят с серией из семи побед. Им удалось обыграть в том числе «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

ПСВ проводит сезон далеко не так удачно, как соперник. Клуб из Эйндховена успел наделать ошибок, причём как в еврокубках, так и во внутреннем первенстве. Руд ван Нистелрой и его подопечные вылетели из квалификации Лиги чемпионов, уступив «Рейнджерс». Но сейчас они идут на серии из четырёх побед, учитывая все турниры.

Недавние две победы в матчах с «Цюрихом» с общим счётом 10:1 впечатляют. Однако «Арсенал» не похож на швейцарский клуб ничем. «Канониры» в домашних играх не будут играть настолько плохо в обороне. Ван Нистелрой должен отнестись серьёзно к подготовке своих подопечных.

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У ПСВ очень хорошая атака, даже несмотря на вопрос об участии в матче де Йонга. Хорошую форму набрал Гакпо – три гола и три результативные передачи в четырёх последних матчах. Гус Тиль тоже старается, оформив в прошлом матче дубль. Есть ещё несколько футболистов, которые способны изменить ход встречи.

По-прежнему непонятной остаётся ситуация с повреждением Зинченко. Украинец получил небольшое мышечное повреждение, но про сроки его восстановления умалчивается.

У «Арсенала» есть Сака и Габриэл Жезус, которые входят в топ-12 лучших бомбардиров АПЛ. Да и вообще линия атаки «канониров» не уступает сопернику. Даже ввязавшись в голевую перестрелку, у лондонцев есть немало шансов на победу. В трёх последних домашних матчах «Арсенал» стабильно забивал по три мяча, поэтому гостям из Нидерландов стоит волноваться за результат. Рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча.

Прогноз и ставки на матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ 20 октября 2022 года

Естественно, когда встречаются две хорошие в атаке команды, нужно рассматривать ставку на голы. ПСВ стабильно много забивает, особенно в последних встречах. «Арсенал» обладает хорошими защитниками, но и их можно пройти. Дома «канониры» не будут отсиживаться в обороне и охранять минимальное преимущество. Рассчитываем на классный и результативный матч, поэтому предлагаем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.40

Экспресс с коэффициентом 8.24.

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