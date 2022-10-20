Экспресс на 20 октября с коэффициентом 7.1: Артета и Хави веселятся, Эмери грустит

20 октября – насыщенный футбольный день: пройдут матчи Кубка России и европейских чемпионатов, а также перенесённая игра Лиги Европы. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.1 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября

Турнирная ситуация в Кубке России заставляет Сергея Семака обязательно побеждать самарцев. История личных игр подсказывает, что сделать это будет не так уж и сложно. Семь из последних восьми матчей в Санкт-Петербурге остались за «Зенитом». В шести из семи последних матчей соперники обменялись голами. Рекомендуем рассмотреть ставку «обе забьют» за коэффициент 1.89.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ 20 октября

С ПСВ англичанам будет очень сложно засушить матч так, как они это сделали в двух последних играх. Даже с учётом потерь команда ван Нистелроя демонстрирует результативный футбол и вынуждает соперника играть по их правилам. У гостей в отличной форме сейчас Гакпо, Тиль и Эль-Гази, они запросто могут пробить любую оборону. Особенно если Артета снова будет экспериментировать с этой линией.



Топ-10 экспрессов на сегодня.

«Арсенал» сейчас идёт на серии из шести побед, в очередной раз оправдывая все авансы, которые команде выдали ещё в начале сезона. Иногда «канониры» играют не так мощно и зрелищно, как раньше, но с подходящим соперником вполне могут порадовать нас результативным матчем. Две последние игры — с «Лидсом» и «Будё-Глимт» — скорее исключение из правил, обычно «канониры» после одного гола стремятся продолжить забивать, а не сохранить результат любой ценой.

Отсюда можно сделать предположение, что при помощи ПСВ хозяева прервут череду скучных матчей и порадуют нас голами. Поставить на тотал больше 3.5 мяча можно за 2.47.

Прогноз на матч Примеры «Барселона» – «Вильярреал» 20 октября

«Барселона» мощно провела полуторамесячный стартовый отрезок. В этом промежутке она проиграла лишь однажды — «Баварии» (0:2) в ЛЧ — и лишь раз сыграла вничью — с «Райо Вальекано» (0:0) в Примере. В остальных играх подопечные Хави побеждали с существенной разницей в счёте. Солидно.

В октябре же сине-гранатовые не особо радуют результатами. В Лиге чемпионов в двухматчевой серии с «Интером» они набрали лишь одно очко (3:3, 0:1), а в чемпионате Испании потерпели поражения в «класико» (1:3) и минимально переиграли «Сельту» (1:0).

«Барселона» в Примере превосходит своих оппонентов в большинстве атакующих показателей. Команда контролирует мяч 64,7% встречи: действует 44% игрового времени в середине поля и ещё 36% — у штрафной соперников. Футболисты выполняют по 17,9 удара, из которых 6,6 — в створ(второй и первый результаты). Роберт Левандовски и его одноклубники забили 22 мяча, а польский форвард принял непосредственное участие в 12 результативных действиях — забил девять голов и отдал три ассиста.

Марк-Андре тер Штеген суммарно отразил 84% из 25 ударов в створ его ворот в Примере. Лишь «Вильярреал» пропустил меньше. Херонимо Рульи парировал 89,66% из 29 ударов — три мяча в пассиве.

Рекомендуем ставку на победу «Барселоны» за 1.52.

Экспресс на матчи 20 октября

Ставка 1: обе забьют в матче «Зенит» — «Крылья Советов» за 1.89.

Ставка 2: ТБ 3.5 в матче «Арсенал» — ПСВ за 2.47.



Ставка 3: победа «Барселоны» в матче с «Вильярреалом» за 1.52.

Общий коэффициент: 1.89 Х 2.47 Х 1.52 = 7.10.



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