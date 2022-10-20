«Оттава» — «Вашингтон». Александр Овечкин сыграет за двоих

21 октября состоится матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Сенаторз» в основное время можно с коэффициентом 2.36, а победа «Кэпиталз» идёт за 2.55. На ничью предлагают поставить за 4.72.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» 21 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.45, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.75. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.80, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Оттава» — «Вашингтон» (21.10.2022)

На 21 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 12 встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу «Оттава» — «Вашингтон», который пройдёт на льду «Канадиан Тайр-центра» в Оттаве, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Оттава» приняла участие в трёх официальных встречах текущего сезона НХЛ, но не впечатлила. Команда потерпела поражения в матчах с «Баффало» (1:4) и «Торонто» (2:3). Исправиться удалось в прошлой игре, обыграв «Бостон» (7:5). Важную шайбу забросил Артём Зуб, который очень важен для клуба.

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Тим Штюцле тоже неплохо провёл ту встречу и записал на свой счёт гол и две результативные передачи. Стоит выделить и американца Брэди Ткачука, забросившего шайбу и сделавшего один ассист. Матч для первого звена команды получился результативным. После двух поражений на старте сезона эта победа была важна.



«Вашингтон Кэпиталз» провёл четыре официальные встречи. Накануне клуб обыграл «Ванкувер» (6:4). Александр Овечкин прервал голевую засуху. Россиянин оформил по голевому и ассистентскому дублю. В итоге на счету Ови пять набранных очков в четырёх играх. В тот день Евгений Кузнецов сделал ассистентский хет-трик, но с «Оттавой» помочь команде не сможет из-за удара соперника клюшкой в лицо. За это он получил дисквалификацию на один матч.

Конечно, эта потеря ощутима для «Кэпс», но «Оттава» не настолько серьёзный соперник, чтобы уповать на потери в составе. До этого «Вашингтон» одержал победу в матче с «Монреалем» (3:1). Сейчас команда расположилась на 10-й строчке в Восточной конференции с четырьмя очками, а «Оттава» — 13-я с двумя.

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Соперники ушли не далеко друг от друга, но в личных встречах перевес за гостями. Так, в 42 играх у «Вашингтона» 26 побед, а у «Сенаторз» — 16. Сложно не заметить такое преимущество. В последних пяти встречах в Оттаве гости одержали пять побед и лишь раз сделали это за пределами основного времени. По статистике фаворит пары очевиден.

В последних 10 очных встречах восемь раз играл тотал больше 4.5 шайбы. Ничего не поменяется, и следует вновь ждать результативного матча. У команд отличное нападение, причём у обеих. «Вашингтон» забросил 13 шайб в четырёх играх, а «Оттава» — 10 голов в трёх встречах. Поэтому можно рассмотреть ставку на крупный тотал.



«Вашингтон» ещё не набрал той формы, которая была у него в прошлом сезоне. Брать победу Овечкина и его партнёров с форой слишком рано. Но комбинированную ставку на победу «Вашингтона» + тотал больше 4.5 шайбы за 2.80 рассмотреть стоит.

«Оттава» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 октября 2022 года

Гости потихоньку набирают форму, как и хозяева, но в очных встречах преимущество на стороне «Вашингтона», даже в играх в Оттаве. С результативностью также проблем особых нет. Дисквалификация Евгения Кузнецова не должна подкосить «Вашингтон», ведь есть Овечкин. Потому остановимся на комбинированной ставке на гостей через тотал больше.



Ставка: победа «Вашингтона» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.80.

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