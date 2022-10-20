«Миннесота» — «Ванкувер». Кирилл Капризов восстанет как феникс

21 октября состоится матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Уайлд» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а победа «Кэнакс» идёт за 3.10. На ничью предлагают поставить за 4.30.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» 21 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Миннесота» — «Ванкувер» (21.10.2022)

На 21 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу 12 встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу «Миннесота» — «Ванкувер», который пройдёт на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск.

«Миннесота Уайлд» провела уже три официальные встречи с момента старта сезона, но все они закончились поражениями. Недавно клуб уступил на своём льду «Колорадо» (3:6), а до этого потерпел поражение в матче с «Лос-Анджелесом» (6:7). Дела у команды очень плохи. Даже Кирилл Капризов не может это исправить. В последней встрече форвард оформил дубль, но этого было мало.

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Филипу Густавссону в прошлой игре доверили место в воротах, дав паузу Марку-Андре Флёри, но даже такой ход не дал положительного результата. Увы, пока всё плохо у клуба. Он пропустил 20 голов в трёх встречах, забросив лишь 12 шайб. Слабые показатели для «Миннесоты».



«Ванкувер Кэнакс» провёл четыре официальные встречи, но дела обстоят ещё хуже, чем у соперника. В каждой из них команда проиграла. Недавно клуб потерпел поражение в матче с «Коламбусом» (3:4 ОТ). Василий Подколзин в той встрече набрал второе очко в текущем сезоне. Для такого молодого хоккеиста это хорошее начало.

До этого «Ванкувер» потерпел поражение во встрече с «Вашингтоном» (4:6). С результативностью проблем нет, но защита явно хромает. Над этим придётся поработать, как и будущему сопернику. Оба клуба расположились внизу таблицы: «Миннесота» на 15-м месте в Западной конференции с нулём, а «Ванкувер» — на 14-й строчке, но с одним очком.

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Матч обещает быть интересным и результативным. Обе команды хотят одержать победу и набрать очки. За всю историю насчитывается 56 встреч между клубами, где «Уайлд» одержали 25 побед, а «Кэнакс» — 31.

С результативностью в личных играх порядок. В семи из 10 последних очных встреч пробивался тотал больше 4.5 шайбы. Поэтому ждём голов. Однако в Сент-Поле явного фаворита выделить трудно. За последние пять матчей хозяева одержали две победы в основное время и одну за пределами.



Поэтому на победу одной из команд сейчас ставить опасно. Конечно, у хозяев дома будет поддержка с трибун, и команда постарается исправиться за три поражения кряду. Марк-Андре Флёри после второго неудачного матча был недоволен своей игрой и хочет исправиться. Возможно, «Миннесота» сделает работу над ошибками.



Можно проверить ставку на то, что «Миннесота» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.10. С результативностью у команд проблем нет, а вот с защитой чувствуются сложности. Расклад сил всё-таки на стороне хозяев, да и поддержка болельщиков всегда помогает в НХЛ.

К тому же, сгустились тучи над Кириллом Капризовым. У россиянина ужасный показатель полезности — «-8» На данный момент он возглавляет антирейтинги и считается худшим хоккеистом в НХЛ сезона-2022/2023. Нападающий обязан это исправить!

«Миннесота» — «Ванкувер»: прогноз и ставка на матч НХЛ 21 октября 2022 года

Обе команды сейчас не в лучшей форме, однако на стороне хозяев преимущество своего льда, плюс всё неплохо с результативностью. Звёзды в порядке, а гости пока яркой игрой не могут похвастаться. Конечно, в очных встречах фаворита выделить трудно, но попробуем ставку на победу хозяев через тотал больше. Пора Кириллу Капризову завести команду и набрать первые очки в сезоне.



Ставка: «Миннесота» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 4.53.

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Прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.15.

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Прогноз на матч «Северсталь» — «Салават Юлаев» с коэффициентом 2.94.