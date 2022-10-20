«Ювентус» – «Эмполи». Мучениям не придёт конец

Болельщиков ждёт вязкий футбол, в котором будет трудно выявить победителя и вряд ли будут голы.

21 октября состоится матч 11-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Эмполи». Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех «Эмполи» оценивается в 8.00. На ничью дают коэффициент 4.86.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Эмполи» 21 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ювентус» – «Эмполи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Эмполи» (21.10.2022)

Годы гегемонии «Ювентуса» остались позади. Сейчас для туринской команды даже попадание в тройку стало мечтой. Чтобы решить такую задачу, необходимо приложить много усилий. Смотря на то, какие результаты «старая синьора» демонстрирует под руководством Аллегри в этом сезоне, не верится, что она войдёт в топ-3.

Позади всего десять туров, а «зебры» уже отстают от лидера на десять очков и занимают только восьмую строчку. «Ювентус» редко проигрывает, но часто играет вничью. На старте сезона клуб уже успел встретиться с тремя серьёзными соперниками и ни одного из них не обыграл. Без больших побед не будет никаких наград.

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Футбол, который прививает своей команде Аллегри после возвращения в «Ювентус», многим не нравится. Команда, которая в большинстве матчей должна играть с позиции силы, слишком часто полагается на оборону, осторожничает. Результативность и зрелищность уже давно не являются характеристиками клуба из Турина.

Проблемы «Ювентуса» не сосредоточены на одной только Серии А. Сейчас команда рискует вылететь из Лиги чемпионов. Это большой удар по главному тренеру и его авторитету. Боссы туринского клуба не торопятся увольнять Аллегри, видимо, у него слишком большой лимит доверия.

Насколько у руководства и болельщиков хватит терпения – это вопрос. Под руководством Аллегри «Юве» вряд ли заиграет лучше, даже если восстановятся травмированные футболисты. Проблемы с кадрами преследуют «старую синьору» на протяжении всего сезона, но вряд ли причина всех неудач только в этом.

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Проблем у «Ювентуса» очень много. «Старая синьора» очень мало забивает и плохо реализует моменты. Среди атакующих игроков есть такие футболисты, как Милик и Влахович, но они не спасают. Средняя результативность «Ювентуса» в чемпионате равна всего лишь двум мячам за игру, ровно столько же забивает «Эмполи».

В прошлом сезоне «Эмполи» был стабильным середняком, а сейчас синие подтянули игру в обороне и действуют надёжнее. Если в защите они хороши, то атака просела. Команда потеряла своего лучшего бомбардира — Андреа Пинамонти, а без него с голами пока не клеится.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура итальянской Серии А «Ювентус» – «Эмполи» 21 октября 2022 года

Хозяева считаются фаворитами матча, но только на бумаге. Никто не станет рисковать и ставить на их победу. Наиболее интересным смотрится вариант с небольшим количеством голов. Если не рисковать, то можно брать базовый тотал меньше 2.5 мяча, но мы попробуем пойти чуть дальше.

Ставка: тотал меньше 2 мячей за 3.02.

Экспресс с коэффициентом 11.0.

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