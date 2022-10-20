ЦСКА — «Автомобилист». Фёдоров воспользуется отсутствием Широкова

21 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Автомобилист». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.84. Успех екатеринбуржцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 4.10.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Автомобилист» Екатеринбург (21.10.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 21 октября состоятся четыре матча. В одном из них на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в Москве встретятся действующий чемпион КХЛ — ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

ЦСКА сильно штормило на старте текущего сезона. Клуб уверенно обыгрывал сильных соперников, но уступал андердогам. Помог ему прийти в себя матч со СКА. До 39-й минуты встречи москвичи владели инициативой и вели в счёте 2:0. Затем петербуржцы сравняли счёт и одержали победу в овертайме.

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Обидное поражение изменило настрой армейцев. С тех пор они не проигрывали. На выезде подопечные Сергея Фёдорова обыграли — «Сибирь» (3:0), «Адмирал» (4:1), «Амур» (3:2, по буллитам), «Витязь» (2:1) и московское «Динамо» (3:1). На домашнем стадионе они разгромили «Куньлунь» (5:1).



За этот отрезок москвичи пропустили только шесть шайб. Данный показатель очень важен, ведь после ухода Ивана Федотова вратарская позиция ЦСКА сильно ослабла. Адам Рейдеборн и его дублёр — Александр Шарыченков — допускали много брака и пропускали даже в не самых очевидных моментах.

Тем не менее Сергей Фёдоров не перестал доверять Рейдеборну, и он стал выступать качественнее. Впрочем, в последней встрече КХЛ с «Куньлунем» наставник решил поэкспериментировать и выделил игровое время 19-летнему Дмитрию Гамзину. Юный вратарь оставил после себя приятное впечатление. Он пропустил только одну шайбу и совершил 23 сейва.

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«Автомобилист» немного, но всё-таки стабильнее ЦСКА. За 20 матчей в текущем сезоне он потерпел только шесть поражений. При этом на домашнем стадионе екатеринбуржцы уступили лишь один раз — набравшему отличный ход «Салавату Юлаеву» (0:4). Все остальные неудачи настигли их на выезде.

В гостях подопечные Николая Заварухина играют хуже, чем дома. За восемь встреч они забросили только 22 шайбы, а сами пропустили 28 голов. Хуже команды из Екатеринбурга на выезде выступают только аутсайдеры — «Амур», «Куньлунь» и замыкающий сводную таблицу КХЛ «Сочи».



Усугубляют положение «Авто» многочисленные травмы. На данный момент пребывают в лазарете сразу два результативных форварда — Кёртис Валк и Сергей Широков. Без них екатеринбуржцы совсем недавно уступили СКА (1:3). Они дали достойный отпор подопечным Романа Ротенберга. Однако о борьбе за очки речи не шло. Соперник большую часть встречи владел инициативой и по делу добыл два очка.



ЦСКА же, как мы уже отметили ранее, был очень близок к победе над СКА. Москвичи контролировали ход большей части встречи и нанесли гораздо больше бросков в створ, нежели петербуржцы. Думаем, в предстоящем матче они одержат верх. На такие игры армейцы умеют настраиваться как надо. Да и классово их состав превосходит «Автомобилист».

Возьмём П1 за коэффициент 1.84. Если бы встреча проходила в Екатеринбурге, то выявить фаворита было бы проблематично. Более того, «Автомобилист» даже смотрелся бы предпочтительнее. За 12 матчей в роли хозяев он потерпел только одно поражение в этом сезоне. За восемь же игр на выезде добыл только три победы, причём две из них в овертайме — над нестабильным «Ак Барсом».

ЦСКА — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 октября 2022 года

ЦСКА подходит к грядущему матчу с шестиматчевой серией побед и всего шестью пропущенными шайбами за этот период времени. Армейцы набрали отличный ход и наверняка настроены как нужно на встречу с лидером Восточной конференции. «Автомобилист» однозначно не относится к клубам для битья, но он ослаблен кадровыми потерями и имеет крайне негативную статистику выступлений в гостях. Полагаем, действующий чемпион КХЛ одержит победу в основное время.



Ставка: победа ЦСКА в основное время за коэффициент 1.84.

Экспресс с коэффициентом 11.54.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Спартак» с коэффициентом 3.94.

Домработница похитила коллекционную шайбу Александра Овечкина.

Прогноз на матч «Барыс» — «Металлург» с коэффициентом 3.50.

Вайсфельд: стратегия «Ак Барса» сразу вызывала у меня вопросы.

Знарок: лишил выходного команду, сразу выиграли.