«Аяччо» — «ПСЖ». Килиан Мбаппе окажет плохое влияние

Слухи и интервью француза подрывают командный дух, и это сказывается на результатах. Он должен определиться с будущим.

21 октября состоится матч 12-го тура французской Лиги 1 «Аяччо» — «ПСЖ». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Победа «Аяччо» оценивается в 12.0. На ничью дают коэффициент 6.35.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура французской Лиги 1 «Аяччо» — «ПСЖ» 21 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Аяччо» – «ПСЖ» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.18.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура французской Лиги 1 «Аяччо» — «ПСЖ» (21.10.2022)

«Аяччо» — скромная, скучная и почти без ярких футболистов в составе команда. Она смогла заработать прямую путёвку в Лигу 1, обойдя более зрелищные «Осер», «Париж» и «Сошо». Можно было бы сетовать на несправедливость, но нет, «Аяччо» заслужил повышение. При этом мало кто мог предположить, что клубу удастся это сделать.

Надолго ли задержится команда в Лиге 1 — вопрос спорный. После сыгранных 10 матчей она располагается в зоне вылета и набрала лишь восемь очков. Страдает «Аяччо» от отсутствия результативнности. Футболисты не справляются с ритмом и забили в текущем сезоне всего восемь мячей — это меньше, чем у всех остальных

Анчелотти уклончиво ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе в «Реал».

На данный момент у хозяев всего две победы, которые были добыты в матчах над соперниками разного уровня. Удалось обыграть «Брест», находящийся на самом дне турнирной таблицы. 8 октября клуб оказался сильнее «Марселя» и выиграл во встрече с ним со счётом 2:1. В предыдущей игре «Аяччо» сыграл вничью с «Труа» — 1:1.

«ПСЖ» в первенстве страны уже давно чувствует себя хозяином. Никто из соперников не готов навязать парижанам реальную конкуренцию на дистанции. Некоторые команды могут оказать серьёзное сопротивление и даже обыграть их, но они будут терять очки в то время, пока «ПСЖ» обыгрывает всех остальных в своей Лиге 1.

Большинство матчей в Лиге 1 для парижан проходят в разминочном стиле. Позади 11 встреч, а «ПСЖ» уже дважды потерял очки, причём не обязательно с серьёзными соперниками. Проиграли в матчах с «Монако» и оказались слабее, чем «Реймс». В последнее время парижане растеряли оптимальную форму, но прошлая игра с «Марселем» всё это перечеркнула.

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«ПСЖ» к большинству своих матчей в Лиге 1 может относиться снисходительно и позволять себе играть в расслабленном режиме. Матч с «Аяччо» как раз из таких. Соперник явно слабый и уж точно не рассчитывает набрать три очка в матче с таким классным клубом.

Если «ПСЖ» захочет, то с большой долей вероятности он не оставит камня на камне от соперника. Однако за парижанами в некоторых матчах внутреннего чемпионата заметна некоторая лень, команда не спешит включаться на полную и напрягаться.

Огромное внимание притянуто к Мбаппе. Недавно в сети появились слухи о том, что звёздный форвард решил уйти из «ПСЖ». Француз долго тянул, но затем ответил, что это вновь проделки СМИ. К сожалению, мы неоднократно видели, как звёзды отрицали разную информацию, а затем происходили трансферы с ними. В любом случае Килиан поднял шум в парижском клубе.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура Лиги 1 «Аяччо» — «ПСЖ» 21 октября 2022 года

«ПСЖ» явно сильнее, и это бесспорно, но парижане явно не настроены выкладываться в этом матче на все сто процентов. Даже минимальная победа их вполне устроит, так зачем напрягаться и тратить силы. «Аяччо» сейчас на подъёме и может создать неприятности сопернику за счёт надёжной обороны. Даже если «ПСЖ» выиграет, то не больше чем в один мяч.

Ставка: победа «Аяччо» с форой (+1.5) за 2.11.

Экспресс с коэффициентом 11.54.

Главный тренер «ПСЖ» отругал журналистов из-за вопроса о Мбаппе.

Прогноз на матч «Майнц» — «Кёльн» с коэффициентом 2.45.

Федотов и Абаскаль дисквалифицированы по итогам московского дерби.

Прогноз на матч «Аяччо» — «ПСЖ» с коэффициентом 2.95.