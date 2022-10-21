«Флорида» — «Тампа-Бэй». Бобровский скажет стоп Кучерову

22 октября состоится матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.50, а победа «Лайтнинг» идёт за 2.45. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на НХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.75. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 15.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Флорида» — «Тампа-Бэй» (22.10.2022)

На 22 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано сразу пять встреч регулярного чемпионата. Особое внимание стоит уделить матчу «Флорида Пантерз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», который пройдёт на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайз, а первое вбрасывание состоится в 2:30 мск.

«Флорида Пантерз» уже приняла участие в четырёх официальных встречах с момента старта сезона. Накануне клуб обыграл «Филадельфию» (4:3). Картер Вераге оформил дубль, а Александр Барков и Мэттью Ткачук сделали по результативной передаче. Ворота охранял надёжный и проверенный Сергей Бобровский, который за три встречи пропустил восемь шайб.

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Только один раз в четырёх встречах клуб потерпел поражение. Поэтому «пантеры» расположились на третьей строчке Восточной конференции с шестью очками. Отличный результат! На данный момент трудно найти слабые стороны в этой команде, а возможно, их просто нет.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» проваливает стартовую часть сезона-2022/2023. Клуб одержал только одну победу в четырёх играх. Накануне он проиграл в матче с «Филадельфией» (2:3). До этого команда потерпела поражение во встрече с «Питтсбургом» (2:6). В копилке есть одна победа, добытая в игре с «Коламбусом» (5:2). Увы, такое положение дел удручает. Сейчас «молнии» находятся на 15-й строчке Восточной конференции с двумя очками.

Единственное, что может радовать в матче с «Филадельфией», так это игра Никиты Кучерова и Владислава Наместникова, которые ассистировали Стивену Стэмкосу, оформившему дубль. Тем более обидно, что «Лайтнинг» вели в счёте 2:0 до середины второго периода, а дальше забивали лишь гости. Если нападающие думали, что Андрей Василевский сделает всю работу, то они ошибались.

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Потому в этой паре на данный момент хозяева смотрятся более собранно. Гости выглядят побитыми и беспомощными. Однако статистика очных встреч, насчитывающая 86 игр, говорит об обратном. Так, у хозяев лишь 34 победы, а у гостей — 52. Разница ощутима и, с одной стороны, понятна. Два года кряду «Тампа-Бэй» была в прекрасной форме, чего не скажешь по нынешнему сезону НХЛ.

В Санрайз за последние шесть игр гости одержали три победы. Стоит ли сравнивать те времена и нынешний сезон? Кажется, что нет. Сейчас «Тампа-Бэй» играет слабее и не набрала оптимальную форму. Поэтому советуем проверить ставку на хозяев. Они как минимум не проиграют дома.



В 7 из 10 последних очных игр тотал матча был больше 4.5 шайбы. Это ещё раз указывает на то, что встреча будет результативной. Поэтому выбираем комбинированную ставку на 1Х + ТБ 4.5 шайбы за 2.05. Соперники знают друг друга очень хорошо. В минувшем плей-офф «Флорида» получила от «Тампа-Бэй» хороший урок, сейчас есть все шансы поквитаться.

«Флорида» — «Тампа-Бэй: прогноз и ставка на матч НХЛ 22 октября 2022 года

Соперники по-разному стартовали в новом сезоне, и пока Джон Купер не может наладить игру своей команды. У «Флориды» всё более-менее неплохо с нападением и защитой. Гости сейчас выглядят деморализованными, и Андрей Василевский играет слабовато. Потому попробуем взять ставку на хозяев, они смотрятся более предпочтительно, через тотал больше. С результативностью у команд в очных встречах часто был порядок.



Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.05.

Экспресс с коэффициентом 4.98.

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Прогноз на матч «Флорида» — «Тампа» с коэффициентом 3.90.

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