«Факел» — «Ростов». Валерий Карпин почувствует безысходность

22 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Факел» – «Ростов». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 3.00. Поставить на ничью предлагают за 3.35.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» 22 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч 14-го тура чемпионата России «Факел» – «Ростов» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» (22.10.2022)

В программе первого игрового дня 14-го тура чемпионата России всего три матча. Один из них состоится в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов», где «Факел» примет «Ростов» Валерия Карпина. У хозяев появляется возможность выбраться из зоны вылета, и сейчас это их главная цель. Гости могут вернуться на второе место, но также им необходимо сохранить преимущество над преследователями. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

По прошествии времени можно почти уверенно говорить, что если смена тренера в «Факеле» и не пошла команде на пользу, то уж точно не навредила ей. Команда Дмитрия Пятибратова продолжает играть осторожно, не рискуя в моментах, когда не чувствует уверенности или необходимости, но добивается необходимого результата. Конечно, успехи воронежцев относительны, ведь в 12 встречах нынешнего сезона они выиграли всего раз, однако количество поражений важнее.

Газизов: верю, что «Уфа» доживёт до конца сезона.

За этот период воронежцы проиграли всего в четырёх встречах, но с соперниками, превосходящими их в классе: «Ахмат» (1:2), «Пари НН» (1:3), «Спартак» (1:4) и ЦСКА (1:4). Иногда создаётся впечатление, что воронежцам не помешает сыграть активнее в атаке, но в нынешней форме и с этим подбором игроков хозяевам делать это довольно рискованно. Если команда раскрывается, оборона попросту не справляется с темпом.

Сейчас «Факел» совсем не выглядит командой, способной добывать серьёзный результат, но этого и не нужно. Хозяева стабильно набирают очки, являясь самой миролюбивой командой российского чемпионата – они уже восемь раз играли вничью, а беспроигрышная серия в РПЛ длится пять матчей. В одном из них Воронеж обыграл «Локомотив» (2:0).

Подобный стиль воронежцев неудобен для многих соперников. Помимо железнодорожников, им удалось остановить «Сочи» (1:1) и даже бездонный в плане атакующего потенциала «Зенит» (1:1). Слаженная игра в обороне и эффективность в атаке с идеальной реализацией стандартов приносят свои плоды. «Факел» забивает больше гола в среднем за игру, едва создавая один острый момент, а половина забитых мячей команды в этом сезоне – со штрафных или угловых.

Левандовски стал третьим футболистом в XXI веке, забившим более 600 мячей.

Таким образом, лёгкой прогулки у команды Валерия Карпина по воронежскому полю точно не будет. Ростовчане расклеились после паузы на матчи сборных, а тренер словно ещё не перестроился с работы в национальной команде на клубную. Хочется видеть больше реакции на имеющиеся проблемы. В середине сентября гости являлись единственной командой РПЛ, которая шла без поражений во всех турнирах, а сейчас едва набирают очки.

В пяти последних матчах у жёлто-синих очень слабые показатели – четыре поражения и всего одна победа в игре с «Краснодаром» (3:2), которую с трудом удалось добыть. Оборона «Ростова» ошибается слишком часто для команды такого уровня. Клуб стабильно пропускает больше 1.5 мяча на дистанции из пяти игр, учитывая Кубок и РПЛ.

Главной силой подопечных Карпина по-прежнему остаётся атака с мощной креативной тройкой – Дмитрий Полоз, Николай Комличенко и Даниил Уткин. Эти футболисты задают тон всей игре ростовчан впереди, так или иначе поучаствовав во всех голах команды сезона-2022/2023.

Важно отметить, что жёлто-синие забивали в каждом матче сезона на чужом поле, а в четырёх из пяти игр не уступали. Подопечным Карпина по силам поддержать атакующую активность соперника, ведь у них достаточно ресурсов, чтобы пробить крепкую оборону. Защита другое дело — там есть над чем поработать. По большому счёту гости потеряли баланс.

«Факел» может создать проблемы «Ростову», даже в условиях ограниченных ресурсов. Команда способна сыграть от защиты и закрыться на своей половине поля, но будет использовать контратаки, которые наказывали многих соперников. Ещё опасность в себе таят стандартные положения. Воронежцы умеют их использовать строго по назначению.

Так как оборона ростовчан сейчас совсем не радует качеством, не верится, что они смогут удержать ворота сухими. Ранее команде удавалось отстоять на ноль только в матче с «Торпедо» (1:0), но вряд ли это большая заслуга.

Кечинов: Семак верно убрал Дзюбу из «Зенита».

«Факел» довольно терпеливая команда, понимающая, когда рисковать не стоит, ведь даже счёт 0:0 принесёт важное очко. Болельщики обязательно увидят голы, а ещё интригу. Воронеж многим нравится своей качественной игрой, которая наводит страх даже на сильных соперников, таких как «Локомотив» и «Зенит». Предположим, что воронежцы вновь не проиграют, но голы будут в обе стороны – на такой исход дают коэффициент 2.60.

Прогноз и ставка на матч 14-го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» 22 октября 2022 года

Команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы и решают совершенно разные задачи, но сейчас в их матче больше интриги, чем может показаться. «Факел» умело играет вторым номером, грамотно защищаясь и эффективно используя свои немногочисленные шансы забить. В РПЛ команда не проигрывает на протяжении четырёх матчей. «Ростов» нестабилен в обороне и слишком часто терпит поражения. И на сей раз фаворит вновь рискует потерять очки в гостях.

Ставка: «Факел» не проиграет и обе забьют за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

Сестра Роналду обвинила «Манчестер Юнайтед» в неуважении к её брату.

Прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Роналду снова поссорился с тен Хагом. Португалец перешёл черту.

Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.