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«Факел» — «Ростов», прогноз на матч РПЛ 22 октября 2022, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Факел» — «Ростов». Валерий Карпин почувствует безысходность
Николай Дятлов
«Факел» — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ
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У клуба из Воронежа есть шанс продлить беспроигрышную серию, а тренер сборной должен взяться за ум.

22 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Факел» – «Ростов». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех воронежцев оценивается аналитиками в 3.00. Поставить на ничью предлагают за 3.35.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» 22 октября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч 14-го тура чемпионата России «Факел» – «Ростов» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей в букмекерских конторах доступен с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» (22.10.2022)

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
22 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону

В программе первого игрового дня 14-го тура чемпионата России всего три матча. Один из них состоится в Воронеже на стадионе «Центральный стадион профсоюзов», где «Факел» примет «Ростов» Валерия Карпина. У хозяев появляется возможность выбраться из зоны вылета, и сейчас это их главная цель. Гости могут вернуться на второе место, но также им необходимо сохранить преимущество над преследователями. Стартовый свисток будет дан в 16:30 мск.

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По прошествии времени можно почти уверенно говорить, что если смена тренера в «Факеле» и не пошла команде на пользу, то уж точно не навредила ей. Команда Дмитрия Пятибратова продолжает играть осторожно, не рискуя в моментах, когда не чувствует уверенности или необходимости, но добивается необходимого результата. Конечно, успехи воронежцев относительны, ведь в 12 встречах нынешнего сезона они выиграли всего раз, однако количество поражений важнее.

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За этот период воронежцы проиграли всего в четырёх встречах, но с соперниками, превосходящими их в классе: «Ахмат» (1:2), «Пари НН» (1:3), «Спартак» (1:4) и ЦСКА (1:4). Иногда создаётся впечатление, что воронежцам не помешает сыграть активнее в атаке, но в нынешней форме и с этим подбором игроков хозяевам делать это довольно рискованно. Если команда раскрывается, оборона попросту не справляется с темпом.

Сейчас «Факел» совсем не выглядит командой, способной добывать серьёзный результат, но этого и не нужно. Хозяева стабильно набирают очки, являясь самой миролюбивой командой российского чемпионата – они уже восемь раз играли вничью, а беспроигрышная серия в РПЛ длится пять матчей. В одном из них Воронеж обыграл «Локомотив» (2:0).

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Подобный стиль воронежцев неудобен для многих соперников. Помимо железнодорожников, им удалось остановить «Сочи» (1:1) и даже бездонный в плане атакующего потенциала «Зенит» (1:1). Слаженная игра в обороне и эффективность в атаке с идеальной реализацией стандартов приносят свои плоды. «Факел» забивает больше гола в среднем за игру, едва создавая один острый момент, а половина забитых мячей команды в этом сезоне – со штрафных или угловых.

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Таким образом, лёгкой прогулки у команды Валерия Карпина по воронежскому полю точно не будет. Ростовчане расклеились после паузы на матчи сборных, а тренер словно ещё не перестроился с работы в национальной команде на клубную. Хочется видеть больше реакции на имеющиеся проблемы. В середине сентября гости являлись единственной командой РПЛ, которая шла без поражений во всех турнирах, а сейчас едва набирают очки.

В пяти последних матчах у жёлто-синих очень слабые показатели – четыре поражения и всего одна победа в игре с «Краснодаром» (3:2), которую с трудом удалось добыть. Оборона «Ростова» ошибается слишком часто для команды такого уровня. Клуб стабильно пропускает больше 1.5 мяча на дистанции из пяти игр, учитывая Кубок и РПЛ.

Главной силой подопечных Карпина по-прежнему остаётся атака с мощной креативной тройкой – Дмитрий Полоз, Николай Комличенко и Даниил Уткин. Эти футболисты задают тон всей игре ростовчан впереди, так или иначе поучаствовав во всех голах команды сезона-2022/2023.

Важно отметить, что жёлто-синие забивали в каждом матче сезона на чужом поле, а в четырёх из пяти игр не уступали. Подопечным Карпина по силам поддержать атакующую активность соперника, ведь у них достаточно ресурсов, чтобы пробить крепкую оборону. Защита другое дело — там есть над чем поработать. По большому счёту гости потеряли баланс.

«Факел» может создать проблемы «Ростову», даже в условиях ограниченных ресурсов. Команда способна сыграть от защиты и закрыться на своей половине поля, но будет использовать контратаки, которые наказывали многих соперников. Ещё опасность в себе таят стандартные положения. Воронежцы умеют их использовать строго по назначению.

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Так как оборона ростовчан сейчас совсем не радует качеством, не верится, что они смогут удержать ворота сухими. Ранее команде удавалось отстоять на ноль только в матче с «Торпедо» (1:0), но вряд ли это большая заслуга.

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«Факел» довольно терпеливая команда, понимающая, когда рисковать не стоит, ведь даже счёт 0:0 принесёт важное очко. Болельщики обязательно увидят голы, а ещё интригу. Воронеж многим нравится своей качественной игрой, которая наводит страх даже на сильных соперников, таких как «Локомотив» и «Зенит». Предположим, что воронежцы вновь не проиграют, но голы будут в обе стороны – на такой исход дают коэффициент 2.60.

Прогноз и ставка на матч 14-го тура РПЛ «Факел» — «Ростов» 22 октября 2022 года

Команды располагаются на разных полюсах турнирной таблицы и решают совершенно разные задачи, но сейчас в их матче больше интриги, чем может показаться. «Факел» умело играет вторым номером, грамотно защищаясь и эффективно используя свои немногочисленные шансы забить. В РПЛ команда не проигрывает на протяжении четырёх матчей. «Ростов» нестабилен в обороне и слишком часто терпит поражения. И на сей раз фаворит вновь рискует потерять очки в гостях.

Ставка: «Факел» не проиграет и обе забьют за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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