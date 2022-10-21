«Реал» — «Севилья». Обладателя «Золотого мяча» не остановят

22 октября состоится матч 11-го тура Примеры «Реал» — «Севилья». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех севильцев оценён экспертами в 9.50. Ставки на ничью принимаются за 5.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Севилья» 22 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Севилья» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Севилья» (22.10.2022)

Отгремели матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В ожидании игр 5-го тура обратим внимание на внутренние арены. В испанской Примере на 22 октября запланированы четыре встречи 11-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» мадридский «Реал» примет «Севилью». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Реал» в текущем сезоне пока что идёт без поражений. За 15 матчей во всех официальных турнирах он лишь два раза сыграл вничью — с «Шахтёром» (1:1) в Лиге чемпионов и «Осасуной» (тоже 1:1) в испанской Примере. Во всех остальных встречах «сливочные» одержали победы.

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Динамо».

За этот период клуб, несмотря на травму основного голкипера — Тибо Куртуа — пропустил только 10 мячей, а сам забил 35. Любопытно, что лишь в шести из них принял непосредственное участие Карим Бензема (пять голов и один ассист), получивший недавно «Золотой мяч».



Карло Анчелотти заслуживает особой похвалы. Итальянский тренер весьма успешно развивает талантливую молодёжь, среди которой выделяются Федерико Вальверде, Родриго и Винисиус Жуниор. Футболисты восхищают высочайшим уровнем контроля мяча и результативностью. На троих они забили в текущем сезоне 14 голов и сделали шесть результативных передач.

Вальверде при всём этом регулярно отрабатывал в обороне. В недавнем интервью Карло Анчелотти поделился мнением, что Федерико — «ненормальный». Специалист восхищается выступлениями полузащитника, а также верит, что он забьёт больше 10 голов в текущем сезоне и, таким образом, его работа останется в безопасности. К этому всё и ведёт.

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«Севилья» за 10 туров нынешнего розыгрыша Примеры одержала победы в двух матчах с командами, располагающимися неподалёку от зоны вылета в Сегунду: «Эспаньолом» (3:2) и «Мальоркой» (1:0). Также она в четырёх встречах играла вничью. Во всех остальных матчах команда потерпела поражения, в том числе от «Альмерии» (1:2) и «Барселоны» (0:3).

В ЛЧ команда из Севильи выступила не лучше, не одержав ни одной победы в четырёх матчах. Если добавить встречи Примеры, то получится 14 сыгранных матчей в сезоне-2022/2023. Лишь в четырёх из них красно-белыми руководил Херардо Сеоане. Под его управлением «Севилья» сыграла вничью с «Атлетиком» из Бильбао, «Валенсией» и дортмундской «Боруссией» (во всех случаях 1:1), а также победила «Мальорку». Прогресс есть, что уже неплохо.



Однако, для того чтобы претендовать хотя бы на ничью с «Реалом», этого мало. В последних двух встречах чемпионата Испании «сливочные» одержали уверенные победы в матчах с «Барселоной» (3:1) в «эль класико» и «Эльче» (3:0). Думаем, в предстоящей игре, которая состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», они одержат победу.



Думаем, можно взять П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.88. Что в прошлом, что в текущем сезонах мадридцы прекрасно выступают на домашнем стадионе. Также не будем забывать, что они оторвались от догоняющей «Барселоны» лишь на три очка. Мотивация сохранить лидерство наверняка есть.

С результативностью у «сливочных», как мы выяснили, полный порядок. Так что ждём их победы и большого количества забитых мячей. Вероятно, сумеют отличиться и севильцы. Они прибавили под руководством Херардо Сеоане, плюс всё ещё отсутствует из-за травмы Тибо Куртуа.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Севилья» 22 октября 2022 года

В победе «Реала» нет никаких сомнений. «Сливочные» пребывают в отличном тонусе. Они возглавляют турнирную таблицу Примеры, а также стабильно радуют своих болельщиков классными выступлениями и победами. На домашнем поле они наверняка обыграют только-только начавшую выбираться из чёрной полосы «Севилью». Возможно, красно-белые сумеют забить, но вряд ли им удастся отнять очки у «Реала».



Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.88.

Экспресс с коэффициентом 6.11.

Прогноз на матч «Факел» — «Ростов» с коэффициентом 3.05.

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Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.

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