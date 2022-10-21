«Вашингтон» — «Лос-Анджелес». Александр Овечкин вернёт курс на Гретцки

Ови видимо забыл о рекорде, но пришло время вспомнить о нём, пока не началась критика.

23 октября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Кингз» идёт за 3.20. На ничью предлагают поставить за 4.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» 23 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Лос-Анджелес Кингз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» (23.10.2022)

На 23 октября в Национальной хоккейной лиге запланировано большое количество матчей. Из них стоит уделить внимание встрече «Вашингтон» — «Лос-Анджелес», которая пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Вашингтон» уже провёл пять встреч с момента старта регулярного сезона НХЛ, но результаты хромают. Накануне клуб уступил на выезде «Оттаве» (2:5). Александр Овечкин не справился без Евгения Кузнецова. «Кэпс» даже вели в счёте — 2:0, но упустили преимущество, потерпев поражение в матче — 2:5.

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Увы, это третье поражение команды Овечкина за пять встреч, и она расположилась на 15-й строчке Восточной конференции с четырьмя очками. Конечно, подкосила клуб дисквалификация Евгения Кузнецова на один матч, но нужно идти дальше. Тем более что до этого «Вашингтон» одержал победы в двух встречах.



Александр Овечкин должен вспомнить о рекорде Гретцки, который он собирается побить. На данный момент Ови не преодолел отметку даже Горди Хоу, его старт нынешнего сезона выдался крайне неудачным. Необходимо набраться сил, выдохнуть и положить начало результативной серии.

«Лос-Анджелес» провёл шесть официальных матчей с момента старта сезона, в которых одержал три победы. Недавно клуб крупно проиграл во встрече с «Питтсбургом» (1:6), хотя до этого шёл с серией из трёх побед.

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Клуб расположился на четвёртой строчке Западной конференции, набрав шесть очков за шесть игр. Явно положение «Лос-Анджелес» лучше, чем у соперника, но это лишь на бумаге. Потому что статистика забитых и пропущенных у команд весьма разная. У «Кэпс» – 15:18, а у «Лос-Анджелеса» – 21:27.

Хозяева намного лучше действуют в обороне, а в нападении чуть лучше себя чувствуют гости. Причём у них нет звёзд такого уровня, как Кузнецов и Овечкин. Потому сложно говорить, у кого явное преимущество. В Вашингтоне гости в последних шести играх одержали две победы. Поэтому у «Вашингтона» с этим соперником не должно возникнуть проблем.



Да и вряд ли после неудачи в Оттаве Питер Лавиолетт захочет отдавать очки дома. Однако за 21 личную встречу хозяева одержали победу лишь в восьми играх, а гости – в 13. И всё же, на наш взгляд, сейчас мотивации у «Вашингтона» полно, да и в состав вернулся главный партнёр Овечкина. Так что вполне можно рассмотреть ставку на то, что «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.15.

С результативностью у обеих сторон порядок, плюс за последние 12 игр лишь раз тотал был меньше четырёх шайб. Также учтём, что у команд есть мотивация, но гораздо больше её у Овечкина. На стороне «Вашингтона» будет сумасшедшая поддержка с трибун. Болельщики заведут команду.

«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз и ставка на матч НХЛ 23 октября 2022 года

Соперники проиграли в последних встречах, а «Вашингтон» рад возвращению Кузнецова. На стороне хозяев домашний лёд, привычная обстановка и поддержка болельщиков. Овечкин должен проснуться и погнаться за рекордом, иначе Гретцки окажется вне досягаемости. Так что проверим комбинированную ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.15.

Экспресс с коэффициентом 6.11.

Овечкин вышел на 76-е место в истории НХЛ по сыгранным матчам.

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Прогноз на матч «Бостон» — «Миннесота» с коэффициентом 2.75.