Экспресс на UFC 280 с коэффициентом 10.32: Махачев подведёт, а Пётр Ян вернёт доверие

22 октября состоится долгожданный турнир UFC 280, в котором примут участие россияне и пройдёт несколько титульных боёв. В главном поединке будет разыгран вакантный пояс чемпиона UFC в лёгком весе. В нём сойдутся Ислам Махачев и Чарльз Оливейра. Ещё одним громким событием станет поединок в легчайшем весе между россиянином Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли. Предлагаем вашему вниманию экспресс на бои UFC 280 с коэффициентом 10.32.

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

Прогноз на бой UFC 280 Пётр Ян — Шон О’Мэлли 22 октября

Для Петра Яна этот бой важнее, чем для соперника, ведь на кону стоит слишком много, тогда как Шона вряд ли кто-то будет упрекать в поражении. Будем надеяться, что россиянин сделал выводы из последнего боя со Стерлингом, налёг на подготовку и не станет недооценивать соперника, который хоть и котируется ниже, но остаётся очень опасным.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Яну понадобится время, чтобы подстроиться под такого непредсказуемого бойца, как Шон, а времени на это было мало. Да и поймать американца, чтобы навязать ему свой бой, не так-то просто, ведь он очень хорошо двигается и за счёт антропометрии может некоторое время держать Яна на дистанции. Если у Петра получится быстро преодолеть все эти неудобства, то победа от него никуда не денется.



Рискнём предположить, что первый раунд может остаться за американцем, а уже со второго Пётр по привычке взвинтит темп, начнёт больше попадать и доминировать в бою. Если получится как можно раньше обработать ударами корпус О’Мэлли, чтобы его замедлить, то будет ещё проще, но финишировать андердога за три раунда будет сложно. Наиболее возможным исходом тут выглядит победа Петра Яна, но, вероятнее всего, решением судей. Рисковать не будем и сыграем на П1 за 1.36.

Прогноз на бой UFC 280 Чарльз Оливейра — Ислам Махачев 22 октября

Букмекеры видят фаворитом россиянина. Его принято преподносить как человека, который по уровню навыков не уступает Хабибу и должен продолжить его доминирование в лёгком весе. Так ли это на самом деле, нам только предстоит увидеть.

Экспресс с коэффициентом 17.55.

Оливейра, в отличие от соперника, уже не раз показывал нам всё, на что способен. Выглядело впечатляюще. После того как бразилец подтянул стойку до реально высокого уровня, он превратился в бойца без слабых мест. Махачев может переводить его в партер, контролировать там и даже наносить урон, но Чарльз в любой момент может перевернуть ход поединка. Нельзя сказать, что в плане навыков он уступает своему сопернику, а в опыте серьёзно его превосходит. Этого должно хватить, чтобы вернуть себе пояс. Предлагаем поставить на победу Чарльза Оливейры за 3.10.

Прогноз на бой UFC 280 Алджамейн Стерлинг — Ти Джей Диллашоу 22 октября

Ти Джей воспринимает поединок как последний шанс вернуться в элиту боёв. Это заставит его вести бой чуть более резче и быстрее. Агрессии и напора ему не занимать, но вот в технике он несколько уступает сопернику. В 36 лет Диллашоу набрал хорошие физические кондиции. Его контрвыпады по-прежнему таят опасность. Возникают некоторые сомнения в его тайминге, поскольку два года простоя из-за дисквалификации обязательно скажутся на чувстве ритма.

Соперники будут строить бой от разных стратегий. Стерлинг постарается затянуть поединок до пяти раундов, чтобы не рисковать и рассчитывать на судейское решение в самом пиковом случае. Со своей стороны Диллашоу будет делать всё возможное, чтобы решить вопрос о своей победе во втором или третьем раунде. Весьма вероятно, что, войдя в обмен ударами, один из бойцов упадёт раньше пятого раунда. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал раундов меньше 4.5 раунда за коэффициент 2.45.

Экспресс на бои UFC 280 22 октября

Ставка 1: победа Петра Яна в бою с Шоном О’Мэлли за 1.36.

Ставка 2: победа Чарльза Оливейры в бою с Исламом Махачевым за 3.10.

Ставка 3: тотал меньше 4.5 раунда в бою Стерлинг — Диллашоу за 2.45.

Общий коэффициент: 1.36 Х 3.10 Х 2.45 = 10.32.

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