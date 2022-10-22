«Оренбург» — ЦСКА. Без Федотова на бровке жди беды

23 октября состоится матч 14-го тура группового этапа Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — ЦСКА. Начало игры – в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88, а победа оренбуржцев оценивается в 4.22. Ничья доступна за 4.06.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.24, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.76. На гол «Оренбурга» дают коэффициент 1.41. Если забьёт ЦСКА, сыграет коэффициент 1.15. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА (23.10.2022)

Чемпионат России приближается к своему экватору. Обратить внимание следует на матч «Оренбург» — ЦСКА. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 14:00 мск. Хозяева матча в 13 встречах набрали 18 очков и являются единственной командой чемпионата, которая ни разу не сыграла вничью. Шесть побед и семь поражений равномерно распределились по дистанции РПЛ. Самая длинная серия из поражений достигла двух матчей. С победной немного лучше, она длилась на протяжении трёх игр.

Белую полосу оренбуржцы прервали в последней игре РПЛ с «Динамо» из Москвы. Команда вела со счётом 2:1, но позволила москвичам отыграться и вырвать победу — 2:3. Разочарование Марцела Лички после матча легко объяснимо – «Оренбург» превзошёл бело-голубых по всем статистическим показателям, включая опасность ударов по xG, но соперник выжал максимум из своих моментов.

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Чешский тренер возглавляет «Оренбург» третий сезон и показал с этой командой отличные результаты на уровне Первой лиги. Сложно было представить, что команда с одним из самых дешёвых составов в РПЛ способна будет бороться за высокие места Премьер-Лиги. При первом взгляде на турнирную таблицу может показаться, что так оно и есть.



«Оренбург» – одна из лучших команд РПЛ в домашних матчах. За шесть встреч на своём газоне клуб потерпел поражение лишь в одной игре — с «Крыльями Советов». В остальных пяти матчах «Оренбург» выиграл с общим счётом 13:3.

ЦСКА проведёт матч без тренера — Федотов оштрафован и дисквалифицирован. Яркое московское дерби со «Спартаком» в прошлом туре запомнилось не только зрелищной игрой, которая закончилась вничью со счётом 2:2, но и перепалкой наставника армейцев с Гильермо Абаскалем.

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Оба тренера на бровке размахивали руками и кричали друг на друга. В итоге КДК решил их дисквалифицировать на один матч. Этим не закончилось, потому что стало поступать ещё больше информации и видео, где тренер ЦСКА ругается матом на футболистов «Спартака».

Армейцы два раза подряд не смогли обыграть кризисное «Торпедо» в дерби. Недавно команда вновь встретилась с автозаводцами, но теперь в Кубке России. Итогом стало поражение со счётом 0:1. Кто-то скажет, что это дежавю, а другие будут пенять на плохую работу тренерского штаба.



Марцел Личка, в отличие от своего визави, на кубковый матч с «Ахматом» привёз не основной состав, выпустив 11 новых футболистов. Это был большой риск, но он оправдался – «Оренбург» одержал победу в матче со счётом 4:2, получив заряд позитива. Более того, удалось дать отдохнуть основным игрокам, что немаловажно.



Говорить об истории очных встреч «Оренбурга» и ЦСКА дело лишнее, так как в 2020 году, когда они пересекались в последний раз, это были несколько другие команды. Оренбуржцы уступали армейцам в пяти встречах и только раз одержали победу, которая стала сенсацией.

Магия домашнего стадиона «Оренбурга» будет проверена на прочность очень сильным соперником. ЦСКА выплеснул слишком много сил и эмоций в дерби, а Федотов не дал отдохнуть ряду ключевых игроков в матче среди недели. Поставить на то, что «Оренбург» не проиграет и обе команды забьют, можно с коэффициентом 2.90.

Прогноз и ставка на матч чемпионата России «Оренбург» — ЦСКА 23 октября 2022 года

У ЦСКА в последние недели результаты не очень. Армейцы не выиграли ни в одном из трёх матчей с московскими командами. «Оренбург» же набрал отличный ход, одержав победу в пяти из шести встреч во всех турнирах. При этом команда хорошо играет на своём стадионе и на этот раз покажет характер, но удержать ворота сухими не сможет.



Ставка: «Оренбург» не проиграет и обе забьют за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

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