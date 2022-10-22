«Спартак» — «Химки». Красно-белые не отпустят «Зенит»

Тренер красно-белых дисквалифицирован, как и звёздный голландец. Хорошо, что у команды есть ещё один лидер.

23 октября состоится матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-белых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех химчан оценивается в 12.1. На ничью дают коэффициент 6.60.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.98.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» (23.10.2022)

Дерби с ЦСКА аукнулось красно-белым потерей главного тренера на один матч. Абаскаль дисквалифицирован за стычку с коллегой Федотовым и будет наблюдать за игрой с трибуны. Хозяева уже объявили, что исполнять обязанности испанца будет Владимир Слишкович. Это только одна из проблем, которая свалилась на «Спартак». Получил неприятное известие из дома лидер команды.

Речь идёт о Квинси Промесе, которого не оставляет в покое правосудие. В марте следующего года пройдут основные слушания по делу полузащитника. Это повлияло на тренерский штаб сборной Нидерландов, который не хочет вызывать футболиста на ЧМ-2022. Он будет подавлен к следующей игре, а в этой участия не примет. Причина — перебор с жёлтыми карточками.

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Вот на таком эмоциональном фоне готовится «Спартак» к воскресной игре с подмосковными «Химками». Хозяевам повезло, что их соперником будет безнадёжный аутсайдер. Более сильная команда смогла бы использовать их проблемы и давление на состав. «Химки» нельзя недооценивать, иначе фаворит может получить ещё один удар по престижу.

Тем не менее на фоне яркого выступления красно-белых в тень уходят их ошибки. Прежде всего это проблемы при построении надёжной оборонительной линии. Стоит отметить для нашего прогноза, что четыре встречи подряд подопечные Абаскаля пропускают минимум один мяч в свои ворота. Причём среди соперников хозяев были иногда слабые клубы.

Пробелами в обороне красно-белых воспользовались не только высокоорганизованные армейцы. Пробивали брешь в защите «Спартака» даже самарцы, футболисты «Факела» и «Пари НН». Судя по всему, соперники пользуются слабостью хозяев в ключевой позиции опорной зоны. Игроки, которые должны перекрывать её, частенько запаздывают.

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К атакующим действиям подопечных Абаскаля в последних матчах претензий нет. Соболев и его партнёры регулярно отправляют мячи в сетку ворот соперников. Команда хорошо бежит в атаку, поэтому вряд ли испытает сложности с преодолением обороны подмосковного клуба. Весьма вероятно, что победа останется за красно-белыми, но вот сохранить свои ворота в неприкосновенности им вряд ли удастся.

«Химки» остаются главным разочарованием сезона. Блестящее начало, шокирующее расставание с главным тренером Сергеем Юраном и сумасбродство руководства клуба. В такой ситуации на футболистов оказано слишком большое давление. Не успели порадоваться победам при Юране, пришлось перестраиваться на требования Писарева. Провалив отрезок с ним, получили в качестве наставника Спартака Гогниева.

В последних встречах гости показывают признаки выздоровления. У них проходят осмысленные атакующие комбинации, которые часто заканчиваются забитыми мячами. Им удалось огорчить голкиперов таких команд, как ЦСКА, «Краснодар» и «Урал». У футболистов «Химок» есть реальные шансы отправить минимум один мяч в сетку ворот красно-белых.

Спартаку Гогниеву пора прибавлять, если он не хочет пополнить коллекцию тренерских скальпов руководства «Химок» в текущем сезоне. По играм владикавказской «Алании» мы помним, как специалист кропотливо работает над созданием и реализацией опасных моментов. Вполне вероятно, что его работа скоро начнёт приносить плоды.

История очных встреч «Спартака» и «Химок» состоит из 12 игр. На стороне красно-белых преимущество. Они обыграли «Химки» в восьми матчах. Гости одержали две победы. Разница забитых мячей 30:16 в пользу хозяев. Обратим внимание, что в трёх из пяти личных встреч в Москве гости забили минимум один мяч.

Дмитрий Губерниев сделал прогноз на матч «Спартак» — «Химки».

«Спартак» в последних играх выкладывается на поле без остатка. Проблемы в обороне устранить можно, но матчи идут в режиме нон-стоп. В победе красно-белых сомнений нет, но минимум один гол они, вероятно, пропустят. С учётом истории очных матчей рекомендуем обратить внимание на победу «Спартака» и обе забьют за коэффициент 2.60.

Прогноз и ставки на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» 23 октября 2022 года

«Спартак» набрал отличные обороты в атаке. Даже без дисквалифицированного и морально сломленного Квинси Промеса есть кому забивать. Хозяева постараются поднять настроение своему лидеру победой. Весьма вероятно, это станет решающим фактором в победе над аутсайдером. Тем не менее слаженной оборону красно-белых назвать нельзя.

Ставка: победа «Спартака» и обе забьют за 2.60.

Экспресс с коэффициентом 13.80.

Прогноз на матч «Реал» — «Севилья» с коэффициентом 2.50.

Аршавин: моему младшему сыну уже промыли мозги в «Спартаке».

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.

Лещук: на этой неделе в «Динамо» состоялся жёсткий разговор.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» с коэффициентом 5.10.