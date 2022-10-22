«Удинезе» — «Торино». Алексей Миранчук не спасёт

23 октября состоится матч 11-го тура итальянской Серии А «Удинезе» – «Торино». Начало – в 13:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Удинезе» можно с коэффициентом 2.04. Успех туринцев оценивается аналитиками в 4.00. Поставить на ничью предлагают за 3.35.

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Коэффициенты букмекеров на матч 11-го тура Серии А «Удинезе» — «Торино» 23 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 11-го тура чемпионата Италии не получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал больше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Серии А «Удинезе» — «Торино» (23.10.2022)

Второй игровой день 11-го тура чемпионата Италии порадует четырьмя матчами. Первый пройдёт в Удине на стадионе «Фриули», где местный «Удинезе» примет «Торино» с Алексеем Миранчуком. Хозяева сейчас уверенно идут в зоне еврокубков и рассчитывают на призовые места, а «Торино» застрял в середине таблицы. Стартовый свисток будет дан в 13:30 мск.

Во многом успех «Удинезе» связан с приходом нового главного тренера — Андреа Соттиля. Итальянский специалист строит проект, способный в ближайшем будущем претендовать на нечто большее. Впрочем, чёрно-белые уже сейчас шагнули далеко вперёд. Хозяева играют в очень быстрый, тактически грамотный футбол с тройкой в обороне, но не слишком энергозатратный.

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И пока получается очень хорошо, ведь за 10 туров «Удинезе» проиграл всего один раз – действующему чемпиону «Милану» (2:4). К слову, это поражение также стало единственным с соперниками топ-класса: не проиграли «Лацио» (0:0) и «Аталанте» (2:2), а также обыграли «Интер» (3:1) и не оставили шансов «Роме» (4:0).

Однако важно отметить, что дома фриульцы всегда играют ярко, в четырёх последних встречах стабильно забивая не менее двух голов, но не пропустить удалось лишь трижды. В атаке хозяев явно выделяется связка форварда Бету, забившего пять голов в нынешнем сезоне, и переживающего очередной подъём в своей карьере Жерара Деулофеу, который чаще других ассистировал партнёрам.

«Торино», несомненно, ждёт весьма непростой выезд, ведь в нынешнем состоянии эта команда не радует стабильностью. Она не проваливается по игре, ведь чего только стоит недавняя встреча в дерби с «Ювентусом»: «быки» уступили минимально, пропустив единственный гол в последнюю треть игры. Тем не менее результата у подопечных Ивана Юрича пока нет. Гости располагаются в самой середине турнирной таблицы и не могут выиграть уже полтора месяца.

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У «Торино» очень слабые показатели в нападении, хотя кадровых проблем у команды нет. В состав вернулись россиянин Алексей Миранчук и Никола Влашич, восстановившиеся от травм. Тем не менее им потребуется время для того, чтобы набрать форму. В целом у туринцев всего восемь голов в активе – меньше в сезоне забила только худшая команда Серии А — «Сампдория» (пять голов).

На выезде туринцы выступают плохо, уступив в трёх последних матчах чемпионата. Однако необходимо отметить, что за этот период календарь «быков» совсем не щадил. Они встречались с «Аталантой» (1:3), «Интером» (0:1) и «Наполи» (1:3), но каждому из этих клубов уступали совсем не без шансов по игре. Влашич смог забить бергамаскам, и в целом по моментам туринцы создают довольно много, но реализацию необходимо подправить.

Впрочем, исторически в Удине «Торино» играет уверенно и хотя бы без забитого гола с поля не уходит. «Быки» забивали в семи из девяти последних матчей в ворота «Удинезе» на выезде, а в пяти встречах отличались минимум дважды.

В данной встрече стоит отталкиваться от результативности гостей и сиюминутной формы команд в чемпионате. «Удинезе» в этом сезоне выступает мощно, но он по-прежнему воспринимается как некая сенсация. Никогда не знаешь, когда эффект пройдёт и «маленькие зебры» вновь будут бороться за место лишь в середине таблицы.

«Удинезе» отнюдь не самая надёжная в обороне команда в первой шестёрке Серии А. Чёрно-белые не могут выиграть уже три матча подряд, не пропустив в этих играх всего один раз. Более того, «Удинезе» пропускал голы в восьми из 12 матчей нынешнего сезона, а на своём поле не играл на ноль уже три встречи подряд. Теперь же хозяева ещё обходятся без основного защитника Бекао — он дисквалифицирован.

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Поэтому им будет сложно в обороне, но, находясь в такой хорошей форме, как минимум не проиграть команде по силам. Поэтому делаем ставку на то, что «Удинезе» не проиграет и обе забьют за коэффициент 2.30.

Прогноз и ставка на матч 11-го тура Серии А «Удинезе» — «Торино» 23 октября 2022 года

От обеих команд в нынешнем сезоне ждали определённого прогресса по игре и по результату, но пока лишь «Удинезе» оправдывает надежды. Хозяева идут в еврокубковой шестёрке и борются за второе место, поэтому уступать им нельзя. Тем не менее «Торино» с Алексеем Миранчуком точно отправляется в Удине не отбывать номер. «Быки» постараются создать сопернику проблемы впереди, и минимум на гол они рассчитывать могут. Однако дома чёрно-белые всё же не уступят.

Ставка: «Удинезе» не проиграет и «обе забьют» за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 16.90.

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