«Ахмат» — «Торпедо». Талалаев оставил своих в трудную минуту

23 октября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Торпедо». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Победа москвичей оценена экспертами в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо» 23 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Торпедо» (23.10.2022)

Позади уже 13 туров Российской Премьер-Лиги. На 23 октября запланированы три встречи 14-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном померяются силами «Ахмат» и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный судья — Артём Чистяков.

Смена главного тренера положительно отразилась на «Ахмате». За последние шесть матчей во всех турнирах он потерпел поражение только в двух играх с «Оренбургом» (1:2 в чемпионате и 2:4 в Кубке России). Победы команда одержала во встречах с «Уралом» (2:1), московским «Динамо» (тоже 2:1), «Ростовом» (3:1) и «Краснодаром» (3:2).

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Хорошие результаты грозненцы добыли в первую очередь благодаря отличной результативности. За эти шесть встреч они забили 13 мячей. В пяти из них принял непосредственное участие Иван Олейников. Полузащитник записал на свой счёт два ассиста и три гола. Дубль оформил в ворота «Ростова» и один мяч забил в матче с «Краснодаром».



Резкое улучшение тонуса и результативности Олейникова напрямую связаны с Сергеем Ташуевым. Специалист стал выделять ему больше игрового времени, чем предыдущий наставник — Андрей Талалаев — и получил соответствующую отдачу. Именно забитые хавбеком мячи принесли «Ахмату» победы над ростовчанами и краснодарцами.

Также наконец-то отметился результативным действием Гамид Агаларов. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ поразил ворота «Оренбурга» в матче 4-го тура Кубка России. Забитый мяч стал для него первым с 24 июля. Может быть, этот гол поможет форварду вернуть уверенность в собственных силах.

«Торпедо», в свою очередь, за 13 туров в чемпионате России одержало только одну победу — в матче с ЦСКА (1:0), причём не без удачи. Также оно сыграло вничью с «Крыльями Советов» (1:1), «Факелом» (2:2) и «Пари Нижний Новгород» (0:0). Во всех остальных встречах потерпело поражения.

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Однако недавно московский клуб прилично усилился за счёт трансферов и произвёл смену главного тренера. Должность занял Андрей Талалаев. Под его руководством автозаводцы провели пока только две встречи — с пребывающим в кризисе «Локомотивом» в РПЛ и с ЦСКА в Кубке России.



В матче с железнодорожниками «Торпедо» потерпело закономерное поражение со счётом 0:1. Во встрече с армейцами клуб добыл победу (1:0). ЦСКА провёл далеко не лучший свой матч. Также был эпизод с отменённым голом, который заметно повлиял на итог встречи. Тем не менее положительный исход наверняка способствует подъёму морального духа «Торпедо».



Как бы там ни было, в грядущем матче, который пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена», отчётливо проглядывается фаворит — это «Ахмат». На домашней арене грозненцы играют намного лучше, нежели на выезде, что подтверждает статистика минувшего сезона РПЛ. Из 15 матчей в роли хозяев в девяти они добыли победы. Больше только у «Зенита».

Ко встрече с автозаводцами подопечные Сергея Ташуева подходят с результативными победами в матчах с сильными соперниками — «Динамо», «Ростовом» и «Краснодаром». Думается, они одержат верх и забьют не менее двух мячей и в этот раз. Возьмём П1 + ТБ 1.5 мяча за коэффициент 1.77.

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Интересное событие произошло перед самим матчем. Андрей Талалаев не полетел вместе со своей командой в Грозный. Причиной стала болезнь, но как-то она внезапно дала о себе знать. Неужели после увольнения из «Ахмата» у тренера «Торпедо» настолько плохие воспоминания, что он даже не хочет лететь в этот город? Юран оправдал Талалаева, а Мостовой не верит в стечение обстоятельств.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Торпедо» 23 октября 2022 года

«Ахмат» прибавил под руководством Сергея Ташуева. Особенно ощутим прогресс Ивана Олейникова. Такими темпами и Гамид Агаларов вернётся в форму. У «Торпедо» тоже постепенно налаживаются дела. Клуб пережил качественные изменения и добыл победу над ЦСКА. Однако о стабильности пока что речи не идёт. Думаем, на домашнем стадионе грозненцы обыграют москвичей и забьют не менее двух мячей.



Ставка: победа «Ахмата» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.77.

Экспресс с коэффициентом 16.90.

Ещё две ставки на матч «Ахмат» — «Оренбург».

Мостовой: если бы игра была не в Грозном, Талалаев бы не заболел.

Прогноз на матч «Оренбург» — ЦСКА с коэффициентом 3.10.

Тен Хаг рассказал, когда Роналду вернётся в состав «Манчестер Юнайтед».

Прогноз на матч «Спартак» — «Химки» с коэффициентом 4.30.