«Зенит» — «Сочи». Есть только один чемпион

Одержав ещё одну победу, Сергей Семак отдалится от «Спартака», «Ростова» и ЦСКА ещё дальше.

24 октября состоится матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют хозяев: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. На победу сочинцев дают 8.60. Заключить пари на ничью предлагается за 6.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.85. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.76. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.06.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» (24.10.2022)

Матч 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Сочи» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 20:00 мск. Смогут ли Кристиан Нобоа и его одноклубники отобрать очки у «Зенита»? Разбираемся вместе.

«Зенит» остаётся единственной командой Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, которая идёт без поражений. За 13 туров подопечные Сергея Семака выиграли в десяти встречах и три матча завершили ничейным результатом — с «Химками» (1:1), «Ахматом» (0:0) и «Факелом» (1:1). Семь очков отделяет их от ближайшего преследователя.

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Сине-бело-голубые на общем фоне участников РПЛ выглядят невозмутимо. Команда активно разгоняет фланговые атаки, а 40% выпадов организовывает через левый фланг, где действует связка Дуглас Сантос — Вендел. Футболисты петербургского клуба уже забили 36 голов. Это лучшие показатели в чемпионате России на данный момент.



В 2022 году «Зенит» выиграл во всех 12 домашних матчах РПЛ с суммарным счётом 38:6. Вильмар Барриос здорово подчищает ошибки команды, а вратари, Даниил Одоевский и Михаил Кержаков, отражают огромную часть ударов. Петербуржцам за счёт доминирования на поле реже других приходится включаться в оборону.

Вице-чемпион России сезона-2021/2022 демонстрирует сравнительно неплохие результаты в текущем розыгрыше. В межсезонье команду покинул творец её успехов — Владимир Федотов, а также ушли два важных футболиста атакующего звена — Матео Кассьерра перебрался в «Зенит», а Ивелин Попов теперь играет в «Левски».

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В 13 турах «Сочи» одержал шесть побед, дважды сыграл вничью и потерпел в пяти играх поражения. Расположился клуб на седьмой строчке турнирной таблицы. От второго места команду отделяют шесть очков. Вадим Гаранин достойно справляется с вызовами. Его подопечные стараются играть в быстрый атакующий футбол. Немного подводит команду реализация. Кристиан Нобоа и одноклубники забили 22 мяча.

Ощутимо просела команда в обороне. В 13 турах сезона-2022/2023 РПЛ вратари пропустили 22 мяча. Примечательно, что 17 пропущенных или шесть осечек из семи пришлись на выездные матчи — с ЦСКА (0:3), «Спартаком» (0:3) «Ростовом» (2:2), «Краснодаром» (1:2) «Оренбургом» (1:4) и «Крыльями Советов» (0:2). Вряд ли в грядущей встрече стоит ожидать иного сценария для команды Вадима Гаранина.



«Зенит» — единственная команда Российской Премьер-Лиги, которая до сих пор не знает горечи поражений. Петербуржцы умело конвертируют существенную разницу в подборе игроков и доминирование на поле в разницу в счёте. За 13 туров сине-бело-голубые пропустили лишь пять голов.

В матче на встречных атакующих курсах с «Сочи» подопечные Сергея Семака окажутся продуктивнее. При таких раскладах рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

Прогноз и ставки на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Сочи» 24 октября 2022 года

«Зенит» дал слабину в матче с «Факелом» (1:1) и уже в следующем туре эффективно реабилитировался за свою осечку. Чемпион РПЛ хорош в атаке и надёжен в обороне. Подопечные Семака превосходят всех представителей РПЛ по этим показателям. Разница в счёте по итогам 13 туров «+31».Учитывая проблемы «Сочи» в гостевых матчах, хочется верить только в победу хозяев, но вряд ли Вадим Гаранин покинет «Газпром Арену» без результативного действия. Отсюда ставка на победу хозяев через тотал больше 2.5 мяча.



Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 1.71.

Экспресс с коэффициентом 6.99.

Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.

Григорий Иванов: Гончаренко — топовый тренер для российского футбола.

Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.33.

Аршавин: если пришлют повестку — пойду в военкомат.