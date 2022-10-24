«Зальцбург» — «Челси». Грэм Поттер сохранит интригу

Ситуация в группе Е запутанная, и после 5-го тура ничего не изменится. Все в напряжении.

25 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Челси». Начало игры – в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех австрийского клуба оценивается аналитиками в 4.58. Поставить на ничью можно за 4.04.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.14, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.83. На гол «Зальцбурга» дают коэффициент 1.49, а гол «Челси» оценивается в 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Челси» (25.10.2022)

25 октября в 19:45 мск свисток швейцарского рефери Сандро Шерера, который раздастся над стадионом «Ред Булл Арена» в пригороде Зальцбурга, возвестит о начале матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. «Зальцбург» принимает лидера группы E – лондонский «Челси».

Интересная группа, в которой у всех команд по-прежнему есть шансы на выход в плей-офф. «Чесли» потерпел поражение в Загребе, которое стоило должности главному тренеру лондонцев Томасу Тухелю. С тех пор как клуб возглавил Грэм Поттер, в ЛЧ «пенсионеры» не знают поражений.

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«Челси» под началом нового тренера сыграл вничью с «Зальцбургом» (1:1), а затем дважды обыграл «Милан» – 3:0 дома и 2:0 в гостях. Как результат – первое место в группе, но плотность в турнирной таблице очень высокая, и за выход в плей-офф ещё предстоит побороться.



В спину дышит австрийский клуб, который отстаёт от лондонцев на одно очко. На счету «Зальцбурга» три ничейных результата — в матчах с «Миланом», «Челси» и «Динамо». Единственную победу австрийцы одержали во встрече с загребцами, со счётом 1:0. Шесть очков – это второе место в группе и минимальное отставание от лидера.

Как несложно заметить, в каждой из игр «Зальцбург» забивал ровно один мяч. Три из четырёх голов в, активе одного из лучших бомбардиров «красных быков» – Ноа Окафора. Швейцарец огорчил все три команды в группе, и его голы принесли клубу пять очков.

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На внутренней арене у «Зальцбурга» не всё идеально. Команда потеряла очки в четырёх из 13 матчей чемпионата Австрии. При этом в трёх из пяти встреч первенства страны сыграла вничью. На минувших выходных команда добыла ничейный результат с ближайшим преследователем – «Штурмом». Счёт 0:0 стал логичным результатом игры, не изобиловавшей опасными моментами.

«Челси» после прихода Грэма Поттера наладил свои дела не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ. «Синие» не проиграли ни одного матча, одержав победы в трёх встречах и дважды сыграв вничью. Команда занимает пятое место, отставая от лидирующего «Арсенала» на семь очков.



Нулевая ничья с «Брентфордом», пожалуй, единственная ложка дёгтя в бочке мёда. Вряд ли она портит общее впечатление о новом тренере. Ничья в матче с «Манчестер Юнайтед» — 1:1 – это не только драматичная концовка с обменом голами, но и мощный тактический перформанс в исполнении обоих тренеров.



Грэм Поттер наглядно показал, как он умеет перестраивать игру команды по ходу неудачно складывающегося матча. Первая замена в составе «Челси» произошла ещё в первом тайме и была направлена на перестроение неудачно выбранной тактической схемы.

Тактические перестановки в исполнении Поттера и тренера «МЮ» Эрика тен Хага привели к тому, что команды нейтрализовали сильные стороны друг друга. «Челси» повезло заработать пенальти на последних минутах после подачи с углового, а «МЮ» спасся благодаря мячу, пересёкшему линию ворот на пару сантиметров.

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Перестроиться на еврокубковый матч английской команде будет непросто. Грэм Поттер не любитель обширной ротации, и на матч в Зальцбурге выйдет основа. «Ред Булл» на выходных хоть и играл со своим главным конкурентом, но сил и эмоций затратил куда меньше. На своём поле в ЛЧ «красные быки» не проигрывают семь матчей подряд. Ничья будет закономерным результатом. Поставить на такой исход можно с коэффициентом 4.04.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года

«Зальцбург» в нынешнем розыгрыше Лиге чемпионов набирает очки малой кровью, забивая в каждой встрече ровно один мяч, кто бы ему ни противостоял. Оборона «Ред Булл» хоть и не идеальна, но в текущем сезоне еврокубков австрийцы ещё не пропускали больше одного мяча за игру. «Челси» тем временем потратил много сил на субботний матч с «МЮ», в котором упустил победу. Перестроиться за три дня на ЛЧ будет непросто. Поэтому стоит сыграть на ничью.



Ставка: ничья за 4.04.

Экспресс с коэффициентом 5.15.

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