«Лейпциг» – «Реал». Карим Бензема даст шанс остальным

Пока главного бомбардира «сливочных» не будет, проявить себя могут другие футболисты.

25 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Реал». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Победа немецкого клуба оценивается в 2.95. На ничью дают коэффициент 3.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» – «Реал» Мадрид 25 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Лейпциг» – «Реал» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.31. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Реал» (25.10.2022)

В группа F интрига ещё жива, но она не связана с мадридцами. После 4-го тура «Реал» обеспечил себя путёвкой в плей-офф Лиги чемпионов, а «Лейпцигу» ещё предстоит побороться за неё с «Шахтёром», матч с которым в последнем туре должен стать решающим.

Мотивация у «Реала» всё-таки будет. Ему нужно гарантировать первое место в группе и лёгкую сетку плей-офф. Букмекеры достаточно высоко оценивают шансы немцев. В матче первого круга расклады были иными, и мадридцы шли в роли явных фаворитов.

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«Лейпциг» сейчас набрал впечатляющую форму, особенно это касается домашних матчей. Последней командой, которая побеждала на «Ред Булл Арене», был ещё «Шахтёр», который неожиданно обыграл немцев в 1-м туре. Затем последовало пять побед кряду, и «быки» каждый раз забивали не менее трёх голов.

Слабая сторона «Лейпцига» — это оборона, из-за которой на днях клуб пропустил три мяча от «Аугсбурга», но столько же забил в ответ (3:3). Команде такого уровня так плохо защищаться — непростительно. Тактика по принципу «вы нам забьёте сколько сможете, а мы вам сколько захотим» очень интересная, но в ЛЧ за это наказывают.

Если кто-то и боится «Лейпциг», то точно не «Реал». «Сливочные» в текущем сезоне ещё не проигрывали. Они лидируют в Примере, чуть больше недели назад уверенно разобрались с «Барселоной», потом повторили этот же трюк с «Севильей». С командой Хорхе Сампаоли получилось справиться даже без Карима Бензема.

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Потеря француза станет главной проблемой для «Реала» в матче с «Лейпцигом». Карим абсолютно заслуженно получил «Золотой мяч», сейчас он один из лучших нападающих мира. Но него небольшое повреждение, и Анчелотти сказал, что Бензема будет готов уже к матчу с «Жироной», но выезд в Германию пройдёт без него.

Потеря Бензема, конечно, неприятная для «Реала», но есть и положительный момент касаемо состава «сливочных». Вернулся в строй Тибо Куртуа, который сразу отправил в запас Андрея Лунина. Как бы ни проявлял себя украинец, но с бельгийцем в воротах «Реалу» явно спокойнее.

Единственный вопрос для «Реала» в этом матче заключается в мотивации. В последнем туре «сливочных» ждёт домашний матч «Селтиком», где можно будет спокойно оформить первое место в группе. Для «Лейпцига» отчётный матч важнее, но не всегда побеждает тот, кому больше нужно, особенно если в соперниках у него один из лучших клубов мира.

«Лейпциг» собрал мощную команду, но ещё не стал тем, кто влезет в сформировавшуюся европейскую элиту. У команды заметен явный перекос в сторону атаки. Особенно сейчас, когда травмированы Клостерман и Гулачи. Играть без защиты с «Реалом» — плохая затея.

Предлагаем рассмотреть ставку на то, что «Реал» не проиграет и обе команды забьют за 2.17. «Сливочные» редко покидают поле без забитого мяча. Домашний стадион и накал сделают своё дело, заставив «красных быков» идти вперёд и забить гол в ворота Куртуа. Бельгиец явно не будет в тонусе с первых минут.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лейпциг» – «Реал» 25 октября 2022 года

Игра должна получиться результативной, причём обе команды имеют очень хорошие шансы забить. Хозяев мотивирует желание получить путёвку в плей-офф, а сил добавит домашний стадион. Бензема не сыграет за «Реал», но у других футболистов будет шанс забивать. Даже несмотря на всё это, «сливочные» не проиграют и обеспечат себе первое место в группе, а также более лёгкую сетку.

Ставка: «Реал» не проиграет и обе забьют за 2.17.

Экспресс с коэффициентом 5.15.

Прогноз на матч «Урал» — «Крылья Советов» с коэффициентом 4.33.

Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.

Прогноз Александра Бубнова с коэффициентом 10.00 на матч «Урал» — «Крылья Советов».

Маслов: никто не призывал проставляться за дебютный гол за «Спартак».