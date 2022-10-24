«Боруссия» — «Ман Сити». Эрлинг Холанд не инопланетянин, но точно киборг

Пусть норвежцу уже не догнать Месси по голам за календарный год, но он точно лучший в этом сезоне.

25 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех немцев оценён экспертами в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити» (25.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 25 октября состоится восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде местная «Боруссия» примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

В последних шести турах чемпионата Германии дортмундцы выиграли лишь дважды — у ужасно начавшего сезон «Шальке» (1:0) и у располагающегося неподалёку от зоны вылета «Штутгарта» (5:0). Вничью клуб сыграл с «Баварией» (2:2). Уступила «Боруссия» «Лейпцигу» (0:3), «Кёльну» (2:3) и «Униону» (0:2).

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Статистика не радует, но ничейный результат в матче с «Баварией» заслуживает отдельного внимания. Несмотря на огромное количество ключевых кадровых потерь, чёрно-жёлтые сумели найти в себе силы переломить ход встречи и отыграться со счёта 0:2. Так, может быть, им удастся отнять очки и у «Манчестер Сити» в предстоящем матче?

У «Боруссии» весьма неплохой состав. Он полон молодых и талантливых игроков, за которыми охотятся элитные клубы Европы. Одним из самых ярких примеров является Джуд Беллингем. По некоторой информации, лондонский «Челси» готов заплатить за трансфер 19-летнего англичанина большую сумму.

Полузащитник отбегал от свистка до свистка в четырёх встречах группового этапа и в каждой из них забивал по мячу. Досталось даже «Ман Сити» в матче 2-го тура. Впрочем, героем той игры стал другой молодой звёздный футболист — Эрлинг Холанд. Норвежец забил победный и очень красивый гол.

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Холанд в текущем сезоне неудержим. За 11 матчей в чемпионате Англии он забил 17 мячей, а за три встречи в Лиге чемпионов — пять. На этом отрезке «горожане» потерпели лишь одно поражение — в матче с «Ливерпулем» (0:1). Дважды сыграли вничью, а во всех остальных играх одержали победы, в том числе с «Манчестер Юнайтед» (6:3).

С «МЮ» Эрлинг Холанд оформил хет-трик и сделал две результативные передачи на Фила Фодена. Невероятная результативность форварда заставляет восхищаться всех болельщиков в мире, но у других вызывает зависть.

Не так давно бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением, что при всех своих достоинствах Эрлинг нуждается в том, чтобы ему выкладывали мяч на блюдечке с голубой каёмочкой. Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин отметил, что по качествам ему симпатичнее Мбаппе и Неймар. Он считает, что забивает так много Холанд благодаря идеальному сочетанию мощи и скорости.

С одной стороны, в чём-то они правы. С другой стороны, Эрлинг обладает великолепным голевым чутьём, и он настоящий профессионал своего дела. Норвежцу хватило 11 матчей в АПЛ, чтобы забить 17 голов — это лучший показатель. Для сравнения, Гарри Кейн забил столько же в прошлом сезоне за 37 игр. Какие могут быть вопросы к Холанду после таких результатов?

Несмотря на то что грядущая встреча состоится в Дортмунде, фаворитами выглядят «горожане». Они одержали победы в трёх последних очных встречах. Кстати, все три закончились с одинаковым счётом — 2:1. Вероятно, нечто подобное ожидает нас и в этот раз. Рекомендуем проверить ставку П2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.18.

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Недавно агент Эрлинга Холанда заявила, что он станет первым футболистом, сумма трансфера за которого достигнет € 1 млрд. Вполне реально! Сейчас, видя все результаты норвежца, не верится, что кто-то мог играть лучше. Однако рекорд Месси по забитым голам за один календарный год он уже не побьёт. Аргентинец остановился на отметке в 91 мяч в 2012 году. Сейчас у Холанда 41 гол, и в оставшихся встречах записать на свой счёт ещё 50 — просто невозможно. Несмотря на это, в сезоне-2022/2023 ему точно не найдётся равных.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» 25 октября 2022 года

«Манчестер Сити» стабильнее и сильнее, что подтверждают история личных встреч и успехи на дистанции. Плюс он наверняка мотивирован добыть путёвку в плей-офф с первого места. Полагаем, дортмундская «Боруссия» постарается дать «горожанам» мощный отпор и выудить ничью, как в матче с «Баварией». Весьма вероятно, жёлто-чёрным удастся забить. Поэтому есть все основания полагать, что матч получится результативным и закончится победой гостей.



Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.

Экспресс с коэффициентом 5.15.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Сочи» с коэффициентом 2.89.