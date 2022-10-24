«Селтик» — «Шахтёр». Михаил Мудрик докажет, что нужен «Арсеналу»

Артета хочет забрать 21-летнего полузащитника в Лондон. Украинец готов к переезду и покажет, насколько хорош в этом матче.

25 октября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Селтик» — «Шахтёр». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита хозяев: поставить на победу шотландского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех дончан оценивается в 3.95. На ничью дают коэффициент 3.75.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура ЛЧ «Селтик» — «Шахтёр» 25 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 5-го тура Лиги чемпионов «Селтик» — «Шахтёр» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги чемпионов «Селтик» — «Шахтёр» (25.10.2022)

Два тура остаётся сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. «Селтик» расположился на последнем месте в таблице, но не растерял шансов на выход в плей-офф. Они, безусловно, мизерные — необходимо одержать две победы, оглядываясь на результаты остальных клубов.

Донецкий «Шахтёр» находится в более выгодной ситуации. Сыграв вничью с мадридским «Реалом», команда добавила очко в копилку. Дистанция до идущего вторым «Лейпцига» сократилась до минимума. Тем не менее гости явно рассчитывают на удачный исход предстоящей встречи, поскольку набрали хорошую форму.

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Хорошо идут дела в чемпионате у подопечных Ангелоса Постекоглу. Минуло 11 туров, и в 10 из них «Селтик» одержал победы. О тотальном доминировании над соперниками можно судить по разнице голов 39:9. Впечатляющие показатели, но в Лиге чемпионов всё совершенно по-другому.

Всего два мяча забили футболисты «Селтика» на групповом этапе. Ничего хорошего в этом нет, и клубу срочно нужно браться за голову. Такое падение результативности связано с уровнем соперников. В шотландском чемпионате защитники серьёзно уступают в классе командам из Лиги чемпионов. У «Шахтёра» уровень в чемпионате не лучше.

Основной голкипер «Селтика» — это ветеран Джо Харт. Вратарь и в лучшие годы частенько допускал ошибки, а спустя время потерял в реакции. Если в чемпионате Шотландии его ляпы легко можно перекрыть за счёт высокой результативности, то в еврокубках каждый пропущенный мяч ставит хозяев в крайне невыгодное положение.

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Есть проблемы у подопечных Постекоглу и при позиционной обороне. Доминировать над соперниками не получается, поэтому четвёрка защитников действует под постоянным давлением. Работать в таком ритме и держать концентрацию все 90 минут для них непривычно. Поэтому соперникам легко достаётся выход на опасные позиции.

В атакующей линии донецкого «Шахтёра» собраны мастеровитые и талантливые игроки, которые отлично знают свою цель. В групповом этапе клуб ни разу не ушёл с поля без забитого мяча. Даже мадридскому «Реалу» пришлось с большим трудом отбиваться от атак подопечных Игора Йовичевича. В защите шотландцев хватает проблем, которыми можно воспользоваться.

Заслуживает высокой оценки и защита «Шахтёра». Она успешно перекрывает свободные зоны, редко теряет концентрацию и хорошо работает на подстраховке. Оборона в последнем туре хорошо справлялась с агрессивной атакой «Реала», которую редко кому удаётся сдерживать.

Михаил Мудрик представляет серьёзную угрозу для защиты «Селтика». 21-летнего украинца уже хочет переманить Артета в «Арсенал». Лондон предлагает € 35 млн за футболиста, но руководство донецкого клуба не согласно и хочет больше. Сейчас полузащитник должен доказать, что он нужен «канонирам».

Давлением переполненных трибун удивить и испугать донецкий «Шахтёр» сложно. Учитывая мастерство дончан, атакующий потенциал и хорошую игровую форму, рекомендуем изучить ставку на то, что «Шахтёр» не проиграет за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Шахтёр» 25 октября 2022 года

Букмекеры недооценивают «Шахтёр». Предположение о том, что доминирование «Селтика» на домашней арене продолжится и в еврокубках, не находит подтверждения на практике. Составы соперников примерно равны по силам, а значит, на поле будет равная борьба, в которой у подопечных Йовичевича наверняка будут шансы поймать хозяев на контратаке.

Ставка: «Шахтёр» не проиграет за 1.96.

Экспресс с коэффициентом 5.15.

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