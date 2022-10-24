«ПСЖ» — «Маккаби». Комбинация Месси — Мбаппе — Месси будет разрывать

В матче последнего тура Лиги 1 форварды забили три гола на двоих. Один из них получился экстраординарным.

25 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Маккаби» Хайфа. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.10. Успех израильтян оценён экспертами в 26.0. Ставки на ничью принимаются за 12.0.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Маккаби» 25 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «ПСЖ» — «Маккаби» Хайфа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.50. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.27.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Маккаби» Хайфа (25.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 25 октября состоятся восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже «ПСЖ» примет «Маккаби» из Хайфы. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

«ПСЖ» в текущем сезоне идёт без поражений. За 17 матчей во всех официальных турнирах он только четыре раза сыграл вничью — с «Монако» (1:1) и «Реймс» (0:0) в Лиге 1, а также с «Бенфикой» (два раза по 1:1) в Лиге чемпионов. Во всех остальных встречах клуб одержал победы, порадовав своих болельщиков результативностью.

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За этот отрезок команда из Парижа пропустила лишь девять мячей, а сама забила 43. Практически все они принадлежат звёздной тройке футболистов: Лионелю Месси, Неймару и Килиану Мбаппе. Под руководством опытного Кристофа Галтье нападающие, несмотря на имевшиеся разногласия, прекрасно сыгрались.

Омрачает положение дел красно-синих лишь ситуация вокруг Мбаппе. По сведениям источника, француз недоволен трансферной политикой своего клуба и конфликтует с Неймаром, желая уйти в другую команду. Сам нападающий данную информацию опроверг, но лишь через неделю после её появления. Надолго ли Килиан задержится в «ПСЖ» — остаётся загадкой.

Как бы там ни было, в матче последнего тура Лиги 1 Мбаппе прекрасно взаимодействовал с Лионелем Месси. Дубль француза и гол аргентинца принесли парижанам победу над «Аяччо» (3:0), причём ассистировали друг другу во всех случаях они же. Кристоф Галтье назвал комбинацию Месси — Мбаппе — Месси в случае со вторым голом экстраординарной.

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У «Маккаби» менее именитый состав и, само собой, гораздо хуже результаты на дистанции. За четыре тура группового этапа Лиги чемпионов клуб добыл только одну победу — во встрече с «Ювентусом» (2:0). Во всех остальных играх он потерпел поражения — от «Бенфики» (0:2), «Юве» (1:3) и «ПСЖ» (1:3).

За 10 матчей команда из Хайфы забила 18 мячей. Очевидно, она не боится идти вперёд и этим вызывает симпатию. Тем не менее уровень чемпионата Израиля далеко не так высок, как у команды из Парижа. Французы классово превосходят израильтян. Думаем, можно взять П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс», что уже даёт подопечным Кристофа Галтье солидное преимущество. Если уж в Израиле они обыграли «Маккаби» со счётом 3:1, то на домашней арене наверняка одержат не менее уверенную победу. Также ждём красивых голов от лучшего ассистента и бомбардира Лиги 1 — Месси и Мбаппе соответственно.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Маккаби» 25 октября 2022 года

Несмотря на ситуацию с Мбаппе, «ПСЖ» продолжает стабильно побеждать в матчах и радовать своих болельщиков большим количеством забитых мячей. У парижан гораздо больше ресурсов и мастерства. «Маккаби» из Хайфы уже совершил одну сенсацию — обыграл «Ювентус», но то было в Израиле. Во Франции его ждёт серьёзное испытание.



Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.

Экспресс с коэффициентом 5.15.

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