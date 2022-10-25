Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 10.5: цирк Холанда и провал Аллегри

25 октября стартует 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Милан» 25 октября

«Милан» в Серии А дышит в спину «Наполи». Команда Стефано Пиоли за 11 туров проиграла только в одном матче — как раз «маленьким ослам» Лучано Спаллетти (1:2). Ничейными результатами завершились встречи с «Аталантой» (1:1) и «Сассуоло» (0:0). В остальных семи играх «россонери» победили.

В Лиге чемпионов шансы у «Милана» на выход в весенний плей-офф сохраняются. Команда дважды проиграла «Челси», а в матчах с «РБ Зальцбург» (1:1) и загребским «Динамо» (3:1) набрала четыре очка. Успех в грядущей встрече с «шашечными» приблизит коллектив Стефано Пиоли к цели.



10 лучших прогнозов на сегодня.

В престижном еврокубке «дьяволы» контролируют мяч 49,5% встречи: действуют 47% игрового времени в середине поля и ещё 28% — в атаке. Игроки наносят по 10,5 удара, из которых три приходятся в створ ворот. Оливье Жиру и компания в сравнении с Серией А менее результативны, забив лишь четыре мяча. Недооценивать атакующий потенциал «Милана» не стоит, несмотря на кадровые потери. Рекомендуем ставку на победу «Милана» за 1.86.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Ман Сити» 25 октября

В первом матче между этими командами «Боруссия» смогла оказать куда большее сопротивление, чем от неё ожидали. Или правильнее будет сказать, что «Сити» сыграл хуже обычного. Сейчас англичане в шаге от того, чтобы обеспечить первое место в своей группе, для этого достаточно просто обыграть немцев на их поле.

Нельзя сказать, что это будет просто сделать. На серьёзные матчи «Боруссия» умеет настраиваться и дома играет лучше, чем на выезде. «Шмели» потихоньку набирают форму, но не отличаются стабильностью. После нескольких хороших матчей у них проскакивает что-то невразумительное, как было в матчах с «Кёльном» и «Унионом».



Топ-10 экспрессов на сегодня.



Обе команды любят и стараются играть в атакующий футбол. «Боруссия» одна из немногих команд, которые могут рискнуть и позволить себе дома так играть против «Сити». Если в первом матче складывалось впечатление, что команды боялись друг друга, то сейчас они могут показать всё, на что способны. Тут должны быть голы, причём от обеих команд. Можно поставить на «обе забьют – да» за 1.56.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ювентус» 25 октября

Перед стартом группового этапа Лиги чемпионов тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри проговорился, что матчи с «Маккаби» будут для него важнее игр с «ПСЖ». И не соврал. Теперь от матчей «Маккаби» с «ПСЖ» и «Бенфикой» зависит будущее «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Туринцы выиграли лишь один матч из четырёх – дома у чемпиона Израиля. Да и то им повезло, что в день игры был канун религиозного праздника, оставившего за бортом часть игроков основы израильского клуба, соблюдавших строгий пост. В ответной встрече в Хайфе «Маккаби» был безжалостен – 2:0.

«Ювентус» не похож на себя предыдущих лет. Команду истерзали многочисленные травмы. В чемпионате Италии недавний гегемон идёт лишь восьмым. За пределами Турина «Ювентус» в последний раз выигрывал в апреле. Единственная гостевая победа в сезоне – 1:0 в дерби с «Торино» Алексея Миранчука. Похоже, дни Аллегри в «Юве» сочтены, однако, по данным итальянской прессы, тренера не уволят как минимум до чемпионата мира. Но, возможно, стоит принять меры уже сейчас.



Тренер «Бенфики» Роджер Шмидт, напротив, в Лиссабоне задержится надолго. Немец возглавил команду летом и показывает феноменальные результаты – 15 побед и четыре ничьих. Две из них – с «ПСЖ». Ещё одна ничья вторым составом в кубковом матче закончилась победой по пенальти, а в чемпионате Португалии случилась всего одна потеря очков за 10 туров. В минувшую пятницу «Бенфика» победила своих извечных конкурентов «Порту» – и сделала это в гостях.

Примечательно, что в последнее время «Бенфика» редко побеждает с запасом. Лишь в трёх из последних 12 матчей победа была одержана с разницей в два мяча и больше. Поставить на победу «Бенфики» с разницей в один гол можно с коэффициентом 3.62.

Экспресс на матчи 25 октября

Ставка 1: победа «Милана» в матче с «Динамо» Загреб за 1.86.

Ставка 2: обе забьют в матче «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» за 1.56.



Ставка 3: победа «Бенфики» в матче с «Ювентусом» в один мяч за 3.62.

Общий коэффициент: 1.86 Х 1.56 Х 2.41 = 10.50.



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