«Барселона» — «Бавария». Роберт Левандовски пожалеет о своём выборе

26 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех мюнхенцев оценён экспертами в 2.80. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.40.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» (26.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 26 октября состоятся восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на легендарном стадионе «Камп Ноу» померяются силами «Барселона» и «Бавария». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Пожалуй, начнём с гостей. Во всех четырёх предыдущих встречах группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» одержала победы. Она без препятствий обыграла «Интер» (2:0), оказалась сильнее легендарной «Барселоны» (тоже 2:0) и одержала победы в двух матчах с «Викторией Пльзень» (5:0 и 4:2).

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За остальные 14 матчей во всех официальных турнирах мюнхенцы потерпели поражение лишь в одном — с «Аугсбургом» (0:1) в игре 7-го тура немецкой Бундеслиги. Также они четыре раза заканчивали встречи ничейным результатом. Во всех остальных одержали победы. В сумме за 18 игр «Бавария» забила 60 мячей.

Впечатляет, но результаты и статистика могли быть ещё лучше. После победы в матче последнего тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (2:0) Юлиан Нагельсман верно подметил, что его подопечным не хватает реализации. В каждой из 18 игр красные создали колоссальное количество потенциально голевых моментов, но добрую их половину упустили.

На фоне этого появились слухи о том, что зимой «Бавария» бросит все силы на то, чтобы подписать нападающего лондонского «Тоттенхэма» — Гарри Кейна. По трансферу англичанина есть сразу несколько важных вопросов. Отпустит ли голеадора руководство «шпор» и захочет ли он сам менять прописку?

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Англичанин испытывает очень тёплые чувства к «Тоттенхэму». Кроме того, ему осталось забить меньше 20 голов в АПЛ для того, чтобы обойти Уэйна Руни в списке лучших бомбардиров в истории турнира. Да и в целом нужен ли «Баварии» вообще профильный центрфорвард? После ухода Роберта Левандовского она стала вариативнее и опаснее в атаке. Нужно лишь уладить вопрос с завершением.

«Барселона», напротив, после приобретения Левандовского стала более предсказуемой. Практически вся её игра стала строиться через поляка. Во встречах с аутсайдерами и середняками это приносило плоды. Техничный форвард оставлял не у дел защитников, регулярно забивал и добывал победы. В матчах с сильными соперниками всплыл главный минус данной стратегии — отсутствие вариативности.

За четыре тура группового этапа Лиги чемпионов подопечные Хави только в одном добыли победу — над «Викторией Пльзень» (5:1). Помимо поражения в матче с «Баварией», они уступили «Интеру» (0:1) и сыграли с ним вничью (3:3). После чего проиграли мадридскому «Реалу» (1:3) в «эль класико».

Для того чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, сине-гранатовым нужна только победа в предстоящем матче, который состоится на «Камп Ноу». Мотивации у них наверняка хоть отбавляй. Плюс ко встрече каталонцы подходят, имея в активе две разгромные победы — в матчах с «Вильярреалом» (3:0) и «Атлетиком» из Бильбао (4:0).

Однако хорошие новости на этом заканчиваются. Переходим к отрицательным. К сожалению для болельщиков «Барселоны», выбыл из строя Серхи Роберто. Он получил повреждение в матче с басками. Потеря ещё одного защитника (также пребывают в лазарете Рональд Араухо и Андреас Кристенсен) из-за травмы — это очень серьёзный удар по команде. Хави не позавидуешь.

Вызывает немало вопросов позиция капитана каталонцев — Серхио Бускетса. Во встречах с «Интером» и «Реалом» опорный полузащитник выступил, откровенно говоря, плохо, за что подвергся критике. С одной стороны, упрекнуть хавбека есть в чём. С другой — клуб урезал ему заработную плату и должен круглую сумму. Понять футболиста можно.

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Как бы там ни было, предпочтительнее, на наш взгляд, выглядят мюнхенцы. Во-первых, у них нет кадровых проблем. Во-вторых, история личных встреч определённо не на стороне сине-гранатовых. В семи из восьми последних матчей во всех официальных турнирах они потерпели поражения. Лишь раз за этот отрезок тотал голов не достигал отметки в три мяча. Предлагаем проверить Х2 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.60. Любопытно, что в прошлом сезоне именно подопечные Юлиана Нагельсмана выбили Хави из Лиги чемпионов. Сдаётся, история повторится.

К тому же пошёл слух в СМИ, что немцы изначально планировали отомстить своему бывшему форварду и хотят отправить его играть в Лигу Европы. Для этого ли поляк уходил из великого клуба? Пока его бывшие одноклубники будут праздновать победы в ЛЧ, ему предстоит опуститься на дно.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» 26 октября 2022 года

«Бавария» одержала четыре победы в четырёх матчах группового этапа Лиги чемпионов. У неё лишь одно поражение в текущем сезоне и 60 забитых мячей за этот отрезок, которые говорят сами за себя. У «Барселоны» меньше вариативности в атаке, ослабленная важными кадровыми потерями линия обороны и поражения в матчах с сильными командами. Мюнхенцы выглядят предпочтительнее. Думаем, они как минимум не проиграют. Также ждём много голов.



Ставка: «Бавария» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.60.

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