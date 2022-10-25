«Наполи» — «Рейнджерс». Хвича Кварацхелия поставит точку

Грузин и его одноклубники окончательно закроют вопрос с первым местом, а шотландцев отправят в глухой нокаут.

26 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Рейнджерс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.23. Успех шотландцев оценён экспертами в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Рейнджерс» 26 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.55. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» — «Рейнджерс» (26.10.2022)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубковые турниры. 26 октября состоятся восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одном из них на стадионе «Диего Армандо Марадона» встретятся «Наполи» и «Рейнджерс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Одержав победу в матче последнего тура чемпионата Италии над «Ромой» (1:0), «Наполи» продлил свою победную серию до 11 встреч во всех официальных турнирах. Отметим, что Жозе Моуринью сыграл строго от обороны. Его подопечные не нанесли ни одного удара в створ при шести ударах в принципе.

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Понимая, что «партенопейцы» подходят к матчу в потрясающем тонусе, португальский наставник изначально собирался засушить игру, и ему это практически удалось. Особое внимание он уделил бывшему полузащитнику «Рубина» — Хвиче Кварацхелии. Бóльшую часть встречи грузин находился под активным прессингом защитников и играл без мяча.

Разумеется, Моуринью неспроста выключил Хвичу из игры. В этом сезоне футболист творит на поле чудеса. Он восхищает болельщиков потрясающим дриблингом, великолепной культурой паса и результативностью. Практически в каждой встрече он записывает на свой счёт результативные действия.

Как бы там ни было, даже знаменитая тактика и персональная опека Хвичи не помогли Моуринью набрать очки в матче с «Наполи». Техничный одноклубник Кварацхелии — Виктор Осимхен — с передачи Маттео Политано на 80-й минуте вколотил мяч с острого угла в дальний угол. Как остановить таких неаполитанцев?

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С каждой новой встречей статистика подопечных опытного Лучано Спаллетти устрашает всё больше. За 15 игр во всех официальных турнирах они забили 43 мяча. За этот отрезок времени лишь два раза сыграли вничью. Во всех остальных матчах одержали победы, в том числе с «Рейнджерс» (3:0).

Встреча с шотландцами проходила полностью под контролем итальянцев. Однако, открыть счёт до удаления, которое заработал хавбек соперника Джеймс Сэндс, им не удалось. Голкипер «Рейнджерс» тащил всё, даже пенальти. Лишь на 68-й минуте, с «точки», размочил счёт на табло и положил начало разгрому Маттео Политано. Кстати, этот 11-метровый удар заработал не кто иной, как Хвича.

В трёх других встречах группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» также потерпел поражения. Сначала он разгромно уступил «Аяксу» (0:4), а затем дважды проиграл «Ливерпулю» (0:2 и 1:7). Шансов добыть путёвку в Лигу Европы у подопечных Джованни ван Бронкхорста практически не осталось.

Да и в чемпионате Шотландии, уровень которого в несколько раз ниже итальянского, успехи у «Рейнджерс» так себе. Восемь побед добыли светло-синие в 11 матчах, а бóльшая часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров. Во встрече с равным по силе «Селтиком» клуб потерпел разгромное поражение со счётом 0:4. Также сыграл вничью с «Хайбернианом» (2:2) и «Ливингстоном» (1:1).

Думаем, подопечные Лучано Спаллетти вновь одержат победу в матче с шотландцами. Если уж на выезде они разгромили светло-синих, то на домашнем стадионе, в Неаполе наверняка выиграют и забьют не меньше трёх голов. Рекомендуем проверить П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 1.73.

Ловчев: уровень РПЛ однозначно просел.

«Партенопейцы» уверенно обыграли «Аякс» (6:1 и 4:2) и «Ливерпуль» (4:1). У них отличная сыгранность, 13 побед в 15 матчах в текущем сезоне. Кажется, уже этого достаточно, чтобы выделить явного фаворита в матче 5-го тура группового этапа ЛЧ.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Рейнджерс» 26 октября 2022 года

«Наполи» демонстрирует в текущем сезоне потрясающий футбол. «Партенопейцы» стабильно добывают победы, восхищают результативностью и красивой игрой. Думаем, на домашнем стадионе они вновь одержат победу. Светло-синие уступили во всех четырёх встречах группового этапа Лиги чемпионов и пропустили 16 мячей, а сами забили лишь один. Также они разгромно проиграли «Селтику».



Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.73.

Экспресс с коэффициентом 15.20.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Ювентус» с коэффициентом 8.00.

Ловчев: на месте тренера надавал бы по морде игрокам «Сочи».

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал» с коэффициентом 3.60.

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