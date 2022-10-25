«Атлетико» — «Байер». Сердар Азмун мимо евровесны

26 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех леверкузенцев оценивается аналитиками в 4.45. На ничью предлагают поставить за 3.88.

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Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» 26 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» – «Байер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» (26.10.2022)

В группе В Лиги чемпионов разгорается серьёзная борьба за второе место. Только одна команда в квартете обеспечила себе место в плей-офф – это «Брюгге». «Порту», «Атлетико» и «Байер» отстали от бельгийцев минимум на четыре очка и ещё не гарантировали себе ничего. Таким образом, встреча в Мадриде имеет особое турнирное значение, а Леверкузен рискует потерять перед последним туром все шансы на выход. Стартовый свисток будет дан в 22:00 мск.

Перед командой Диего Симеоне в предстоящем матче стоит сразу несколько важных задач. Для начала «матрасникам» необходимо хотя бы забить гол, ведь в Лиге чемпионов они не могут поразить чужие ворота на протяжении трёх встреч. Так, мадридцы смогут прервать безголевую засуху, но ещё им необходимо обеспечить себе место в плей-офф, а это сделать будет непросто.

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Игра у «Атлетико» налаживается и уже выглядит интереснее. С учётом всех соревнований, команда не проигрывает на дистанции из пяти матчей. Конечно, качество атаки по-прежнему оставляет желать лучшего, ведь больше двух голов хозяева не забивают. Тем не менее перспективы нападения неплохие, особенно после того, как Гризманн закрыл вопрос с «матрасниками».

Теперь футболист сборной Франции стабильно выходит в стартовом составе и приносит результат. На счету Гризманна уже шесть голов и три результативные передачи – он лучший бомбардир команды. Нападающий добыл для мадридцев победу в недавнем матче Примеры, оформив дубль в ворота «Бетиса» — 2:1.

У «Атлетико» всё ещё вязкая оборона, что совсем не удивительно для команды Симеоне. Во время беспроигрышной серии «матрасники» больше гола не пропускают, а на домашнем стадионе в нынешнем сезоне забить им хотя бы дважды смогли лишь «Реал» и «Вильярреал». Та же картина наблюдается и в Лиге чемпионов, где на протяжении пяти встреч подряд дома мадридцы осмотрительны в защите.

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«Байер» в его нынешнем состоянии не способен справиться со столь серьёзным соперником по ряду причин. Клуб расстался с тренером Херардо Сеоане и на его место пригласил легендарного Хаби Алонсо, не имеющего большого опыта работы. Решение интересное и перспективное, однако не совсем грамотное для команды, ведущей борьбу за выживание. Баска пока хватило всего на один яркий матч – в дебюте «фармацевты» не оставили шансов бедовому «Шальке» (4:0).

Однако с тех пор у Леверкузена стали проявляться те же проблемы, что были по ходу всего сезона. Игра в обороне разладилась окончательно – больше «Байера» в немецком чемпионате пропускают всего две команды. Нет баланса между полузащитой и нападением, что сказывается на реализации моментов. Гости создают немало, но попросту не забивают. Компенсировать потерю Флориана Вирца так и не удалось, а Сердар Азмун травмирован.

Леверкузен не может выиграть в трёх матчах подряд, потерпев разгромные поражения во встречах с «Порту» (0:3) и «Айнтрахтом» (1:5). Одно очко удалось отобрать у «Вольфсбурга», вырвав ничью (2:2). «Байер» уже выбыл из Кубка Германии, а теперь рискует остаться вне борьбы за оставшиеся трофеи, но это не самое важное.

Дошло до того, что на фоне такой игры болельщики открыто призывают команду отказаться от кубковых амбиций и сосредоточиться на борьбе за выживание. «Байер» обыграл «Атлетико» дома в сентябре, но эта победа стала единственной для него в Лиге чемпионов в четырёх последних матчах при трёх поражениях. По большому счёту сейчас «фармацевты» в максимально сложной ситуации, и выбраться из неё без везения не получится.

Безусловно, «Атлетико» тоже нельзя назвать образцом надёжной игры. Подопечные Диего Симеоне уже не раз теряли очки в ситуациях, когда никто не ждал. Тем не менее в ответственный момент «матрасники» способны собраться, особенно на своём поле. Сейчас хозяева демонстрируют неплохие результаты и не проигрывают почти месяц. Они по-прежнему хорошо защищают ворота, а в атаке есть Гризманн.

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«Байер» пока может похвастаться лишь тем, что у него стало меньше брака в передачах, но ошибки в защите и слабая реализация остаются. Эта игра, очевидно, вновь не заставит скучать, но она пройдёт по сценарию «Атлетико». Предлагаем рассмотреть победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча с коэффициентом 2.54.

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Байер» 26 октября 2022 года

Ключевая игра за второе место в группе. «Атлетико» и «Байер» нынче не радуют качеством в своих матчах, но к хозяевам это относится в меньшей степени. Команда Симеоне не проигрывает в пяти встречах подряд и по-прежнему мало пропускает. Леверкузен продолжает страдать от травм, проблем в обороне и развитии атак. Сейчас Хаби Алонсо предстоит сделать выбор. Пока он думает, «матрасники» сами поставят точку в этом вопросе.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.54.

Экспресс с коэффициентом 15.20.

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