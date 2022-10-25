«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Радулов не спасёт Олега Знарка

26 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. На победу казанцев эксперты предлагают коэффициент — 2.65.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 26 октября 2022 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.80. Ничья доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.60. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Прогноз и анализ матча регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (26.10.2022)

На 26 октября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить второму матчу между уфимским «Салаватом» и казанским «Ак Барсом». Игра пройдёт на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Салават Юлаев» провёл 21 матч в текущем сезоне и располагается на третьей строчке Восточной конференции. Команда набрала 29 очков. Впереди лишь «Автомобилист» и «Металлург», но отставание от них небольшое. Интересно, что команды в прошлом туре провели матч между собой. Победу в «зелёном дерби» одержали уфимцы со счётом 3:2, играя на выезде.

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До этого клуб на выезде обыграл «Северсталь» (5:4). С результативностью у команды проблем нет. Плюс статистика забитых и пропущенных радует (56-39). Лучшим бомбардиром команды на данный момент является Сергей Шмелёв — 16 очков в 20 встречах. Лучшим по показателю полезности стал Райан Мёрфи с «+10». Так что у состава явных проблем нет.



У «Ак Барса», наоборот, дела плохи. Клуб опустился на седьмое место в Восточной конференции, а всё из-за того, что подопечные Олега Знарка выиграли лишь раз за последние девять встреч. Команда потерпела поражение в домашнем матче с уфимцами, а после этого уступила «Металлургу» (1:2). В чём причина плохих результатов такого звёздного состава?

«Ак Барс» на самом старте сезона-2022/2023 шёл в числе главных фаворитов на Кубок Гагарина. Вернувшийся из НХЛ нападающий — Александр Радулов — был выставлен экспертами главным претендентом на звание лучшего бомбардира КХЛ. В итоге казанцы забросили 46 шайб, а меньше забивали только «Амур» и «Адмирал». Разве это уровень такого великого клуба — нет!

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Олег Знарок собрал звёздный состав, но не понимает, как им управлять. У такого известного тренера есть кредит доверия, и он огромный, но не бесконечный. Если казанский клуб потерпит ещё одно поражение, то руководство может пойти на крайние меры.



Нет никаких предлогов, которые заставили бы поверить в возможную победу казанского клуба. Ему предстоит играть на выезде и в том положении, из которого не знает, как выбраться, даже такой опытный тренер, как Знарок. Заиграет ли Радулов при нём? Вряд ли! Думается, проверить ставку на победу «Салавата Юлаева» за 2.50 стоит.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 октября 2022 года

«Салават Юлаев» на фоне соперника показывает впечатляющие результаты и недавно обыграл казанцев, выступая на выезде. При этом «Ак Барс» успел после этого уступить «Металлургу». Положение дел у Олега Знарка плачевное, а хозяева дома чувствуют себя неплохо и идут с серией побед из четырёх матчей. Поэтому проверим победу хозяев, сейчас она выглядит куда вероятнее.



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 2.50.

Экспресс с коэффициентом 15.20.

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