«Ференцварош» — «Монако». Станислав Черчесов не обязан жалеть Головина

«Полевой командир» должен думать в первую очередь о своей команде, а не о чувствах к соотечественникам.

27 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу монегасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Победа венгерского клуба оценена экспертами в 3.84. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.39. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» (27.10.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 27 октября состоятся 16 матчей 5-го тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште, Венгрия, «Ференцварош» примет «Монако». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Под руководством опытного Станислава Черчесова «Ференцварош» заметно прибавил. За 10 туров в чемпионате Венгрии он потерпел поражение только в двух встречах — с «Кечкеметом» (0:2) и «Мезёкёвешдом» (1:2). Во всех остальных играх одержал победы. Интересно, что обе неудачи настигли «фроди» на выезде.

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Также в гостях клуб совсем недавно уступил команде из третьего по силе дивизиона Венгрии — «Иванчи» (2:3), вследствие чего вылетел из Кубка Венгрии. И это при том, что Черчесов выпустил на матч половину основного состава. В Лиге Европы подопечные российского тренера также проигрывали пока только на выезде.

Сначала они уступили «Шемрок Роверс» (0:1) в раунде плей-офф квалификации, а затем потерпели разгромное поражение от «Црвены Звезды» (1:4) в матче 3-го тура группового этапа ЛЕ. На домашнем стадионе «зелёные орлы» уверенно обыграли своих обидчиков: ирландцев (4:0) и сербов (2:1). Также они одержали победу в матче с действующим чемпионом Турции — «Трабзонспором» (3:2).

Кроме того, несмотря на явные проблемы с выездными матчами, «фроди» одолели «Монако» (1:0), в матче 2-го тура ЛЕ. Станислав Черчесов очень грамотно сыграл вторым номером и тактически превзошёл Филиппа Клемана. После встречи наставник отметил, что вся острота «Монако» шла от Александра Головина.

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Полузащитник действительно ощутимо улучшил качество собственных выступлений и стал основообразующим игроком монегасков. Тем не менее стараний экс-хавбека ЦСКА и его одноклубников в этом сезоне частенько оказывается недостаточно. По непонятным причинам «Монако» очень нестабилен.

За 12 туров в чемпионате Франции подопечные Филиппа Клемана одержали только шесть побед, причём бóльшая их часть была добыта в матчах с уступающими в классе клубами. Вничью красно-белые сыграли с «Ренном», «ПСЖ» и «Клермоном» (во всех случаях 1:1) Поражения потерпели во встречах с «Лансом» (1:4), «Труа» (2:4) и «Лиллем» (3:4).

В еврокубках монегаски выступили ещё хуже. Из Лиги чемпионов вылетели, уступив в третьем квалификационном раунде ПСВ (1:1 и 2:3 ДВ), а за четыре тура группового этапа Лиги Европы добыли победы лишь в двух матчах — с «Црвеной Звездой» (1:0) и «Трабзонспором» (3:1), который почти весь матч провёл в меньшинстве.

Помимо «Ференцвароша», «Монако» разгромно проиграл «Трабзонспору» (0:4). Тут же всплывает ещё один минус. У монегасков отчётливо просматриваются проблемы оборонительного плана. Несмотря на старания Александра Нюбеля, они пропустили по четыре мяча от «Лилля», «Труа», «Ланса» и «Трабзонспора».

Наилучшим вариантом для ставки, на наш взгляд, выглядит 1Х за коэффициент 1.94. Одной из главных причин недавней победы над «Монако» Станислав Черчесов назвал поддержку фанатов, которой по его словам было недостаточно у монегасков. Это очень важно. В пример он привёл матч своей команды с «Трабзонспором».

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Тренер заявил, что болельщики были 12-м игроком его команды. Благодаря ему, несмотря на раннее удаление, венгры сохранили настрой и эффективно используя контратаки забили в меньшинстве два мяча туркам. Таким образом, добыли важные три очка. У «Монако», как верно подметил Черчесов, такого нет. Если матч складывается неудачно, у монегасков опускаются руки.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Ференцварош» — «Монако» 27 октября 2022 года

У «Монако» более именитый состав и выше уровень чемпионата. Вот только команда менее стабильна и гораздо хуже выступает в еврокубковых турнирах в этом сезоне. Если уж на выезде «Ференцварош» одержал над монегасками справедливую победу, то в Венгрии он наверняка не проиграет. Родные стены и болельщики помогут добыть хороший результат.



Ставка: «Ференцварош» не проиграет за коэффициент 1.94.

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