ПСВ — «Арсенал». Александр Зинченко был бы кстати

«Канониры» из-за усталости могут столкнуться с проблемой, а украинец мог заменить важных полузащитников. Увы, он травмирован.

27 октября состоится матч 5-го тура Лиги Европы ПСВ — «Арсенал». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах в качестве фаворитов выделяют гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Победа голландского клуба оценена в 2.85. Заключить пари на ничью предлагается за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» 27 октября 2022 года

Букмекеры считают, что встреча ПСВ — «Арсенал» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.30. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.57. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 2.45.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» (27.10.2022)

Матч 5-го тура группы A Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» состоится 27 октября в Эйндховене на стадионе «Филипс», начало — в 19:45 мск. Сможет ли Руд ван Нистелрой справиться с составом Микеля Артеты? Разбираемся вместе.

ПСВ в текущем сезоне Эредивизии составляет достойную конкуренцию «Аяксу» в чемпионской гонке. Руд ван Нистелрой достойно справился с внедрением новых элементов в атакующий механизм команды. Напомним, в межсезонье «красно-белую армию» покинули Брума (7+3) и Эран Захави (11+7).

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В чемпионате Нидерландов «крестьяне» чаще большинства своих соперников контролируют мяч, а результаты действий в штрафной связаны с успешным дриблингом. Набравший форму Коди Гакпо и его одноклубники забили 37 голов, а сам нидерландский нападающий набрал 18 очков по системе «гол+пас».



Старт сезона АПЛ-2022/2023 «Арсенал» проводит очень мощно. После качественного точечного усиления «канониры» за 11 матчей национального первенства набрали 28 очков. Микель Артета идёт за долгожданным чемпионским титулом? Жаль, но повторить легендарный сезон-2003/2004 уже не получится, ведь в нём клуб шёл без поражений.

«Арсенал» в чемпионате Англии проиграл лишь в одном матче — «Манчестер Юнайтед» (1:3), сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и выиграл в остальных девяти встречах, в том числе у «Тоттенхэма» (3:1) Антонио Конте и «Ливерпуля» (3:2) Юргена Клоппа.

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Габриэл Жезус заметно повысил атакующую мощь команды. Кроме него хороши в атаке Джака и Мартинелли. Автором победного мяча в прошлой встрече с ПСВ как раз стал швейцарец (1:0). В Лиге Европы «канониры» на один пропущенный ответили семью забитыми голами. Впечатляюще!

Габриэл Жезус поучаствовал в восьми результативных действиях команды — забил пять голов и отдал три ассиста. В совокупности с повышением культуры паса и индивидуально-технических показателей команда в плане результативности уступает лишь «Манчестер Сити». Солидно!



Заметно прибавил «Арсенал» в обороне. За 11 игр Аарон Рамсдейл пропустил лишь 11 голов, совершив 83,08% сейвов. Только «Ньюкасл» пропустил меньше. Элементы высокого прессинга и контрпрессинга при потере мяча стали фундаментальными в игровой философии испанского специалиста у руля лондонцев.



Ещё ни разу подопечные Микеля Артеты не покидали поле без забитого гола. Не возникает особых проблем с реализацией атакующего потенциала и у подопечных Руда ван Нистелроя. Лишь в трёх матчах они не сумели отличиться, а два из них пришлись на еврокубки. Учитывая фактор родных стен, мы бы рекомендовали ставку на обе забьют за 1.57.

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Зинченко по-прежнему находится в лазарете, и неизвестно, когда выйдет на поле. К сожалению, Микель Артета не хочет говорить о футболисте и уже давно не даёт никаких комментариев. Украинский полузащитник мог заменить в этом матче любого из важных футболистов основы, предоставив небольшой отдых.

Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги Европы ПСВ — «Арсенал» 27 октября 2022 года

Обе команды придерживаются атакующего стиля. ПСВ проиграл в двух последних выездных матчах и постарается реабилитироваться в глазах болельщиков. «Канониры» прибавляют с каждым матчем и демонстрируют завидное постоянство в атаке. Однако в АПЛ огромная конкуренция, и в Лиге Европы нужно обеспечить себе первое место, которое выведет в 1/8 финала. Потому рекомендуем ставку на обе забьют за 1.57, ведь шансы у хозяев будут.



Ставка: обе забьют за 1.57.

Экспресс с коэффициентом 15.52.

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