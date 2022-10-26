ХИК – «Рома». Эльдор Шомуродов восстановит авторитет

Узбекский футболист «поселился» на скамейке, а в прошлом сезоне выходил почти в каждом матче. Игра с аутсайдером — его шанс.

27 октября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы ХИК – «Рома». Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех финнов оценивается аналитиками в 9.30. На ничью предлагают поставить за 5.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы ХИК – «Рома» 27 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы ХИК – «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.88. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. На «обе забьют» можно поставить за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы ХИК – «Рома» (27.10.2022)

В группе С Лиги Европы борьба за выход в плей-офф остаётся на высоком уровне. ХИК уже потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ, однако в Лигу конференций попасть всё ещё может. «Рома» сейчас находится на третьей строчке в группе и отстаёт на три очка от «Лудогорца». Обеим командам нельзя терять очки в этом матче. Стартовый свисток о начале игры будет дан в 22:00 мск.

Финский ХИК так и не смог в нынешнем еврокубковом сезоне зарекомендовать себя командой, способной прыгнуть выше головы. Уже сам факт попадания в групповую стадию Лиги Европы может считаться успехом, однако всегда хочется большего. Тем не менее пока хозяев хватило лишь на один неплохой матч в четырёх турах – дома ХИК вырвал результативную ничью у болгарского «Лудогорца» (1:1).

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У подопечных Тони Коскела очень слабые показатели в этом турнире – из пяти последних матчей команда в трёх потерпела поражения. Разность голов выглядит ещё хуже — 1:8. Стоит отметить, что с реализацией моментов у команды серьёзные проблемы. В четырёх турах она забила всего один гол, а в целом на протяжении семи последних встреч больше одного мяча ХИК не забивал.

Впрочем, есть и другая сторона – на домашнем стадионе финны выступают относительно неплохо. В четырёх последних матчах Лиги Европы хозяева проиграли всего один раз – «Бетису». Кроме того, игра с испанским клубом стала единственной на отрезке в 10 матчей в этом турнире, когда ХИК не смог забить хотя бы один мяч. Конечно, забивал он в основном соперникам равного и более низкого уровня в квалификации, но это тоже хорошие показатели.

В то же время, как это часто бывает, основные проблемы у аутсайдера намечаются в линии обороны. Дисквалифицирован основной центральный защитник Юкка Райтала – 34-летний ветеран отыграл последние восемь матчей во всех турнирах от свистка до свистка. Поэтому оказать максимальное сопротивление фавориту уже не получится.

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«Рома», в свою очередь, тоже приедет в Хельсинки не в оптимальном составе, ведь вне игры сейчас у «волков» один лидеров — Пауло Дибала. Однако даже его потеря в таком матче статус фаворита у гостей не отберёт. Команда Жозе Моуринью жаждет обыграть финнов второй раз подряд и добыть три очка. Итальянцы не хотят завершать первую половину еврокубкового сезона провалом.

«Рома» в Серии А находится в первой пятёрке, но от ближайшего преследователя её отделяет всего одно очко. Гости очень плохо действуют в обороне и часто пропускают. Из семи прошлых встреч только в одной голкиперу «волков» удалось удержать ворота сухими. В Лиге Европы тоже неприятная ситуация – из четырёх матчей римляне выиграли лишь в одном. Это был разгром ХИКа со счётом 3:0.

На выезде у команды Моуринью всегда страдает оборона. На протяжении пяти матчей в гостях в Лиге Европы римляне стабильно пропускали хотя бы один гол в свои ворота. При этом в соперниках были команды разного уровня. Более того, уже три встречи подряд в этом турнире на чужом поле «волки» не могут выиграть, дважды проиграв. Гостям никак пока не удаётся наладить действия в защите, и это очевидная проблема.

Для победы в матче с финнами «Роме» будет достаточно преимущества в классе и по составу. Есть вероятность, что наконец-то получит шанс проявить себя Эльдор Шомуродов, который последнее время всё чаще просиживает на скамейке. В прошлом сезоне он регулярно выходил на поле, а сейчас в его активе всего четыре матча. Попытка восстановить свой авторитет в глазах Моуринью?

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ХИК не собирается весь матч закрываться в надежде раздобыть нулевую ничью. Он играет дома и при своих болельщиках точно постарается хотя бы забить. Да и действующий чемпион Лиги конференций качественной игрой в обороне не славится, ведь на выезде «Рома» пропускает в ЛЕ регулярно. Поэтому логично рассмотреть победу гостей и «обе забьют» с коэффициентом 3.26.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы ХИК – «Рома» 27 октября 2022 года

У команд в предстоящей встрече разная мотивация. Финский клуб дома скорее рассчитывает на сенсацию, понимая, что шансов на продолжение борьбы в турнире не так много. «Рома» же не может ошибаться. Подопечным Моуринью необходима только победа, чтобы не зависеть от конкурентов в последнем туре. У ХИКа есть проблемы в обороне, и натиска фаворитов хозяева явно не выдержат, но в атаке могут приятно удивить. Стоит ждать мячей в обе стороны.

Ставка: победа «Ромы» и обе забьют за 3.26.

Экспресс с коэффициентом 15.52.

Прогноз на матч ПСВ — «Арсенал» с коэффициентом 2.97.

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Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Марсель» с коэффициентом 2.90.

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