«Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай». Магомед Оздоев лучше Дзюбы, но этого мало

28 октября состоится матч 12-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Галатасарая» можно с коэффициентом 1.93. Успех «Фатих Карагюмрюк» оценивается аналитиками в 3.92. На ничью можно поставить за 3.96.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» 28 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.29, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.70. На гол хозяев дают коэффициент 1.36, а на то, что забьют гости – 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.60.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» (28.10.2022)

Продолжается один из самых захватывающих сезонов турецкой Суперлиги за последние годы. Накануне того, как чемпионат преодолеет треть дистанции, сразу восемь команд на вершине турнирной таблицы расположились в диапазоне шести очков. Разрывы между клубами на соседних местах минимальные.

Одной из таких команд является «Галатасарай», который одержал победы в пяти матчах, трижды сыграл вничью и дважды проиграл. Он занимает восьмое место, имея на балансе 18 очков. Программу 12-го тура вечером пятницы открывает визит «Галатасарая» на стадион «Ататюрк Олимпьят», где проводит свои домашние матчи «Фатих Карагюмрюк».

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В Турции действует запрет на присутствие болельщиков команды гостей на матчах, поэтому своеобразное стамбульское дерби будет лишено какого-либо антуража. В прошлом сезоне, например, эту игру посетили 1442 человека, но стены помогают. После возвращения в Суперлигу в 2020 году «Фатих Карагюмрюк» ни разу не проигрывал «Галатасараю» на своём поле – победа со счётом 2:1 и ничья 1:1.



Клуб два сезона подряд занимал восьмые места. На этот раз владелец «Фатиха» — Сулейман Хурма — поднял планку и поставил цель — выйти в еврокубки. Для этого из Италии был приглашён бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло. Кроме того, был обновлён состав. Бóльшая часть футболистов пришла в качестве свободных агентов.

Одним из таких игроков оказался российский полузащитник «Зенита» — Магомед Оздоев. В отличие от своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы, который чахнет на скамейке запасных «Адана Демирспор», Оздоев стал полезным в Стамбуле. Россиянин играет на позиции опорника и выходил в стартовом составе во всех 10 матчах. На счету игрока две результативные передачи.

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Владелец уже назвал Оздоева лидером команды. Однако миссия Андреа Пирло пока оборачивается провалом с первых же матчей. В восьми турах с момента старта сезона «Карагюмрюк» одержал всего одну победу. При этом многие игры «Фатиха» отличалась большим количеством голов.



В одной из встреч подопечные Андреа Пирло забили четыре мяча в ворота «Фенербахче». Вот только «канарейки» ответили на это пятью голами. Футболисты «Карагюмрюка» наглядно показали, что у команды есть потенциал. С таким настроением и классной атакой у неё всё может получиться.

И в следующих двух матчах результаты пошли в гору. Удалось обыграть «Хатайспор» (3:0) и «Умраниеспор» (3:1) – команды с 13-го и 19-го мест в турнирной таблице соответственно. Это позволило «Фатиху» выкарабкаться из зоны вылета и подняться на менее волнительное 12-е место. До «Галатасарая» не хватает всего шести очков.



В прошлом сезоне «Галатасарай» занял непривычно низкое для себя 13-е место, и руководство сделало выводы. Упор был сделан на трансферы. В отличие от ближайшего соперника, на укрепление состава «Галатасарай» потратил солидные деньги – более € 25 млн. Это помогло ему бодро начать сезон, одержав пять побед в семи стартовых матчах.



В последних встречах клуб стал буксовать, сыграв вничью с «Адана Демирспор» (0:0), потерпев поражение в матче с «Кайсериспором» (1:2) и закончив игру ничейным результатом с «Аланьяспором» (2:2). В прошлом туре удаления заработали основные игроки «Галатасарая» – защитники Саша Боэ и Абдулкерим Бардакчи.

Удаление Бардакчи – это головная боль для Окана Бурука. Ведь он турок по национальности и играет на ответственной позиции центрального защитника. «Галатасарай» и так еле-еле вписывался в лимит легионеров в последних матчах. Всё идёт к тому, что проблемную позицию закроет кто-то из игроков молодёжной команды.

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«Галатасарай» уже играл с клубом Артёма Дзюбы — «Адана Демирспор». Команды сыграли вничью, но россиянин ничем не помог и даже не появился на поле. В отличие от него, Магомед Оздоев будет играть с первых минут и окажется полезным. Однако набрать очков всё равно не получится.



Кадровые проблемы в защите у «Галатасарая» повышают шансы хозяев поля забить мяч. К тому же команда забивала в восьми из десяти матчей сезона. Окан Бурук обыграет соперника за счёт более высокого класса и опыта. Поставить на победу гостей и обе забьют можно с коэффициентом 3.32.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» 28 октября 2022 года

Две победы подряд «Фатих Карагюмрюк» не должны вводить в заблуждение – Магомеду Оздоеву и Андреа Пирло повезло с календарем. Команда способна пощекотать нервы фавориту встречи, который пребывает не в лучшей форме и потерял двух защитников из-за дисквалификации. «Фатих Карагюмрюк» часто проигрывал, но лишь в двух из восьми последних встреч уходил с поля без гола. Обе команды забьют и сейчас, но гости немного больше.



Ставка: победа «Галатасарая» и «обе забьют» за 3.32

Экспресс с коэффициентом 7.78.

Владелец «Фатих Карагюмрюк»: Оздоев — лидер команды.

Прогноз на матч «МЮ» — «Шериф» с коэффициентом 4.90.

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Прогноз на матч «Ференцварош» — «Монако» с коэффициентом 30.0.

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