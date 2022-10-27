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«Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай», прогноз на матч Суперлиги 28 октября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно

«Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай». Магомед Оздоев лучше Дзюбы, но этого мало
Антон Мартысевич
«Карагюмрюк» — «Галатасарай»: прогноз на матч
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Россиянин выступает гораздо лучше своего бывшего одноклубника. Однако этот матч его команда проведёт хуже, чем «Адана Демирспор».

28 октября состоится матч 12-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Галатасарая» можно с коэффициентом 1.93. Успех «Фатих Карагюмрюк» оценивается аналитиками в 3.92. На ничью можно поставить за 3.96.

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Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» 28 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.29, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.70. На гол хозяев дают коэффициент 1.36, а на то, что забьют гости – 1.14. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.60.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» (28.10.2022)

Турция - Суперлига. 12-й тур
28 октября 2022, пятница. 20:00 МСК
Фатих Карагюмрюк
Стамбул
Не начался
Галатасарай
Стамбул

Продолжается один из самых захватывающих сезонов турецкой Суперлиги за последние годы. Накануне того, как чемпионат преодолеет треть дистанции, сразу восемь команд на вершине турнирной таблицы расположились в диапазоне шести очков. Разрывы между клубами на соседних местах минимальные.

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Одной из таких команд является «Галатасарай», который одержал победы в пяти матчах, трижды сыграл вничью и дважды проиграл. Он занимает восьмое место, имея на балансе 18 очков. Программу 12-го тура вечером пятницы открывает визит «Галатасарая» на стадион «Ататюрк Олимпьят», где проводит свои домашние матчи «Фатих Карагюмрюк».

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В Турции действует запрет на присутствие болельщиков команды гостей на матчах, поэтому своеобразное стамбульское дерби будет лишено какого-либо антуража. В прошлом сезоне, например, эту игру посетили 1442 человека, но стены помогают. После возвращения в Суперлигу в 2020 году «Фатих Карагюмрюк» ни разу не проигрывал «Галатасараю» на своём поле – победа со счётом 2:1 и ничья 1:1.

Клуб два сезона подряд занимал восьмые места. На этот раз владелец «Фатиха» — Сулейман Хурма — поднял планку и поставил цель — выйти в еврокубки. Для этого из Италии был приглашён бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло. Кроме того, был обновлён состав. Бóльшая часть футболистов пришла в качестве свободных агентов.

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Одним из таких игроков оказался российский полузащитник «Зенита» — Магомед Оздоев. В отличие от своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы, который чахнет на скамейке запасных «Адана Демирспор», Оздоев стал полезным в Стамбуле. Россиянин играет на позиции опорника и выходил в стартовом составе во всех 10 матчах. На счету игрока две результативные передачи.

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Владелец уже назвал Оздоева лидером команды. Однако миссия Андреа Пирло пока оборачивается провалом с первых же матчей. В восьми турах с момента старта сезона «Карагюмрюк» одержал всего одну победу. При этом многие игры «Фатиха» отличалась большим количеством голов.

В одной из встреч подопечные Андреа Пирло забили четыре мяча в ворота «Фенербахче». Вот только «канарейки» ответили на это пятью голами. Футболисты «Карагюмрюка» наглядно показали, что у команды есть потенциал. С таким настроением и классной атакой у неё всё может получиться.

И в следующих двух матчах результаты пошли в гору. Удалось обыграть «Хатайспор» (3:0) и «Умраниеспор» (3:1) – команды с 13-го и 19-го мест в турнирной таблице соответственно. Это позволило «Фатиху» выкарабкаться из зоны вылета и подняться на менее волнительное 12-е место. До «Галатасарая» не хватает всего шести очков.

В прошлом сезоне «Галатасарай» занял непривычно низкое для себя 13-е место, и руководство сделало выводы. Упор был сделан на трансферы. В отличие от ближайшего соперника, на укрепление состава «Галатасарай» потратил солидные деньги – более € 25 млн. Это помогло ему бодро начать сезон, одержав пять побед в семи стартовых матчах.

В последних встречах клуб стал буксовать, сыграв вничью с «Адана Демирспор» (0:0), потерпев поражение в матче с «Кайсериспором» (1:2) и закончив игру ничейным результатом с «Аланьяспором» (2:2). В прошлом туре удаления заработали основные игроки «Галатасарая» – защитники Саша Боэ и Абдулкерим Бардакчи.

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Удаление Бардакчи – это головная боль для Окана Бурука. Ведь он турок по национальности и играет на ответственной позиции центрального защитника. «Галатасарай» и так еле-еле вписывался в лимит легионеров в последних матчах. Всё идёт к тому, что проблемную позицию закроет кто-то из игроков молодёжной команды.

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«Галатасарай» уже играл с клубом Артёма Дзюбы — «Адана Демирспор». Команды сыграли вничью, но россиянин ничем не помог и даже не появился на поле. В отличие от него, Магомед Оздоев будет играть с первых минут и окажется полезным. Однако набрать очков всё равно не получится.

Кадровые проблемы в защите у «Галатасарая» повышают шансы хозяев поля забить мяч. К тому же команда забивала в восьми из десяти матчей сезона. Окан Бурук обыграет соперника за счёт более высокого класса и опыта. Поставить на победу гостей и обе забьют можно с коэффициентом 3.32.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Галатасарай» 28 октября 2022 года

Две победы подряд «Фатих Карагюмрюк» не должны вводить в заблуждение – Магомеду Оздоеву и Андреа Пирло повезло с календарем. Команда способна пощекотать нервы фавориту встречи, который пребывает не в лучшей форме и потерял двух защитников из-за дисквалификации. «Фатих Карагюмрюк» часто проигрывал, но лишь в двух из восьми последних встреч уходил с поля без гола. Обе команды забьют и сейчас, но гости немного больше.

Ставка: победа «Галатасарая» и «обе забьют» за 3.32

Экспресс с коэффициентом 7.78.

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