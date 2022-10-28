Объяснение системы ставок Миллера

Новички в беттинге успешно применяют стратегию для игры на спортивных и киберспортивных ставках.

Система ставок Миллера — популярная система ставок, принятая известным беттором Джоном Миллером в Америке. Миллер опубликовал книгу, где объяснил суть системы под названием «Профессиональный игрок».

Первоначально Миллер сосредоточился на системе ставок для заключения пари на матчи по американскому и классическому молодёжному футболу.

Разработав систему ставок, Миллер стал применять версии стратегии для пари в других спортивных дисциплинах.

Систему Миллера используют финансовые инвесторы и риск-менеджеры. Новички в беттинге успешно применяют стратегию для игры на спортивных и киберспортивных ставках. Леон БК – букмекер, для игры на сайте и в мобильных программах которого успешные клиенты используют стратегию ставок Миллера.

Как работает система Миллера

Система Миллера советует игрокам эффективно выбирать размер ставки в зависимости от общего банкролла. Поскольку у неё низкий уровень риска, игрокам рекомендуется не ставить более 1% банка на одно пари.

Участник использует минимальную ставку до тех пор, пока не увеличит баланс счёта на 25%. После этого минимальная ставка пересчитывается и используется в игре уже повышенной на 20–25%. Участник продолжает делать ставки по 1% до тех пор, пока не заработает ещё 25% от суммы нового банка.

Процесс можно повторять несколько раз, но не следует пытаться делать слишком много серий одновременно. Длинная линия может привести к повышенному риску без получения прибыли. Например, увеличив первоначальный банк в два раза, клиент может вывести половину выигранных денег и снова вернуться к минимальной ставке.

Особенности системы ставок Миллера

Система ставок Миллера имеет множество преимуществ и несколько недостатков, объединённых в особенности стратегии.

Вероятность банкротства

При использовании системы ставок Миллера вероятность банкротства игрока мала. При серии неудач нужно проиграть 100 ставок, чтобы опустошить весь баланс. По статистике, игрок выигрывает 47 раз из 100 более чем в 90% случаев.

Невозможно потерять все средства, используя стратегию – клиент букмекера делает ставки на игры с низким уровнем риска и равными шансами на выигрыш.

Ставки на спорт с 2+ коэффициентами

Система ставок Миллера предполагает, что коэффициенты и выплаты по конкретной ставке в два раза больше или равны поставленной сумме.

Одним из недостатков этой функции является то, что игроки должны последовательно находить игры с реальными исходами, что может быть сложно сделать в спортивных событиях.

Преимущество дома

У игрока не равные шансы на выигрыш: 53–47 в пользу заведения. Перевес становится более очевидным после нескольких ставок в долгосрочной перспективе. Разные букмекеры устанавливают разные коэффициенты, а коэффициенты и потенциальная прибыль варьируются в каждой букмекерской компании.

Услуги букмекеров имеют дополнительное преимущество в зависимости от типа, сложности получения, использования и вывода.

Проигрыши

Используя систему Миллера, игрок может проигрывать на ставках и нести убытки.

В среднем, если беттор выигрывает менее 52 из 100 прогнозов, то в итоге он теряет стартовый банк. Дополнительные потери ограничены низкой ставкой в 1%.